Noel Schajris y la melodía para rescatar su corazón

Valentina Rosero Moreno

Antes de tocar el acorde de alguna canción en su piano, Noel baja la mirada, cierra los ojos, sus manos danzan por naturaleza sobre las 88 teclas de su instrumento. Él las conoce a la perfección.



Tampoco es casualidad. Su mejor amigo se materializó en su vida a los 13 años cuando su abuela, en Buenos Aires, Argentina, le compró su primer piano. Años más tarde, Liliana Rodríguez, su madre, le regaló un sintetizador Roland D50 con el cual caminó las calles de su ciudad entre restaurantes y bares persiguiendo un sueño.



“Sigo soñando como el primer día. Sigo siendo este pibe del barrio Flores, de Buenos Aires, que ama la música desde siempre y para siempre”, comentó Schajris.



En su más reciente álbum ‘Mi Presente’, Noel ‘rescató su corazón’ junto a la cantante dominicana Techy Fatule. “Cantar junto a Noel Schajris ha sido un gran honor. No solo por trabajar con esta estrella que me ha hecho cantar y vibrar con todas sus canciones, también conocí a un ser humano tan extraordinario. Noel es de esos artistas que entrega todo y evidentemente le sale hermoso, porque así es su alma”, comentó la artista.



Por otra parte, Schajris anunció una gira de shows presenciales en Estados Unidos. Posteriormente, dependiendo de la situación del Covid, estará en Colombia.

Lea además: ¿Vale la pena volver con su ex?, el caso de 'Bennifer' que tiene a sus fans en 'shock'



¿Qué significó el piano que le dio su abuela cuando tenía 13 años?

​

Qué lindo empezar así porque mi abuela, en ese momento, en ese acto de amor y esfuerzo, me regaló a mi mejor amigo. Me regaló la herramienta favorita de mi corazón y de mi arte a lo largo de mi vida. No me separo de él, aquí está siempre. Es mi compañero, mi doctor, mi universo de 88 notas que son infinitas. Parece que no hay un límite para explorar. Mi madre después me regaló un sintetizador Roland D50 que era más transportable para poderlo llevar a los restaurantes o donde me dejaran cantar en el 92-93. La gente estaba comiendo pizza y se volteaban. Mi éxito era cuando se les enfriaba la comida porque no podían dejar de escuchar y alguno me aplaudía. Empecé a trabajar la música en donde podía. Mi abuela y mi madre, las mujeres en mi vida, no solo me dan las herramientas físicas sino las emocionales para hacer lo que hago. No seríamos nada sin la energía femenina.



Justamente en su infancia usted tuvo una maestra en la escuela Juan Pedro Esnaola y hace algunos años regresó a ese lugar…

Regresé a esa calle cerrada a mi escuela en la paternal, atrás del cementerio de Chacarita donde está enterrado Ringo Bonavena, Evita Perón, Gardel y era un flash. Estaba con mis amigos a las 6 de la mañana para comprar churros con dulce de leche y cruzábamos el cementerio para llegar a la escuela. Un surrealismo a lo Buenos Aires. Parece una película de David Lynch. Cuando regresé a la Escuela hace unos años, encontré a mi maestra que es un personaje. Todos los profesores marcaron mi vida.

¿De qué forma rescata su corazón?

​

Me rescato siendo auténtico porque si no lo somos, nos perdemos en las expectativas de los demás, en las imágenes y conceptos que tienen de ti y que quieren que tú seas, pero tal vez no eres eso. Ser auténtico y abrazar lo que eres, es muy importante. Así rescato mi corazón. Por eso este disco es tan especial porque abracé completamente 20 años de canciones olvidadas y abracé partes de mí que tenía olvidadas. En cada canción abrazaba un rincón de mí.



Compuso esta canción hace 12 años junto al cantautor peruano Gianmarco. ¿Por qué no salió a la luz en ese momento y sí ahora?



Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Esta canción debía salir ahora, cantada con Techy que es una belleza de persona y artista increíble. Tenía que estar en este disco. Soy lo suficiente joven para ver a mis 46 años que las cosas solamente suceden cuando tienen que suceder. Se pone la visión en el universo y todo se acomoda para que las cosas lleguen en su momento. Hay una perfección cósmica que a veces nos cuesta entender, pero con los años se puede estar más en sintonía en ese vaivén para comprender a dónde tenemos que ir.



¿Qué pueden encontrar las personas de su personalidad en ‘Voy a rescatar mi corazón’?

​

Es una canción con mucha sinceridad y emotividad porque dice “no estás aquí y soy más feliz. Camino a mi lado, me abrazo y voy a empezar a creer en mí para rescatar lo que soy. Lo demás te lo puedes quedar”. Fue un momento donde estaba en un apartamento arrendado en México con mi piano, cero muebles y mi corazón. Sentía que con eso el universo es mío.



¿Está en sus planes visitar Colombia? ¿Qué piensa del paro nacional?



Colombia me ha adoptado y me rodea en mi equipo de trabajo. Quedé enamorado de ustedes como pueblo y energía con ese realismo mágico, su belleza extrema y la situación que se vive ahora. Hay una demanda de justicia e igualdad y de una mejor situación para millones de personas, no solo en Colombia sino en Latinoamérica. Los adoro y los quiero. No veo la hora de verlos, abrazarlos, cantarlos y que estén felices, como lo merecen.

Otras curiosidades

El director musical de la banda de Noel Schajris es un colombiano, Jesús Molina, quien ganó la beca de Juan Luis Guerra para ingresar al Berklee College of Music en 2018. Un año después, gracias a Instagram, se conoció con el artista argentino y grabaron el álbum Sesiones Acústicas. Desde ese momento, el sincelejano acompaña a Noel en sus shows y estará presente en la nueva gira.



Schajris, quien fue jurado en el programa colombiano A Otro Nivel, está celebrando 20 años de carrera artística y los celebrará con su gira ‘Mi presente-tour 2021’ con la que recorrerá 20 ciudades en Estados Unidos ?y Canadá, y varias de Latinoamérica y Colombia, cuando las condiciones lo permitan.



‘Voy a Rescatar Mi Corazón’, sencillo y video en colaboración con Techy Fatule, está incluido en la reciente producción de Noel: ‘Mi Presente’, disco doble en el que es también es productor. “Me encantó la energía de Techy. Su voz me recuerda a Laura Pausini, por su dulzura y fuerza a la vez. Después de una sesión de composición, la invité a ser parte de esta canción”.