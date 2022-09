Netflix suspendió el rodaje de la serie  'The Crown' por muerte de la reina Isabel II

Netflix anunció el viernes que suspendió temporalmente el rodaje de su serie "The Crown" tras la muerte, la víspera, de la reina Isabel II, a los 96 años.



La compañía estadounidense está filmando la sexta temporada de la exitosa saga real, que en entregas anteriores retrató con detalle la vida de la soberana británica, incluidos su matrimonio, la relación con su familia y escándalos y crisis políticas a lo largo de varias décadas.



"Como muestra de respeto, hoy (viernes) se suspendió la filmación de 'The Crown'", dijo una portavoz de Netflix en un comunicado a la AFP. "La filmación también se suspenderá el día del funeral de Su Majestad la Reina".



La serie ganadora de múltiples premios Emmy comenzó su primera temporada con la boda de la reina Isabel con el príncipe Felipe en 1947.



El estreno de la quinta temporada está previsto para noviembre, y se espera que narre los eventos que involucraron a la monarquía británica en la década de 1990, incluida la muerte de la princesa Diana. La actriz Imelda Staunton interpretará a la reina.

Netflix no ha publicado detalles sobre la sexta temporada, pero se prevé que relate eventos más recientes, como las secuelas del fallecimiento de Diana en un accidente automovilístico y su impacto en la familia real.



El anuncio de Netflix tiene lugar cuando estrellas de Hollywood y ejecutivos de esta empresa y otros importantes estudios cinematográficos asisten al festival internacional de cine de Toronto, el Tiff, que abrió el jueves hasta el 18 de septiembre.



El jueves, los teatros apagaron sus marquesinas iluminadas en la ciudad canadiense para conmemorar la muerte de la monarca, jefa de Estado del Reino Unido y de 14 países de la Commonwealth, incluido Canadá.



Entre las estrellas que hablaron de la reina en el Tiff, el actor que interpretó a Harry Potter, Daniel Radcliffe, dijo a periodistas que la ausencia de la reina se sentía "extrañamente inconcebible y surrealista".



"Nadie de mi edad o de la edad de mis padres ha vivido en un país sin ella", declaró en la alfombra roja de su nueva película "Weird: The Al Yankovic Story".



El viernes en Toronto, Stephen Frears y Steve Coogan presentarán en estreno mundial una película vinculada a la monarquía británica: "The Lost King", sobre el descubrimiento de los restos del rey Ricardo III.