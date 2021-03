Paramount+ ya está en Colombia: conozca los precios y detalles de la plataforma

Álvaro José Carvajal Vidarte

Paramount+, la plataforma de streaming de la compañía ViacomCBS Networks Americas, fue lanzada de manera oficial este jueves para Colombia y 17 países más de América Latina, así como para Estados Unidos y Canadá.



El servicio incluye series y películas de las marcas que hacen parte del conglomerado de medios, entre los que se encuentran los canales MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Paramount Network, Comedy Central, Showtime y Telefé, así como las productoras Paramount Pictures y CBS Studios.



Las personas que deseen adquirir el servicio pueden ingresar a ParamountPlus.com y acceder a una prueba gratuita de siete días, tras los cuales se cobrará el precio de la suscripción mensual, que varía según el país.



El valor para Colombia, por ahora, quedó fijado en una sola tarifa de $13.900 por mes. Además del sitio web de la plataforma, los usuarios podrán acceder a través de dispositivos de TV móviles conectados a través de la aplicación Paramount+, disponible para los sistemas operativos iOS y Android.



Las tarifas en otros países de la región son: 79 pesos (México), 299 pesos (Argentina), 19,9 reales (Brasil); 3.199 pesos (Chile), 14,90 soles (Perú); 34.400 bolivianos (Bolivia); 4,99 dólares (Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá); 28.900 guaraníes (Paraguay) y 159 pesos (Uruguay).

Lea también: Se estrena segunda temporada de 'Pennyworth', mayordomo de Batman



Según indicaron desde el servicio de ayuda de la plataforma, se puede usar Paramount+ "en cualquier cantidad de dispositivos"; sin embargo, si puede haber una restricción puntual de reproducciones simultáneas "en cualquier momento".



Por el momento, la plataforma no da la opción de crear perfiles personalizados. La opción de control parental se puede activar/desactivar desde el menú "Cuenta".



"El servicio también tendrá una amplia distribución en los principales socios, incluidos Apple, los canales de Amazon Prime Video en México y Brasil, Claro Video, Mercado Libre, Izzi, Megacable, Total Play, Claro Brasil, Vivo, Oi, Incomm y Dish", informaron desde Viacom CBS.

¿Qué series tiene Paramount+?

Según ViacomCBS, se espera que Paramount+ tenga un catálogo de más de 5.000 horas de contenido, con una gama de títulos entre los que se encuentran series clásicas y originales de la plataforma, reality shows, dibujos animados y películas.



Entre el contenido que ya se puede encontrar en Paramount+ están las series de Showtime 'Your Honor', 'The Comey Rule', 'Escape at Dannemora', 'City on a Hill' y 'The Good Lord Bird'.



También están en el catálogo otras producciones como 'Dexter', 'The Office' (temporadas 2-4 y 6-8), 'CSI: NY' (desde la temporada 3), 'Two weeks to live', 'Yellowstone', 'The Affair', 'Californication', 'Ray Donovan', 'For Life', 'Killing Eve', 'Bull' y 'Black Monday'.



En cuanto a las películas, los usuarios pueden encontrar títulos clásicos como 'Forrest Gump', 'Jurassic Park', 'E.T., El Extraterrestre', 'El Padrino', 'Ace Ventura', 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos', Los Cazafantasmas', 'Misión Imposible', 'Shrek' y 'El código Da Vinci'.



Así mismo, podrán encontrar algunos 'unplugged' de artistas como Zoé, Aterciopelados, Enrique Bunbury, Molotov, Café Tacvba e Illya Kuriyaki and The Valderramas; reality shows como 'Acapulco Shore', 'Jersey Shore' y las versiones de 'Catfish' de Colombia y México; y series adolescentes como '¿Le temes a la oscuridad?', 'Grachi', 'ICarly' , 'Victorious' y 'Big Time Rush'.



En lo relacionado a las series animadas, el catálogo ofrece desde productos para los más pequeños como 'Las Pistas de Blue', 'Paw Patrol', 'Dora la exploradora' y los 'Ositos cariñositos', hasta títulos para niños y adolescentes como 'Bob Esponja', 'Los Padrinos Mágicos', 'Aventuras en Pañales', 'Hey Arnold', 'Avatar: La leyenda de Aang', 'La leyenda de Korra', y 'Danny Phantom'.



Dentro del catálogo de animados también se incluyen las series para adultos 'Ugly Americans' y 'La Casa de los Dibujos'.