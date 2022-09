¡Producciones imperdibles! Secuelas de Avatar e Indiana Jones se podrán ver en Disney+

Este fin de semana Disney impactó a sus fieles seguidores, con más de 20 títulos de cine que luego se podrán ver a través de la plataforma de streaming Disnety+.



Producciones realizadas directamente por The Walt Disney Studios, así como Lucasfilm, Marvel Studios y 20th Century Studios se dieron a conocer en el Anaheim Convention Center como parte de la D23 Expo 2022 que se realizó en los últimos días.



El presidente de Lucarfilm, Kathleen Kennedy, sorprendió con la cantidad de producciones en las que vienen trabajando. “Como pueden ver, Lucasfilm presenta una enorme cantidad de historias nuevas y emocionantes de Star Wars. La calidad, la creatividad y la variedad que estos equipos están trayendo a Disney+ es absolutamente impresionante y estoy ansiosa por que la gente vea todos y cada uno de ellos”, comentó.



En primer lugar, 'Andor' un thriller de espías de 24 episodios sobre uno de los personajes centrales de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', con actores como Genevieve O’Reilly, Kyle Soller, Adria Arjona y el mexicano Diego Luna. Es una serie que ya tiene confirmadas sus dos primeras temporadas de 12 capítulos cada una.



La época en la que transcurre 'Andor', los cinco años anteriores a los acontecimientos de 'Rogue One', está colmada de peligros, engaños e intriga, y es cuando Cassian se embarca en el camino destinado a convertirlo en un héroe rebelde.



Según sus productores, 'Andor' presenta 'Star Wars' bajo una perspectiva diferente, centrándose en las personas comunes y corrientes cuyas vidas se encuentran afectadas por el Imperio. Las decisiones que toman tienen consecuencias reales, y lo que está en juego para ellos, y para la Galaxia, no podría ser más importante.



Los primeros tres episodios de la primera temporada estrenan en Disney+ el próximo 21 de septiembre.



Del mundo creado en 1988 por George Lucas y Ron Howard, permitió la creación de 'Willow', una nueva serie de acción real de fantasía y aventuras protagonizada por Warwick Davis (Willow Ufgood), Joanne Whalley (Sorsha), Ruby Cruz (Kit), Erin Kellyman (Jade), Ellie Bamber (Dove), Dempsey Bryk (Airk), Amar Chadha-Patel (Boorman) y Tony Revolori (Graydon), junto a Christian Slater.



Ambientada en un mundo mágico habitado por duendes, hechiceros, trols y otras criaturas místicas, 'Willow' es la historia de un insólito grupo de héroes que emprenden una misión peligrosa, enfrentando sus demonios interiores y uniéndose para salvar al mundo. Una historia épica y fantástica de época contada con una sensibilidad moderna y mucho humor, emoción, energía e intensidad.



Su estreno en la plataforma de Disney+ será el próximo 30 de noviembre.



También se presentó una nueva imagen de la segunda temporada de 16 episodios de 'Star Wars: The Bad Batch'. Pasaron meses desde los acontecimientos de la primera temporada y Kamino y el Bad Batch continúan su viaje por el Imperio luego de la caída de la República. Se cruzarán con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, cuando emprendan una variedad de emocionantes misiones mercenarias que los llevarán a lugares inesperados y peligrosos.



Cuenta con las voces de Dee Bradley Baker y Michelle Ang, con Filoni, Carrie Beck, Athena Portillo, Brad Rau y Jennifer Corbett desempeñándose como productores. Será uno de los primeros estrenos de Disney+ para el próximo 4 de enero.



'Star Wars: Historias de los Jedi' serán seis cortos animados sobre parábolas relacionadas con los Jedis de la era de la precuela. Allí se presentarán las vidas de dos Jedis muy diferentes, Ahsoka Tano y Count Dooku, en donde cada uno de ellos serán puestos a prueba y ambos tomarán decisiones que definirán su destino. Su estreno será el próximo 26 de octubre en Disney+.



'Ahsoka', personaje de la serie animada 'Star Wars: La guerra de los clones' y 'The Mandalorian', contará con su propia serie de acción real protagonizada por Rosario Dawson.



