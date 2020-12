Jhon Edward Montenegro Jimenez

Conservar la tradición de celebrar la Navidad en familia, aún en tiempo de pandemia, es posible teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y los cuidados recomendados por epidemiólogos y médicos, para proteger la salud y poder pasar muchas más nochebuenas juntos.



Ernesto Martínez Buitrago, internista infectólogo, profesor de la Universidad del Valle, infectólogo HUV, advierte que “es muy importante entender que esta época es de mayor riesgo, porque nuestras costumbres nos llevan a rezar novenas, a tener reuniones de Navidad y fin de año en familia, a festejar y a rumbear con motivo de la Feria de Cali, que aunque sea virtual puede motivar a mucha gente a asistir a fiestas o eventos presenciales. Mientras estemos generando oportunidades de contagio, quien no pierde ese chance es el virus”.



Para que la Navidad no sea amarga, el médico infectólogo recomienda que “para las reuniones familiares no haya más de diez personas y mantener las normas de autocuidado, usar el tapabocas de manera permanente, la higiene de manos continua, repetitiva, ante el contacto con cada superficie nueva y mantener un distanciamiento con el familiar que tenemos al lado, de uno a dos metros”.

Aconseja “no confiarse que por estar en familia se pueden flexibilizar las medidas de autocuidado. No se debe olvidar que el Covid es un convidado de piedra en estas reuniones familiares y se presenta de la misma manera que en eventos con gente externa. Siempre hay que considerar que junto a nosotros está el virus y como tal siempre propiciar las medidas de prevención”.



Y agrega que “será un reto para nosotros los caleños y vallecaucanos vivir estos días en familia con la mayor responsabilidad, porque sabemos que nuestra región ha sido una de las más golpeadas por la pandemia y lo está volviendo a ser en estos últimos días. Se están tomando medidas pertinentes, que podrán llegar a ser más restrictivas en el transcurso de los próximos días si no entendemos esta ubicuidad que tiene el virus, esta facilidad de transmisión y las condiciones que le estamos dando para que se transmita por la indisciplina civil, las grandes aglomeraciones y los festejos innecesarios. Hay que tener cuidado también en la final de fútbol, será todo un reto en la sociedad caleña para evitar grandes picos de la pandemia que terminen en trágicas noticias para muchos de nosotros y nuestras familias”, advierte el infectólogo.



Otra de sus recomendaciones para la cena de Navidad o de fin de año es que ojalá se haga en espacios abiertos y ventilados de la casa, como un patio, un balcón o un jardín.



De acuerdo con el médico epidemiólogo Cristian Pallares (@docpallares), por estos días “la virtualidad debe estar por encima de la presencialidad”. Es enfático al advertir que “las reuniones no se deben hacer con gente ajena al núcleo familia, sino con la gente con la que tú vivas a diario. No deberíamos dejar entrar a la casa a familiares que no vivan con nosotros, ni a otras personas que no hagan parte de nuestro núcleo familiar”.



“Las fiestas el 24 con familiares y amigos no deben hacerse, porque eso implica más mortalidad, la gente se muere por ese tipo de cosas. Y no se trata de reuniones con precauciones. La consigna es no hacer reuniones. Esta ciudad está en alerta roja, con una capacidad instalada al 100 por ciento en todas las clínicas”, explica.



Coincide Pallares en que “la cena navideña se realice al aire libre y que entre cada uno de los comensales haya por lo menos más de un metro de distancia y que se quiten el tapabocas solamente cuando vayan a comer”.

“Si quieres al abuelito o abuelita, el diabético, al familiar mayor de 60 años, a personas inmunocomprometidas, es decir, con cáncer, con enfermedades rematoideas, no debes reunirte con ellos, porque se van a enfermar y los puedes matar, porque se va a complicar su salud y no habrá dónde atenderlo”, añade.

Para los especialistas, “cualquier persona que en este momento tenga algo de debilidad en el cuerpo, tos o gripa, es probable que tenga Covid, porque los estudios de seroprevalencia han sido muy claros, de la mano del Instituto Nacional, el porcentaje de contagios es gigantesco”, por eso recomiendan ante el menor síntoma de un cuadro gripal, aislarse para evitar contagiar a otros.



Si se requiere de manera urgente asistir a una eucaristía por estos días, se debe mantener una distancia de dos metros entre las personas, evitar el contacto físico al saludar. Si se trata de ir a mercar, idealmente hay que vigilar el aforo al supermercado, respetar la distancia y usar todo el tiempo mascarilla.



“Es muy importante que la gente cargue su dosis personal de alcohol glicerinado. Son geles que tienen soluciones alcohólicas a más del 70% y glicerina, efectivas para el coronavirus y otras infecciones”, afirma Pallares.



Otro consejo es llevar bolsas ecológicas para mercar, porque estas se pueden limpiar y desinfectar desde la casa. Y al llegar a casa, lavar con agua y con jabón frutas y verduras.



Los productos que no se puedan limpiar de inmediato, se pueden dejar a temperatura ambiente, por lo menos una hora o hora y media, ya que los cambios de temperatura y humedad matan al coronavirus.



También se recomienda que al sacar a pasear al perro, se use la mascarilla todo el tiempo y se mantenga la distancia con otras personas. Al animalito no es necesario limpiarle las patas con alcohol, porque el virus y los perros no tienen una relación directa.



Respecto a la pólvora, no es que esta aumente los casos de Covid, pero cuando la gente se reune a quemarla, se olvida del distanciamiento físico y se pueden presentar otros accidentes. Las soluciones alcohólicas son seguras y el alcohol se evapora rápidamente luego de su acción antibacterial, pero si no se deja secar en las manos, se aplica en exceso o se rocía constantemente con un atomizador y se encienden velitas o pólvora, se pueden sufrir quemaduras.

Recomendaciones



Atrás quedaron los abrazos, cantar los villancicos o compartir del mismo plato. La cena de Navidad este año no puede contar con más de 10 comensales ni con gente ajena al núcleo familiar, debe haber distanciamiento social y los saludos a los abuelos o gente en riesgo deberán ser virtuales.



Ante cualquier síntoma, por mínimo que sea, “lo mejor es autoaislarse”.



Las empresas deben evitar las tradicionales fiestas o reuniones de fin de año, y las familias numerosas deberán optar por la virtualidad para darse la feliz Navidad o el saludo de fin de año.



Voceros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtieron que lo mejor es no hacer reuniones. “En pandemia no existe la temporada de días festivos sin riesgos. Cada reunión, cada salida de compras y cada plan de viaje aumenta las posibilidades de propagar el virus”, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.



Expertos piden evitar el consumo de licor, ya que desinhibe a las personas al punto de bajar la guardia en el autocuidado, y exponerse al riesgo de contagio.