Premios Óscar 2021: estos son los ganadores de la noche

Álvaro José Carvajal Vidarte

La entrega de los premios Óscar, distanciada y única en la era de la pandemia, comenzó en Los Ángeles este domingo cuando la actriz y directora Regina King entró en la estación de trenes del histórico centro de Los Ángeles con una estatuilla dorada.



Los premios de la Academia se celebran en persona y en una decorada estación de tren -para permitir el distanciamiento social-, en una ceremonia que reúne a las grandes estrellas de Hollywood por primera vez en más de un año.



"Televisión en vivo, aquí vamos. ¡Bienvenidos a la 93ª edición de los Oscar!", dijo King. "Ha sido un año tremendo y todavía estamos en medio de él. Estamos de luto por la pérdida de muchos".



Recordó que los invitados, la mayoría de los cuales no llevan tapabocas, "han sido vacunados, testeados, vueltos a testear, están socialmente distanciados y siguen rigurosos protocolos".



Vea aquí la lista de ganadores:

Ganadores de los Óscar 2021

Mejor dirección

Chloe Zhao, por 'Nomadland'



Mejor actriz de reparto

Youn Yuh-jung, por 'Minari'



Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya, por 'Judas and the black messiah' ('Judas y el mesías negro')



Mejor guion original

​Emerald Fennell, por 'Promising young woman' ('Una joven prometedora').



Mejor guion adaptado

Christopher Hampton y Florian Zeller, por 'The Father' ('El Padre')



Mejor banda sonora original

'Soul'



Mejor cortometraje

'Two Distant Strangers', de Travon Free y Martin Desmond Roe



Mejor película de animación

Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste, por 'Soul'



Mejor cortometraje de animación

'If anything happens, I love you' ('Si algo me pasa, los quiero')



Mejor película extranjera

'Another Round'



Mejor documental

'My octopus teacher' ('Mi maestro el pulpo')



Mejor diseño de vestuario

'La madre del blues'



Mejor maquillaje y peluquería

'La madre del blues'



Mejor sonido

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh, por 'Sound of Metal'.



Mejor edición

Mikkel E. G. Nielsen, por 'Sound of Metal'



Mejores efectos especiales

'Tenet'



Mejor diseño de producción

Donald Graham Burt y Jan Pascale, por 'Mank'



Mejor fotografía

Erik Messerschmidt, por 'Mank'

Noticia en desarrollo...