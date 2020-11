Primer Latin Grammy del Grupo Niche por un álbum que rinde homenaje a Jairo Varela

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con su álbum ‘40’, la primera producción que se hacía sin canciones del fallecido Jairo Varela, el Grupo Niche ganó por primer vez en su historia un Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Salsa.



“Estamos muy felices de haber ganado el Grammy. Son 40 años de historia, de un hombre que apostó y dio su vida por este grupo, la niña de sus ojos, el maestro Jairo Varela. Y hoy, 8 años después de su partida, viene este premio, un reconocimiento a los 40 años del grupo, a este álbum, que es coyuntural, dadas las características de lo que está sucediendo en este tiempo y que era el primero que se hacía sin canciones del maestro Jairo Varela. Creo que ese era el punto más alto de celebración que podíamos dar en estos 40 años de historia del grupo. Regalarle a la gente este premio que nos dan”, comentó José Aguirre, director y productor del Grupo Niche.

Aguirre comentó, además, que lo tiene muy contento la buena acogida que ha tenido el álbum en el público y entre los fans jóvenes y los de toda la vida.



“Cuando se dio la oportunidad de hacer el álbum, yo me puse en la mente a Jairo, de día y de noche, pensando en lo que a él le gustaba, en lo que no le gustaba, todos esos lineamientos y fundamentos del sonido Niche. Trabajé todo el tiempo pensando en él y pensando en volver a darle a la gente lo que estaba pidiendo a gritos otra vez: esa sonoridad típica del Grupo Niche. Me hace sentir orgulloso que se sintieran de nuevo con el sonido Niche”, comentó Aguirre.



Yanila Varela, hija del recordado maestro de la salsa Jairo Varela y actual directora de la agrupación, destacó que este premio es un reconocimiento al talento nacional, al género de la salsa y al legado de su padre.

“No hay mejor celebración, en los 40 años del Grupo Niche, que un reconocimiento de esta magnitud, un reconocimiento al género, a Colombia, a sus grandes músicos, a sus grandes talentos. Este es un reconocimiento al Grupo Niche por el trabajo de mi padre de tantos años, a ese legado que tenemos que seguir llevando y respetando. Agradezco a José Aguirre por su profesionalismo, por saber respetar esa esencia de lo que es el legado de mi padre y del Grupo Niche”, dijo Yanila.

Este es el primer álbum sin canciones del fallecido Jairo Varela, pero con toda la sonoridad del recordado Grupo Niche. Especial para El País

Y añadió, “con todo lo que está pasando en el mundo, hay que dar gracias al hecho de poder recibir este premio de manera saludable. Estamos felices, donde sea que estemos, porque ese Grammy es de Colombia y del género salsa, orgullo del Grupo Niche. Mi padre, que está descansando en paz, sabe que dejó su legado en manos de sus hijos y que nosotros, a pesar de todas las circunstancias, hemos podido seguir cumpliendo su sueño”.



Para Alejandro Iñigo, uno de los cantantes del Grupo, es un orgullo haber ganado este Grammy con este álbum, porque es una producción “que hace un sentido homenaje a la trayectoria musical del Grupo Niche, al legado musical del maestro Jairo Varela.

Ayer (el jueves) nuestra generación tuvo la infinita y maravillosa oportunidad y la bendición de ser galardonada con un premio Grammy Latino y tenemos la responsabilidad de representar ese legado en todas las tarimas del mundo, para toda la comunidad salsera, todos los nichistas y todos los seguidores del Grupo de toda la vida”.

El álbum se compuso en 2 años y fue grabado durante 10 meses en estudios de Cali, Miami y Puerto Rico. Contiene 9 canciones, con temática de romance, nostalgia, rumba, amistad y de la tradición pacífica.

Por su parte Luis Araque, otro de los cantantes, comentó que quería dedicar este premio “primeramente al dueño de esta obra, de este grupo, de este barco, que en vida fue el maestro Jairo Varela y donde quiera que esté sé que tiene que estar muy feliz y muy orgulloso de lo que el grupo ha logrado. Segundo a mi familia, a mi madre que siempre me ha apoyado en todo, a mi hija, a mi esposa”.

Alex Torres, el tercer integrante de los cantantes del Grupo Niche, no dejó ocultar su felicidad por el triunfo y agradeció a Dios por esta gran bendición, “porque después de tres nominaciones alcanzamos esto, que es un premio al gran trabajo de todo el equipo desde la dirección de Yanila Varela, José Aguirre, es un logro maravilloso para cada miembro del grupo. Estamos gozosos por alcanzar este premio a Mejor Álbum de Salsa 2020 del Latin Grammy”. Torres recomendó bailar las nueve canciones del álbum para celebrar el triunfo y en especial ‘Happy Viche’.