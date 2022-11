¡No se deja! Detalles de la queja de Shakira a Hacienda Española por "violar su intimidad"

La cantante Shakira ha criticado "los métodos de Hacienda tras pagar más de 90 millones de euros y ser perseguida incluso por años en los que no pasó ni 60 días en España", y confía en que se demuestre su inocencia tras el juicio.



Según un comunicado de la agencia de comunicación de la artista, este viernes su abogado ha presentado ante el Juzgado de Instrucción el escrito de defensa en el juicio que Shakira afronta por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014.



"Es inaceptable el hecho de que, en su acusación, la Hacienda pública no esté respetando la seguridad jurídica que debe garantizarse a cualquier contribuyente, ni tampoco mis derechos fundamentales", asevera Shakira en el comunicado, en referencia al derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia.



El escrito sostiene que su conducta fiscal es "impecable y que nunca ha tenido problemas tributarios con ninguna otra jurisdicción" y ha calificado de esporádica la presencia de la artista en territorio español durante el periodo investigado.



Reprocha a las acusaciones utilizar "pagos realizados con una serie de tarjetas de crédito pertenecientes a su equipo y allegados" para acreditar la presencia de Shakira en el país.



También destaca que España "supone tan solo el 2% del origen de sus ingresos mundiales" y asegura tener datos fehacientes que acreditan su vida itinerante.



Así, el comunicado afea a la Agencia Tributaria no haber "tenido en cuenta en absoluto cuál es el modus vivendi de los artistas cuya carrera se desarrolla a nivel internacional" y le acusa de convertir el juicio oral en una suerte de circo mediático para dañar el prestigio de la cantante, así como de utilizarla con fines ejemplarizantes.



La Audiencia de Barcelona juzgará el caso --investigado en un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona)-- y fijará fecha de juicio una vez los abogados de Shakira han presentado su escrito de defensa.