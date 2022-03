¿Pecó por machismo? El debate que encendió Will Smith con su bofetada a Chris Rock

Aunque la celebración de los premios Óscar tuvo varios hechos memorables, como la victoria de la primera persona Queer y de color, o el primer hombre con sordera en ganar la estatuilla, o la tercera vez que una mujer gana a mejor directora, lo cierto es que el golpe que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock acaparó todos los titulares.



“Jada, no puedo esperar a GI Jane 2”, dijo Chris Rock, en referencia a GI Jane, la película de 1997 para la que la actriz Demi Moore se afeitó la cabeza para interpretar a Jordan O'Neil.



Así encendió la polémica, pues se burló ante el mundo de la condición médica (alopecia) que padece Jada Pinkett y que la llevó a raparse la cabeza para no sentirse agobiada por la incurable pérdida de cabello.



Mucha curiosidad suscita el longevo matrimonio entre Will y Jada, y a pesar del escándalo de infidelidad (con el rapero August Alsina, contado por ella misma en 2020), el actor siempre ha demostrado amor y admiración por su esposa, con quien tiene una relación abierta.



Will Smith y Jada Pinkett Smith asisten a la 94ª entrega de los Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 27 de marzo de 2022. ÁNGELA WEISS / AFP

“Más que machismo tóxico es entender que somos humanos y en ocasiones perdemos el control. No obstante, es importante reconocer que existen otros métodos con los que Smith pudo enfrentar la situación, pues la palabra debería alcanzar para todo. Es decir, él pudo haber defendido a su esposa en el discurso cuando salió a recibir su estatuilla o en el mismo momento de lo sucedido, pero por medio de las palabras”, comenta Paula Dávila, psicóloga clínica.



Incluso el polémico cantautor de rap puertorriqueño, René Pérez, dio su opinión sobre la controversia: “A veces las palabras duelen más que los golpes… #willsmithchrisrock”, se lee en su Twitter.

“Fue aterrador cuando comenzó. Temblaba de miedo y me decía: ‘¡Dios mío! ¿me estoy quedando calva?’ por eso me rapé el cabello. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos... ¡Y punto!" Jada Pinkett

A diferencia del pensamiento de Dávila, otras personas consideran que el comportamiento del ídolo norteamericano tiene un transfondo machista, pues Jada es una mujer que ha enfrentado su enfermedad en público, además de visibilizar y apoyar a las mujeres en el mundo que sufren su misma condición. Está lejos de ser una doncella en busca de salvación, y en este escándalo pocos se han preguntado por ella y su opinión, por estar centrados en los ajustes de cuentas de dos hombres agresivos: uno de forma verbal y otro, física.



Por su parte, la periodista española Begoña Gómez Urzaiz, expuso: “En todo este asunto del bofetón se pretende que las mujeres queden reducidas a damiselas en apuros, objetivos silentes a la espera de que la batalla se determine entre dos hombres”.



En la misma línea, para otras personas el comportamiento de Smith es un acto violencia injustificado que muestra claramente la falencia del actor para la resolución de conflictos.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas condenó ayer las acciones de Will Smith durante los Óscar del domingo y expresó que comenzará una investigación formal.

“Las acciones son lo único que poseemos y lo que habla de nosotros. Sí, el chiste puede ser mal interpretado, pero si un humorista no puede expresarse libremente en un escenario artístico, considero que estamos perdidos. Hizo un chiste sobre el peinado de una actriz y no se debe tomar personal”, comenta al respecto Miguel Osorio, psicólogo clínico.



La humorista y actriz estadounidense Katy Griffin, criticó la acción de Smith en su cuenta de Twitter: “Déjenme decirles algo, es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un comediante. Ahora todos tenemos que preocuparnos por quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y los teatros”.



Otro artista que se manifestó en contra del productor y músico fue el actor Rob Reiner, quien comentó que las excusas del protagonista de ‘Soy Leyenda’ no son válidas: “Will Smith le debe una gran disculpa a Chris Rock. No hay ninguna excusa para explicar lo que hizo. Tuvo suerte de que Chris no presentara cargos. Las excusas que él tuvo esta noche fueron solo mier...”.



El ring sigue abierto, y ha dado paso no solo a debates sobre roles y género sino a memes y a nuevos intentos humorísticos por parte de los usuarios en redes: “El matrimonio de Will Smith es abierto a TODO, excepto a las bromas”, dijo CJ Pearson. Mientras que Briant Davis fue más allá y le puso la banda sonora de ‘Encanto’ al incidente: “No se habla de Jada, no, no, no”.



Este lunes Will Smith hizo pública su disculpa a través de Instagram, y esta vez no solo se dirigió a la Academia, sino a Chris Rock: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en la última noche de los Premios de la Academia es inaceptable e inexcusable. Las bromas a expensas mías son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Quiero públicamente disculparme contigo, Chris. Estuve fuera de línea, equivocado. Me siento avergonzado y mis acciones no son indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”. Concluyó: “Soy una obra en proceso”.