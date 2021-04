Premios Óscar 2021: las estrellas de Hollywood 'iluminaron' la alfombra roja

Durante el último año, las estrellas más brillantes de Hollywood se han visto obligadas a vestir sus trajes de gala en sus salones para aceptar los premios, o han llevado pijamas de lujo. Pero este domingo, volvieron a recorrer la alfombra roja de los Óscar.



Y aunque las mujeres estaban tan impresionantes como siempre, los hombres -quizás inspirados por el vestido-esmoquin del actor Billy Porter en los Premios de la Academia hace dos años- lucieron sus mejores galas.

Los ganadores de la noche

Tiara Thomas, H.E.R. y Dernst Emile II, los ganadores de mejor canción original por 'Fight For You', de la película 'Judas y el mesías negro'.

Agencia AFP