Juan Felipe Delgado Rodriguez

Películas no aptas para un Grinch en estas fechas

Llegó Navidad, una época llena de magia y esperanza, que debido a la pandemia no se vivirá igual que en otros años, dadas las restricciones de movilidad para evitar el contagio.



Pero mirando las cosas positivamente, el estar confinados permitirá a las familias compartir cómodamente desde casa y unidos los especiales de Navidad que ofrecen diversos canales de televisión y plataformas, no aptos para un Grinch.



A través de Claro Video se podrá disfrutar de una selección de cinco películas para pasar un buen momento y revivir la alegría de esta época.



Una de ellas es La Parada de Navidad. Hayley es una presentadora de televisión que odia la Navidad. Luego de enterarse que su novio la engaña, las fiestas se vuelven fatales. Manejando sin rumbo llegará a un pueblo desconocido que tal vez tenga una sorpresa para ella.

Otro de los especiales imperdibles de Claro Video es Una Navidad Muy Especial. Holly está encantada de viajar a ver a su familia y presentarles a su apuesto novio, Adam. Pero un llamado de trabajo hace que él se quede y que Holly tenga que irse sola.



En el viaje ella despierta junto a Luke, un robusto Cowboy de Kentucky.Y para los amantes de los musicales está una película muy familiar: Otra Vez es Navidad, que invita a acompañar a Sophianna y sus amigos en un divertido viaje para encontrar la bolsa mágica de Papá Noel donde guarda sus juguetes, y así salvar la Navidad.



Los seguidores del drama adorarán seguramente El Señor Navidad, sobre un hombre que atraviesa por serias dificultades económicas, no puede permitirse el lujo de comprarle a su pequeña hija la bicicleta que tanto quiere, pero hará todo lo posible por hacerla feliz.



Y si de reír se trata, Operación Regalo es la indicada. Santa Claus cree que se acerca la hora de jubilarse y sus hijos Arthur y Steve se prepararan para suplantarlo. El primer hijo es medio torpe y el otro es eficiente, responsable y poco alegre. ¿Podrán cumplir con la misión?



Fox Channel, por su parte, celebrará la Navidad de la mano de la familia amarilla más popular de las últimas décadas: Los Simpson. El próximo viernes 25 de diciembre a partir de las 4:00 p.m., se emitirán episodios temáticos para celebrar las fiestas. Adicionalmente, el jueves 31 de diciembre se emitirá Predicciones Simpson, un especial con los capítulos más memorables y que han acertado sobre el futuro.

FOX Premium y Cinecanal también alistan su mejor programación para el 1 de enero con películas como: Jojo Rabit, El Robo del Siglo, Máquinas Mortales, Terminator: Destino Oculto, Sonic, Shrek y Kung Fu panda, entre otras.

En www.teatrodigital.org y del Facebook del Teatro Mayor está hasta el 24 de diciembre, el concierto ‘Noche de Paz del mundo para Colombia’, de la Orquesta Filarmónica de Medellín con invitados del mundo.

Por Netflix se transmitirá el 26 de diciembre ‘El autobús mágico vuelve a despegar: ¿Qué hora es aquí?’. La víspera de Año Nuevo se hace eterna cuando la señorita Rizos y la clase viajan al pasado y reviven cada hora para salvar su querido autobús.



Pero además hay opciones por doquier para dejarse contagiar por el espíritu de estas fiestas. Está Navidad Nupcial sobre la vida de una organizadora de bodas que da un giro inesperado cuando aparece un apuesto investigador privado con la misión de arruinar uno de sus más importantes trabajos.



Qué tal recordar a El Grinch, todo un clásico navideño, del año 2000, producido por Universal Pictures e Imagine Entertainment, basado en el cuento navideño del mismo nombre escrito por Dr. Seuss en 1957. Protagonizada por Jim Carrey.



Calendario de Navidad es otra película ideal para acompañar con crispetas y en pareja. Es sobre una talentosa fotógrafa con un trabajo mediocre que hereda un calendario de Adviento que podría predecir el futuro y señalarle el camino hacia el amor.



Está ‘Miss me this christmas’, la historia de Regina y Franklin que deciden divorciarse en el Día de Acción de Gracias. A medida que se acerca la Navidad, Regina se aloja en el mismo hotel donde se casaron.



Otros títulos tentadores para amantes de estas temáticas y de los cuentos de hadas son: ‘Príncipe de navidad: la boda real’, ‘Recambio de princesas’ y ‘Días de navidad’ (miniserie española original de Netflix).

En DirecTv Go hay otra gran variedad de películas navideñas como: Last Christmas: Otra Oportunidad para Amar, Christmas in Rome, Fiesta de Navidad en la Oficina, La Leyenda de la Bruja de Navidad y otro clásico El Regalo Prometido en la que Arnold Schwarzenegger interpreta a un padre que compite con otro para obtener el Turbo Man que su hijo anhela.

Especial de Chichipatos

​

‘Chichipatos: ¡Qué chimba de Navidad!’ es el especial que estrenó Netflix para los seguidores de dicha comedia. Juanquini, El Ñato y el Capitán González celebran las novenas de 2019, antes de que sus caminos se crucen en la temporada 1.



Aunque aún no se conocen, los tres comparten un deseo de Navidad: tener el coraje suficiente para cambiar sus vidas. Un nuevo personaje misterioso, ‘El Dañado’, podría ser quien los ayude a hacer sus sueños realidad.



También se puede ver la serie creada por Dago García, que cuenta con la dirección de Juan Camilo Pinzon y los actores Antonio Sanint, María Cecilia Sánchez, Mariana Gómez, Julian Cerati, Biassini Segura, Julio César Herrera, Jacques Toukhmanian, Majo Vargas, Aura Cristina Geithner y Lucho Arango.