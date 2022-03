Por su interpretación en 'Coda', el actor sordo Troy Kotsur gana el Óscar a Mejor Actor de Reparto

Troy Kotsur hizo historia este domingo al convertirse en el primer actor sordo hombre en ganar un Óscar, conquistando a los votantes de la Academia con la interpretación del padre de una familia unida en el drama independiente 'Coda'.



Kotsur, de 53 años, construyó una carrera que se extiende por décadas y que incluye roles protagónicos en Broadway, así como participaciones en la gran pantalla junto a colegas de la talla de Jim Carrey.



Pero es su trabajo en 'Coda' junto a Marlee Matlin -la única actriz sorda en ganar un Óscar, por "Te amaré en silencio" en 1986)- el que lo catapultó a este histórico hito en Hollywood.



"Solo quería decir que esto va dedicado a la comunidad sorda, la comunidad 'coda' y la comunidad de discapacitados. Este es nuestro momento", dijo el actor en lenguaje de señas, traducido por un intérprete.



Kotsur derrotó a Ciarán Hinds ("Belfast"), J.K. Simmons ("Being the Ricardos"), Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee (ambos por "El poder del perro").



Sordo de nacimiento, el actor le da vida en 'Coda' - acrónimo en inglés de niño oyente de padres sordos- a Frank Rossi, un hombre cuya familia dedicada al negocio de la pesca está atravesando dificultades debido a la burocracia y al cambio climático.



La familia enfrenta el desafío adicional de que tres de sus miembros sean sordos en una comunidad obrera, donde las autoridades no están dispuestas a hacer excepciones debido a su falta de audición.



Para comunicarse con este mundo, los Rossi se apoyan en su hija Ruby (papel en manos de la joven debutante Emilia Jones), quien es la única que puede escuchar pero que intenta conciliar su función familiar con sus propias ambiciones de hacerse una carrera como cantante.

Fenómeno instantáneo

La película se convirtió en un fenómeno instantáneo después del festival de cine independiente de Sundance de 2021, donde fue estrenada y abrió una guerra de apuestas que la plataforma Apple TV+ venció con un valor récord de 25 millones de dólares.



El servicio de streaming lanzó la cinta mundialmente en el verano boreal, y Kotsur, una figura recurrente en el Teatro de Sordos del Oeste, en Los Ángeles, y conocido en la televisión por sus participaciones en "The Mandalorian" y "CSI: NY", ha recogido un sinfín de aplausos.



Su camino hacia el Óscar comenzó el mes pasado cuando el Sindicato de Actores de Estados Unidos lo premió como el mejor actor de reparto.



Antes de que la película ganara esa noche el máximo premio del sindicato al mejor elenco, Kotsur también agradeció a Apple por creer en "los actores sordos y por elegir de forma auténtica a actores que son sordos".



Kotsur, quien está casado con una actriz y tiene una hija, subió así otro peldaño al ganar el Óscar de una industria que ha demorado en escuchar a la comunidad sorda