¡Prepare la agenda y aliste las criptas! Vea aquí los estrenos que Netflix trae en marzo 

Como es habitual, Netflix es de las primeras plataformas en anunciar su listado completo de los estrenos que tendrá durante el siguiente mes, entre series, películas y documentales o especiales.



Marzo será un mes de estrenos de nuevas temporadas de series ya conocidas por el público de Netflix o segundas partes de algunas de ellas que se estrenaron durante febrero, como la parte dos de la primera temporada de ‘La Gloria’ para el día 10, con la historia de venganza de una mujer que sufrió acoso escolar, así como la segunda parte de la cuarta temporada de ‘You’, una de las producciones más exitosas de la plataformas de los últimos años.



El día 16 se estrenará la segunda temporada de ‘Sombra y hueso’, mientras que el 17 estará disponible la primera temporada de ‘Hasta el cielo’, con la historia de una mujer, que al enviudar, y por sus hijos, se une a una banda de ladrones. Para el 24 de marzo, la segunda temporada del reality de Georgina Rodríguez.



Otro de los estrenos del mes será ‘El maestro y la música azul’ el día 17, con la historia de un músico que viaja para organizar un festival en una isla paradisiaca donde encuentra el amor y se ve envuelto en algunos problemas ajenos.



La serie argentina ‘El Reino’ tendrá su segunda temporada el 22 de marzo, siendo uno de los thriller más aplaudidos del año pasado, siguiendo la historia del líder religioso Emilio Vázquez Pena, que al final de la primera temporada, tras el asesinato de su compañero de fórmula, termina postulándose como candidato a presidente de la Nación.



También se ha anunciado la cuarta temporada del reality ‘El amor es ciego’, la segunda de ‘Sexo/Vida’ y ‘El condado de Masameer’, además de la primera de ‘Agente Elvis’, donde el artista cambia su traje por una mochila propulsora cuando se suma a un programa secreto de espías para combatir a los villanos que amenazan al mundo.

Mucho cine



​En promedio, casi una película cada dos días, estrenará Netflix durante el mes de marzo, comenzando el día primero con un estreno del cine colombiano, la comedia que Dago García estrenó en salas de cine a finales del año pasado, ‘El último hombre sobre la Tierra’, que fue el debut actoral de Laura Acuña.



Ese mismo día, se estrenarán las películas ‘¿Cómo saber si es amor?’, ‘Cuenta conmigo’ que sigue a cuatro amigos que emprenden la búsqueda del cuerpo de un muchacho que desapareció en el bosque; en el camino, aprenden algunas verdades sobre sí mismos. Además, ‘Fuego contra fuego’ donde un robo fallido conduce a un maestro del crimen y un recio detective obsesionado con atrapar a un intenso juego de persecución.



El día tres estará disponible ‘Eres tú’, una ingeniosa forma de abordar el tradicional tema del triángulo amoroso. Para el 8, la propuesta es disfrutar de una historia en medio de paisajes únicos con ‘Muy lejos’, la cual se desarrolla en tierras croatas.



Una historia de detectives se estrenarán el día 10, con ‘Luther: Cae la noche’ que se desarrolla en la enigmática y gris Londres, y ‘¿Encontró lo que buscaba?’ , donde un exlocutor se vuelve empacador de súper para ir al aniversario de la estación de radio en la que trabajó... y reencontrarse con el amor de su vida.



Mientras que el 17 de marzo estarán disponibles ‘La elefanta del mago’ y ‘El rey de las sombras’, para el 31 del mismo mes se estrenará ‘Boksoon debe morir’ y la película de detectives ‘Misterio a la vista’.

Entre documentales y especiales

Los documentales y especiales son muy buscados por los afiliados a esta plataforma, comenzando el día 2 con ‘El caso Fourniret: Monique Olivier, instrumento del mal’, documental que sigue los pasos del asesino más infame de Francia entre 1987 y 2003.



El 4, Chris Rock presenta su rutina de stand up en el primer evento global de streaming en vivo de Netflix. ¿Hablará de la bofetada que recibió de Will Smith?



En 2014, un avión de Malaysia Airlines con 239 personas desapareció de los radares. ‘MH370: The Plane That Disappeared’ es una docuserie explora la misteriosa historia de ese vuelo.



A través de entrevistas con actores, activistas y exempleados, el documental ‘El clímax del millón: La historia de Pornhub’ que se estrena el 15 de marzo, presenta un retrato cercano del éxito y los escándalos de esta plataforma para adultos.



Ese mismo día, estará disponible ‘Misterios del Titanic’, donde el director James Cameron, acompañado de un equipo de historiadores, cineastas y científicos, explora el naufragio del Titanic por dentro y por fuera.



Para el 22, se presentará la docuserie ‘Waco: El apocalipsis texano’, que incluye imágenes nunca antes vistas del enfrentamiento de 51 días entre agentes federales y un grupo religioso armado en 1993.



El 28 de marzo se estrena ‘Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special’, el stand up, Mae Martin, guionista y comediante, reflexiona sobre un mundo fuera de su eje... y sobre un alce mítico. Al siguiente día, ‘Emergencias: Nueva York’, siguiendo a los expertos en emergencias que recorren Nueva York para salvar vidas mientras revelan cómo es su día a día.