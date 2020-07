Pasión de Gavilanes vuelve a la tv: Mario Cimarro y Paola Rey hablan del regreso

Juan Felipe Delgado Rodriguez

A partir de hoy, a las 8:00 p.m. Caracol Televisión transmitirá una de las producciones más exitosas del canal nacional: Pasión de Gavilanes, escrita por Julio Jiménez en el año 2003, producida por RTI Televisión, para Caracol Televisión y el canal Telemundo.



En esta adaptación de Las Aguas Mansas, del mismo Jiménez, los hermanos Reyes Guerrero, tres jóvenes y apuestos hombres, llegan a la hacienda de la familia Elizondo, para cobrar venganza por la muerte de Libia, su hermana menor, pero se cruzan a tres hermosas mujeres que cambian sus planes.



Protagonizada por Mario Cimarro, Michell Brown, Juan Alfonso Baptista; Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss, cuenta con Kristina Lilley, Jorge Cao, Juan Pablo Shuk, Sharick León y Ana Lucía Domínguez.

Cimarro interpreta a Juan Reyes, un hombre recio, emprendedor y responsable, pero demasiado estricto y algo primario, cosa que disgusta a sus demás hermanos que lo ven como un padre severo e intolerante.



Mientras que Paola Rey es Jimena Elizondo, la menor de las tres hermanas, una mujer muy alegre, vivaz, romántica. Ambos actores, cuentan por qué esta novela marcó su trayectoria y sigue siendo muy importante para ellos.

Enfocada en el cine



Paola Rey tendría 21 años cuando llegó a Pasión de Gavilanes, había actuado en Baby Sister y Por qué Diablos, y dice que tiene los mejores recuerdos de esta producción.



¿Cómo se siente de volver a ver en pantalla a Jimena Elizondo?

Estoy feliz, súper emocionada de volver a verla en pantalla, porque Pasión de Gavilanes es un proyecto que realmente le ha mostrado al mundo otra Colombia, ha sido un ícono de las telenovelas nacionales a nivel internacional. Me siento muy orgullosa de que haya sido hecha en nuestro país y que cada vez que la emiten y la vuelven a emitir en otros lugares del mundo siempre es un éxito.



Me siento contenta y bendecida de ver que el trabajo que se hizo con tanto cariño, por parte de Julio Jiménez, los realizadores, los productores, el equipo detrás de cámaras y los actores, haya sido recibido tan bien por el público, que haya trascendido fronteras y generaciones y que todavía siga tan vigente.

¿Cómo fue esa química con Juan Alfonso Baptista, El Gato?

Ella tuvo una relación con Óscar (El Gato Baptista) maravillosa, se amaban, luego peleaban como niños y se volvían a contentar. Con El Gatico siempre tuvimos mucha química en las escenas, eso nos permitió jugar mucho y divertirnos en el set.



Ambos eran los hermanos menores, los más apasionados en las discusiones, en los reencuentros, en la conquista. Eran escenas que han sido muy recordadas durante este tiempo, como las de la cascada, cuando grabamos un comercial o cuando nos perdimos en un desierto.

La gente no olvida sus personajes, pese a que no ha vuelto a salir en novelas nacionales, ¿cómo se siente por esa acogida y ese cariño?

Sinceramente me siento muy afortunada, le meto el corazón a todo, amo mi trabajo como actriz. Mi mayor premio es que el público te devuelva lo que haces con tanto cariño y me siento muy agradecida. Ahora, con las redes sociales, me escriben muchos comentarios sobre varios personajes de novelas pasadas.

¿Cómo han sobrellevado esta cuarentena con su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas y sus hijos?

Llevo con Juan 13 años, tres de novios y diez de matrimonio, tenemos conexión a muchos niveles. Nos encontramos como seres humanos y como padres. Me siento muy compenetrada con él, vemos la vida muy parecido, me encanta cómo piensa. Eso hace más fácil que guiemos a nuestros hijos.



