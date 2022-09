Oye es la nueva aplicación bilingüe que busca apoyar e incentivar el bienestar creativo de los usuarios, donde las personas podrán evaluar, compartir y conocer sus emociones. Este proyecto es cofundado por la el cantante colombiano y empresario, J Balvin, y Mario Chamorro–CEO y Patrick Dowd–COO



"Oye nace de una necesidad global que resalto después de la pandemia. La situación de confinamiento que se vivió en medio de la crisis del Covid-19 definitivamente aceleró los retos de la salud y de bienestar emocional que tenemos los seres humanos, y a los que no les prestábamos la suficiente atención", expresa, Mario Chamorro, director ejecutivo y cofundador de Oye.



Inspirado en las experiencias personales que ha tenido con la salud mental y emocional, Balvin diseñó Oye para empoderar al mundo en general y alentar la transformación emocional a través de prácticas, mente y cuerpo que le permiten a las personas convertirse en los creadores de sus vidas.



"Balvin ha sido una persona que ha expresado de manera pública sus retos frente a la salud mental. Como equipo hemos hablado desde el corazón y desde la vulnerabilidad, lo cual nos ha permitido crear esta plataforma, que tiene como propósito ayudar a las personas en general", cuenta Mario Chamorro.



El contenido de la aplicación tienen como objetivo guiar a las personas a sentirse mejor y alcanzar plenamente su potencial, integrando el concepto de bienestar creativo en sus rutinas diarias. “Después de la pandemia, la juventud mundial, en realidad, todos, estamos muy agotados. La ansiedad, la depresión y el sentimiento de estar perdido en la vida, son muy comunes ahora”, afirma Balvin. “Yo mismo los he experimentado y he aprendido que a través de la meditación, el movimiento y la conexión, es posible sentirse mejor y ser creativo otra vez. OYE es una aplicación que eleva el bienestar de las personas, permitiéndoles estar presentes, aprovechar sus superpoderes emocionales y mentales, y seguir su luz”.



Los creadores de la aplicación consideran que es necesario reconocer las emociones como un proceso natural de los seres humanos, y dejar de lado tabús de que "algunas emociones son malas", o se deben evitar, lo cual sucede principalmente con sentimientos como la tristeza, el enojo, entre otras.



"Para Oye es muy importante reconocer la sabiduría de todas las emociones. Es decir, no hay una emoción buena o mala, sino que debemos aprender a cómo puedo entrar en aprendizaje con esta emoción, qué es lo que me quiere enseñar, para seguir creciendo", explica Era Antiló, directora de comunicaciones de Oye.



El contenido de la aplicación tienen como objetivo guiar a las personas a sentirse mejor y alcanzar plenamente su potencial, integrando el concepto de bienestar creativo en sus rutinas diarias. "La Organización Mundial de Salud ha manifestado que las personas suelen no atender sus necesidades emocionales. Ya cuando las personas levantan la mano y dicen 'necesito ayuda' han pasado por lo menos 8 años de dolor., por eso es tan importante esta aplicación para que todos puedan darle nombre a sus emociones y tener un ambiente saludable emocionalmente a nivel mundial", explica Mario Chamorro.



Por otra parte, para los creadores de la app es necesario que las personas escuchen sus emociones para poder tomar decisiones convenientes con respecto a las necesidades de cada persona, "las personas necesitamos tener la información para saber qué es lo que en realidad sucede en nuestras vidas, y así ser los directores de nuestra propia vida", manifiesta Era Antiló.



Guiado por el Consejo de Bienestar de Oye, copresidido por la líder mexicana de bienestar y experta en conexión mente-cuerpo, Mari Sierra, y el destacado psicólogo latinoamericano Carlos López, el contenido de bienestar creativo de la aplicación, ha sido desarrollado por una comunidad ecléctica de innovadores latinoamericanos que aportan perspectivas únicas y prácticas de bienestar creativo, inspiradas en su experiencia como sanadores, maestros y artistas profesionales.

El contenido de bienestar que estará disponible al suscribirse a la aplicación Oye, la cual incluye:

● Herramienta de chequeo emocional: para identificar y nombrar tus emociones.

● Videos de bienestar creativo: para transformar tus emociones en acciones creadoras.

● Contenido recomendado: de acuerdo a tu estado emocional actual.

● Establecimiento de metas personales: para transformar tus emociones a través del tiempo.

● Arte generativo: para seguir tu crecimiento personal.

● Notificaciones de bienestar: para fomentar la persistencia, el amor propio y la responsabilidad.



La aplicación se encuentra disponible para iOS : en https://apps.apple.com/co/app/oye-wellness/id1640349053,

y para Android en https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.oyerndos.android.