Ambientada después de la caída del Imperio, 'Ahsoka' sigue la historia de la ex Jedi Ahsoka Tano cuando investiga un peligro emergente en la vulnerable Galaxia. El estreno de la nueva serie está previsto para 2023.



'Star Wars: Skeleton Crew' es otra de las series que se vienen preparando, con la historia de cuatro niños que están perdidos en la vastedad de la Galaxia tratando de encontrar su camino a casa. Jude Law será uno de los protagonistas.



Se confirmó la tercera temporada de 'The Mandalorian' para el próximo año, pero quizás, uno de los anuncios más importantes de Lucasfilm se presentó al final del evento, la quinta entrega de Indiana Jones, bajo la dirección de James Mangold, y que tendrá su estreno en las salas de cine de buena parte del mundo el 29 de junio de 2023, nuevamente protagonizada por Harrison Ford.

Universo Marvel

Marvel no se quedó atrás con sus anuncios, entre ellos, la Saga del Multiverso, una nueva entrega de los 'Fantastic Four' (título en español por confirmar) y dos nuevas películas de 'Avengers: The kand dynasty' y 'Avengers: Secret wars'.



Se conocieron las primeras imágenes de 'Ironheart', nueva serie que tiene lugar después de los eventos de 'Pantera Negra: Wakanda por siempre'. Dominique Thorne regresa como Riri Williams, una joven y talentosa inventora decidida a dejar su huella en el mundo. Su visión única en la construcción de trajes de hierro es a la vez brillante y defectuosa. Su estreno será en 2023.



A partir del 7 de octubre podrá verse en Disney+ la primera presentación especial de Marvel Studios: 'Hombre Lobo por la noche', bajo la dirección de Michael Giacchino, contando con la actuación de Gael García Bernal y Laura Donnelly.



También la nueva serie 'Invasión secreta' que Disney+ estrenará en 2023. Don Cheadle, quien repite su papel de Coronel James Rhodes, junto a Cobie Smulders como Maria Hill, Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como el Skrull Talos, además de Olivia Colman, Emilia Clarke y Kingsley Ben-Adir.



La producción de la segunda temporada de 'Loki' ya está en marcha, que retoma el final de la primera temporada, cuando Loki se encuentra en una batalla por el alma de la Autoridad de la Variación del Tiempo. Otro de los estrenos para el próximo año.



La producción de 'Daredevil: Born Again' (título en español por confirmar) no empezará hasta el próximo año, que contará con 18 capítulos.



El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) sigue emocionando a los fans de la gran pantalla con la última película de la Fase 4 con 'Pantera Negra: Wakanda por siempre' de director Ryan Coogler. En la historia, los wakandans habitantes de Wakanda luchan por proteger su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T'Challa. Los héroes deben unirse para forjar un nuevo camino para el reino. Llegará a las salas de cines de Latinoamérica el 10 de noviembre de 2022.



'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', protagonizada por Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne/The Wasp) y Jonathan Majors (Kang), se estrenará el 16 de febrero de 2023, siendo una película que conecta con la historia de 'Avengers: The kang dynasty' (título en español por confirmar).



Continuando con el recorrido de Sam Wilson como Capitán América, una nueva película llegará a los cines en 2024. El director de 'Captain America: New world order' (nombre en español por confirmar) Julius Onah, tendrá su estreno en las salas de cine el 2 de mayo de 2024.



Además, se develaron las identidades de los Thunderbolts, con Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), David Harbour (Guardián Rojo), Hannah John-Kamen (Fantasma), Sebastian Stan (James "Bucky" Barnes/El Soldado de Invierno) y Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), junto al director Jake Schreier, con estreno en las salas de cines el 25 de julio de 2024.



El 27 de julio del próximo año se estrenará en cines la película 'The Marvels', bajo la dirección de Nia DaCosta y un reparto encabezado por Iman Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) y Brie Larson (Carol Danvers/Capitana Marvel).



James Cameron, quien actualmente se encuentra en Nueva Zelanda, donde sigue trabajando en la preparación del estreno de la esperada secuela de 'Avatar', que estrena en cines el 15 de diciembre, confirmó los miembros del reparto, Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) y Stephen Lang (Coronel Miles Quaritch).



Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: el camino del agua', comienza a contar la historia de la familia Sully, los problemas que les persiguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir vivos y las tragedias que sufren.