"No tienen vida": Piqué arremetió contra fans latinoamericanos de Shakira; la cantante le respondió   

Gerard Piqué, expareja de la cantante barranquillera Shakira, arremetió contra los fans de la colombiana en Latinoamérica y sus declaraciones han sido calificadas como xenófobas en el mundo.



El exdefensa del Barcelona mostró su descontento con los ataques que ha recibido tras el lanzamiento de la sesión de Shakira con Bizarrap, en la que la cantante le lanza algunos dardos al exfutbolista y a su actual pareja, la catalana Clara Chía.



“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles, no tienen vida”, dijo Piqué en una entrevista por del streamer Gerard Romero.

Podría haber dicho mi ex pareja y ya está... Pq tiene que decir mi pareja latinoamericana, esa connotación sobraba, habla despectivamente de la madre de sus hijos, es que es bastante feo. Que tristeza como pudo Shakira estar tantos años con este chico.... pic.twitter.com/N3jGieSiyS — cookie (@vetelgeus) April 1, 2023

Shakira, sin embargo, no se quedó callada y respondió: “Orgullosa de ser Latinoamericana”, adjuntando las banderas de los 27 países que están ubicados desde México hasta Argentina.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Sin duda alguna, la ruptura de Piqué y Shakira sigue generando un enorme revuelo mediático.