El cantante mexicano Pablo Montero fue denunciado por el presunto abuso sexual a una mujer en estado de Chiapas (México), así lo reveló este lunes la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, la misma entidad negó que hubiera una orden de aprehensión en contra del intérprete.



“La FGE precisó que, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, recibió la denuncia en contra de Óscar Daniel Hernández Rodríguez, (nombre real de Pablo Montero) por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en agravio de Ximena "N", en hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, México, el pasado sábado 7 de enero del presente año”, dijo en un comunicado público.



La Fiscalía detalló que tras presentarse la denuncia ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, “se sigue con el proceso de la investigación, a fin de continuar con la integración de la carpeta de Investigación”.



Aunque el cantante no se ha pronunciado respecto al tema en ningún medio de comunicación ni en redes sociales, se espera que comparezca a la cita, de no ser así las consecuencias podrían llegar a ser económicamente muy costosas.



Por otra parte, la plataforma de noticias Latinus señaló que la denunciante, de quien no se conoce aún su identidad, se retractó de sus acusaciones, "la demanda ya no procedió, quedando descartada la existencia de una orden de aprehensión contra el cantante oriundo de Torreón, Coahuila".



Este no es el primer escándalo legal en que se ve envuelto el protagonista de la novela, Vicente Fernández, pues en 2007 fue demandado por parte de un fotógrafo que lo acusó de robo, y el año pasado agredió a una reportera mexicana por no estar de acuerdo con las preguntas que la comunicadora le hizo.



Por otra parte, en 2022 algunos medios de comunicación afirmaron que el intérprete de Hay Otra en Tu Lugar acosó a su compañera de set, la actriz colombiana Sara Corrales, durante las grabaciones de la novela biográfica 'El Último Rey: El hijo del pueblo'. Rumores que los dos actores salieron a desmentir en su momento.





En su estadía del reality mexicano La Casa de los Famosos, el artista también fue motivo de polémica por su tensa relación con la modelo Celia Lora, quien en medio de una discusión, dentro del programa, recordó que al conocerse lo primero que le dijo el cantante fue que quería tener relaciones sexuales con ella.