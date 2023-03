Nostalgias de 'La Primera vez', la serie colombiana de Netflix que conquista a todos

Frente al televisor de perilla se contemplan los Juegos Olímpicos de 1976, los cortes de cabello y la moda hippie que presenta la “caja de imágenes” son los referentes que se tienen para estar con el look actual.

En la calle se escucha el juego de los ‘pelados’, una estridencia de gritos como si cada pasatiempo fuera el más indispensable para lograr una presea olímpica.



Ir subido en la bicicleta Monark, recorriendo las calles y con el viento al rostro, con la firme convicción de que esta carrera se le va a ganar a los de la cuadra de al lado o será el mandado más veloz jamás antes realizado en la historia.



La película ‘Rocky’ se estrena con Sylvester Stallone este año y el prototipo de ‘macho’ fuerte es el referente que hay que seguir entre los hombres, alguien que lucha con sus puños para salir adelante, pero también para conquistar un amor. Corre 1976, el año donde se ubica históricamente la serie colombiana La Primera Vez, una creación de Dago García, bajo la dirección de María Gamboa y Mateo Stivelberg.



Tras su estreno el pasado 15 de febrero, esta producción que ha ‘enganchado’ a tantos, la serie ingresó al Top 10 global de Netflix durante la semana del 20 al 26 de febrero con más de 12 millones de horas vistas.

Además, en su segunda semana al aire, esta historia que nos devuelve a la Bogotá de los años 70, se ubicó en la lista del Top 10 de Netflix de series de habla no inglesa en Chile, México, Paraguay, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela, y por supuesto, en Colombia.



Dago García, actual Vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol televisión, confiesa que en su época escolar, en su colegio se hizo una prueba piloto para incluir mujeres y hacer la transición a institución mixta. El primer año solo se inscribió una mujer, la cual tuvo que “compartir” con casi 700 hombres. Dicha experiencia la usó el libretista y productor 50 años después como premisa de la serie.



¡Suena la campana para entrar a clase y estamos en los años de colegio!.

"Estudié en el colegio Jorge E. Gaitán y con mi amigo Victor Sanchez editamos ‘El Gaitanista’, periódico al que se hace referencia en la serie": Dago García,

creador y productor de la serie La Primera Vez.

Música para recordar



El productor y creador de la serie La Primera Vez, Dago García, hace referencia a la música como uno de los motores importantes para la carga emocional que requiere cada uno de los capítulos: “Esa era la música que escuchaba siempre, las baladas románticas que compartía con mis tías, con quienes vivía. Además de las películas de Raphael, Leo Dan, Sandro o ‘Palito’ Ortega que eran muy exitosas entre jóvenes y adultos de la época”.

Aunque todas las canciones para Dago tienen su carga emotiva personal, ‘Mi gran noche’, interpretada por el cantante español Raphael y que aparece en ese momento en el que salen los protagonistas a divertirse la recuerda con cariño. “Esta música es muy optimista y nos llena. Todas me remiten a mi vida emocional temprana, porque eramos una generación muy romántica”, agrega Dago García sobre la potencia musical que contiene esta serie. Otros temas sonados son: Algo Más y Amor Amar de Camilo Sesto, Judy is a Punk de Los Ramones o Love To Love You Baby de Donna Summer.



Moda setentera

Jeans botacampana, pantalones a la cintura, minivestidos con motivos hippies, enterizos, gafas grandes... evocan la moda setentera. La diseñadora de vestuario de la serie, Cristina ‘La mona’ Sepúlveda le dijo a El País que, aunque no vivió esa época, a través de las historias de su mamá, de su anuario escolar, sacó muchas ideas para dar vida y color a los personajes. Esta historia tiene una rigurosa investigación en texturas, materiales y la paleta de colores. Es un homenaje a objetos icónicos como el radio, la grabadora con cassette, los vinilos y acetatos, los afiches, el correo físico, los teléfonos fijos de vidrio y cerámica, los bordados, los buses de colores, los taxis (como el del personaje de papá de Santiago Alarcón), la máquina de escribir con la que la mamá de Camilo ajusta el presupuesto del hogar pasando trabajos de universitarios, y ganando, de paso, mayor libertad a través del conocimiento.

Letras con inquietudes

Gracias al personaje de Eva son muchas las referencias literarias que trae la serie, lecturas que le recomienda a Camilo, quien alucinado con su belleza y en especial, con su inteligencia, desvía su interés por el periodismo deportivo hacia la escritura de libretos. La feminista en proceso utiliza varias obras para explicarle a sus compañeros del colegio distrital de varones José María Root diferentes situaciones por las que atraviesan. Los espectadores quedan con la espina de buscar referentes como La Dama de las Camelias, de Alexandre Dumas; La Letra Escarlata, de Nathaniel Hawthorne; Así Habló Zaratrusta, de Friedrich Nietzsche; de William Shakespeare se cita a Hamlet y a Romeo y Julieta, Las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda las usa para ilustrarlos sobre el tema de las plantas psicotrópicas, la cura para el desamor parece estar en los Cien Sonetos de Amor. de Pablo Neruda, y la novela Siddhartha, de Hermann Hesse para la búsqueda continua de la sabiduría, siempre manifiesta en un época tan convulsa como los 70.



Cambios de una sociedad

Esta serie ambienta un momento de los 70 sobre la moda, la cultura, la música y “esta historia entra de la mano de las mujeres” comenta Dago García, dada la importancia del papel femenino representado en varias de ellas como la protagonista Eva Samper interpretada por Francisca Esteves, una chica inquieta por la literatura.



Un aspecto importante de notar en la producción, es como se va manifestando “las luchas por las libertades de la mujer, raciales y de género; porque pone de frente estos temas y como se fueron gestando en la sociedad colombiana” opina Omar Rincón critico de televisión de El Tiempo y ensayista cultural. Un tema que permanece en esta primera temporada es que en Colombia el 12 de abril se legaliza la dosis personal de marihuana, en octubre es decretado el ‘Estado de sitio’ por el presidente Alfonso López Michelsen ante las protestas.