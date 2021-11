Preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ provoca caída de páginas

La preventa de las boletas para la película ‘Spider-Man: No Way Home’ salió en la mañana de este lunes y se agotó casi de forma inmediata a nivel mundial. Cientos de personas aseguran no haber podido conseguir una entrada.



‘Spider-Man: No Way Home’ es una de las películas más esperadas del año, ya que se ha generado gran expectativa por un posible ‘Spiderverse’, que reuniría a los tres actores que han interpretado al superhéroe arácnido.



La entrada masiva de fanáticos hizo que los sitios web de los cines de México, por ejemplo, colapsaran.

En el caso de Colombia, el colapso fue tal que los cines invitaron a los fanáticos a adquirir las boletas en las taquillas físicas.



Superados los problemas de las páginas se constató que todavía es posible conseguir boletos para la película en teatros como Cine Colombia, Cinépolis y Cinemark.



El estreno está pactado para el 16 de diciembre pero las salas de cine tienen entradas disponibles para funciones desde el 15 de diciembre (día del preestreno).



Los internautas han bromedado en redes sociales con la venta de boletas y el colapso de las páginas.

Muchas personas ya tienen sus boletos para #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/oRpXSj64Yo — Nación Marvel (@nacionmarvel) November 29, 2021

Auge mundial



La nueva película de Spider-Man ha generado un ‘boom’ mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos y México también se evidenció la insuficiencia en los servidores de internet para las personas que querían comprar.



En el caso de México, la página de Sony Pictures una de las productoras de la película, también reportó fallas en su página web. Algunas personas, intentando conseguir las boletas por este medio y otras, simplemente para ver el tráiler que se estrenó hace algunas semanas.



Además de esto, empezaron las “reventas” de las boletas en páginas como eBay a precios muy altos. Por ejemplo, en uno de los perfiles se ofrecían cinco boletas por 200 dólares.



“Por cinco boletos un vendedor de California ha pedido la cantidad de 14.200,69 dólares y otro de Nueva Jersey nada más y nada menos que 25.000 dólares por un número de entradas que no se ha revelado”, informó el portal e-cartelera.