Esta pandemia no es una situación fácil para nadie con la salud en riesgo, los cambios de la economía, pero lo hemos tomado con la mejor actitud, agradeciendo porque estamos juntos y sanos. Los niños son muy chiquitos, el mayorcito tiene 6 años y con Juan tenemos presente que lo más importante es la salud emocional de nuestros hijos.

¿En qué proyectos está trabajando?

En un largometraje de animación, gané un estímulo de desarrollo y tenemos una coproducción con Argentina. Tengo otro cortometraje participando en el FDC con la productora que tenemos con Juan y en diciembre de 2019 saqué mi línea de cuidado de piel PR by Paola Rey. De otro proyecto que tengo, aún no puedo hablar.

Viaja por el desierto

Mario Cimarro es Juan Reyes, el mayor de los Reyes Guerrero, que caerá rendido ante la belleza de Norma Elizondo (Danna García). Especial para El País

De los caballos, el actor cubano Mario Cimarro, de 47 años, pasó a las motos, su mayor pasión, que comparte junto a su prometida, Bronislava Gregusová, de 27, modelo, exreina, bailarina y periodista, con quien viaja en motocicleta por lugares de Estados Unidos, como el desierto de Nevada. El recordado Juan Reyes en Pasión de Gavilanes, habla de su regreso a la televisión colombiana.

¿Cómo lo marcó en su carrera el personaje de Pasión de Gavilanes?

Me permitió consolidar y reafirmar mi carrera a nivel internacional, además de la satisfacción diaria de disfrutar creando un héroe, una imagen positiva que influenciara a cada miembro de la familia o teleaudiencia sin importar el estrato o condición social.

¿Cómo ha seguido su relación con los demás actores de la novela?



Ha pasado mucho tiempo y cada cual tiene su vida, sus familias, y aunque vivimos en distintos países, gracias al internet y las redes sociales los siento a todos muy cercanos, intercambiamos mensajes y cuando uno se entera de alguna tristeza o alegría de ellos, al menos en espíritu se comparte.

Su personaje montaba caballos y ahora es un amante de las motos. ¿Cómo nació esa pasión?

Los caballos están en mi vida desde la infancia. Mi abuelo Gildardo me enseñó a nadar encima de un caballo, en el río Gibara cuando yo tenía 6 años. Él cruzaba el río con todos los caballos nadando, en la otra orilla ya mojados los aseaba con jabón y cruzaba de vuelta y ya salían limpios, cuando él lo creyó prudente, me dejó acompañarlo y aprender a nadar encima de los caballos (se los recomiendo). La transición de caballo a motocicleta se veía venir, le aconsejo a quienes tengan la inquietud que comiencen con cilindradas no tan grandes y a medida que adquieran habilidad suban de tamaño.

¿Cómo fue su relación con Danna García, detrás de escenas?

Danna, además de ser un gran ser humano y bella persona, es una excelente histrión y compañera de escena, con muchísima sensibilidad. Logramos juntos momentos mágicos, éramos como el yin y el yan. Como un juego de pin pon donde la pelota nunca cae al suelo, donde no hay ganador sino ambos ganan. Hablábamos antes de las escenas, siempre surgían buenas ideas, al final nos sentíamos arropados por una energía muy linda y única.

Anécdotas que recuerde...

Hay infinidad de momentos, desde salir a caminar por los parques del Chicó, descubrir locaciones encima de la motocicleta, el cariño de la gente cuando te reconocían, la camaradería del equipo y cuando Norma usaba el acento paisa, desarmaba a Juan.

¿Qué retos actorales llegaron después de Pasión de Gavilanes?



Vino El Cuerpo del Deseo también de Jiménez, historia que con los avances de la tecnología hoy en día podría seguir con temporadas. Si Pedro José Donoso, de casi 80 años, regresó por un amor que no se consumó, ahora podría volver con asuntos sin resolver. He estado como estrella invitada en la serie Neccessary Roughness y he incursionado conduciendo y produciendo largometrajes como The Black Russian, The Swikis, In The Light.



En datos

