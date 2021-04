Nueva temporada de la serie sobre mujeres en el cine

Erika Mantilla

Este jueves, a las 5:00 p.m., en las redes de @KillaryCineLab, y en vivo a través de YouTube, se estrena un nuevo episodio de la segunda temporada de ‘Ellas También están ahí’, la serie virtual de encuentros con cineastas colombianas que tiene como objetivo hacer memoria sobre sus vidas, trayectorias y películas, como una manera de reconocer y visibilizar su trabajo en este campo y fomentar, además, la creación de referentes para aquellas que también quieran dedicarse al mundo del cine.



En esta oportunidad, la producción cuenta con siete invitadas de las nueve fundadoras de MUSA -Movimiento de Mujeres del Sector Audiovisual en Colombia-, el cual promueve acciones que incidan en todos los entornos del ecosistema audiovisual para fomentar, desde allí, la restitución de los Derechos de las Mujeres.



Cineastas como Lina Rizo, de Recsisters; Margarita Herrera, de Alados; Zulay Riascos, de Cimarrón Producciones, María Fernanda Céspedes, de la Academia de Cine; Luz Adriana Quigua, de la Muestra de Cine y Video Indígena Daupará; Obeida Benavides, de la Asociación Colombiana de Actores y Jimena Prieto, de la Fundación Mujer es Audiovisual, se dan cita en esta nueva temporada que abre el panorama del rol de la mujer un gremio comandado, en su mayoría, por hombres.



La serie -que además de los webinar realiza foros para presentar visiones sobre temáticas como investigación en cine y, curaduría y exhibición de cine dirigido por mujeres,- es producida por las compañías Killary CineLab y OjoAgua Cine, y fue el proyecto ganador de la Convocatoria Departamental para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Públicos Culturales 2020, de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, del cual la productora, investigadora y docente Gerylee Polanco es gestora.



​Polanco habló con El País sobre la importancia de este espacio para la visualización de las mujeres cineastas y la historia detrás de este.

¿Cómo se gestó esta serie audiovisual que hoy llega a su segunda temporada?



‘Ellas también están ahí’ hace parte de uno de los ejes misionales de Killary CineLab, un laboratorio cinematográfico pensado para las mujeres. Esta línea misional es la que está enfocada en la visibilización de las mujeres, justamente en este sector y, a lo que apunta la serie, es a poner en escena a mujeres que trabajan en el gremio audiovisual y que por diferentes razones no han sido visibilizadas. Generalmente porque siempre se muestra a los directores, los actores, las empresas productoras o los canales de televisión, pero hay muchas mujeres que están asumiendo diferentes roles y que aportan al crecimiento del sector audiovisual en diferentes dimensiones.



¿A raíz de qué comenzó ese interés por fomentar la visibilidad de la mujer en el campo audiovisual? ¿Parte de una historia personal?

Tuvo que ver con una pregunta personal y era: ¿Por qué pensaba que no podía hacer algo como dirigir una película? Siempre he tenido mucho liderazgo en lo que hago como productora, incluso, en diferentes procesos en los que he estado, procesos de investigación como docente, pero cuando me enfrenté a la pregunta por la dirección, sentía que tenía un montón de barreras y miedos que no me dejaban pensar que yo podía dirigir, entonces me di cuenta que a muchas mujeres les pasaba lo mismo.



Me pregunté también por las mujeres referentes en el cine, en el mundo y en Colombia sobre todo, que era mi entorno más inmediato, y me di cuenta de que en mi formación académica fueron muy pocas las mujeres que hicieron parte de esa formación. Así que esta serie de preguntas me hicieron entender, primero, que el campo estaba poco documentado, y segundo, que no habían sido visibilizadas. Todo eso sumó para que Killary Cinelab sea hoy un punto de encuentro donde muchas voces femeninas confluyen.



¿Cuáles son esos cambios que se pueden evidenciar hoy en el cine, cuando cada vez hay mayor incursión de la mujer en este campo?

​

Siento que los cambios son muy difíciles de ver cuando están pasando, y creo que estamos justamente en un largo periodo de cambio que incluso, viene desde los años 70 cuando existió en Colombia el primer colectivo de cine que era Cine Mujer.



Hoy, todavía siento que falta mucho por hacer y las estadísticas no mienten, parte del estudio estadístico que hemos hecho en el cine nos sigue hablando de una brecha de género donde la mujer tiene poca presencia porque influyen muchos factores: de pensamiento, de formación, de dificultades incluso, para luego ejercer los cargos. De hecho, muchas mujeres están hablando de cómo la maternidad influye en sus trayectorias profesionales, algo que claramente no es lo mismo para un hombre. Sin embargo, movimientos como el ‘Me too’, en el año 2017, han alentado el movimiento feminista en el campo del cine, siendo muy activo en el tema de las violencias de género y en buscar la paridad en diferentes escenarios”.