Naty Botero vuelve a la escena musical, esta es su apuesta

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Natalia Hernández Botero, más conocida por su nombre artístico: Naty Botero, en el mundo de la música siempre fue considerada “la rara del parche”. Sus sencillos no se atenían a ningún género en específico, ni en sus inicios cuando se dio a conocer a nivel Latinoamérica con su icónica canción ‘Te quiero mucho’, ni más adelante.



Según Botero, esto se debe a que su bandera en el arte siempre ha sido la de la libertad. Es así como ahora, tras 15 años componiendo, lanza un sencillo en clave de vallenato pop, con el deseo de que el mensaje de esperanza que canta en ‘Seré la fe’, sirva de hoja de ruta para sus hijas Luna y Paloma.



Desde Sierra Nevada, en donde vive desde hace más de 10 años, Botero habló con El País sobre su nueva música, su faceta como madre y la protección del medio ambiente.

Puede leer: 'Caos: el inicio', la película imperdible de marzo, vea de qué trata

¿Por qué nunca se casó con un género musical?



Siempre he sido ecléctica, no me gusta que me encasillen con nada en mi vida. Los procesos creativos para los artistas deben ser libres y cuando un artista se encasilla en un género por aplicar fórmulas de mercadeo, deja de ser libre. Mi premisa en la vida siempre ha sido la libertad. Por eso ahora con ‘Seré le fe’ me atrevo a hacer un vallenato pop, no porque sea una tendencia, sino porque es lo que estoy viviendo en este momento, rodeada del caribe colombiano.

¿Ha logrado como ‘Naty Botero’ todo lo que se había propuesto?

​

Pienso que en cierta medida, sí. Siempre he creído que lo que piensas lo atraes, no lo que quieres, eso es diferente. La gente tiende a pensar que querer algo es igual que pensarlo. Pensar tiene que ver con planear, buscar las maneras de hacer y materializar los planes a mediano y corto plazo y finalmente ejecutarlos. Pensar las cosas para que existan en la realidad, siempre me ha funcionado.

¿Qué la inspira?

​

Me inspira la naturaleza y mi hogar en la Sierra Nevada de Santa Marta, mi familia, mis hijas, mi comunidad indígena de la Sierra Nevada, a quienes amo y protejo desde hace 10 años con mi fundación Casa Coraje. Específicamente para ‘Seré la fe’, me inspiraron mis hijas, escribí la canción cuando tenía 6 meses de embarazo. Ellas me dictaron esta oración, que ahora que las tengo conmigo se las dedico todos los días.

“Ser madre es un trabajo duro e importante, pero muchas veces no es retribuido por la sociedad”, Naty Botero, cantante

¿Cree que ser madre la hace mejor artista?

​

El amor, la responsabilidad, la fuerza, y los sacrificios que requiere ser madre, han despertado en mí múltiples fuentes de inspiración. Ser madre es el trabajo más duro e importante del mundo, pero muchas veces no es el mejor retribuido por la sociedad. Siempre he trabajado en exaltar a la mujeres y su poder.



Ahora me concentro en empoderar no solo a mujeres, sino también a las madres, para que no renuncien a nada. Es deber de la sociedad apoyarlas para que logren todo lo que se propongan, sin sacrificar tiempo con su familia o hacerlas sentir mal por eso.

¿Cómo le ha ido en esta nueva faceta como madre?

​

Ha sido lo mejor, poder enseñarles. Formar a una persona es una responsabilidad única. Ver cómo crecen en armonía con su ambiente, con respeto por la naturaleza, amor y deferencia por quienes hacen parte de su crecimiento, no tiene gratificación similar.

¿Qué desea para sus hijas?

​

Todo lo que digo en ‘Seré la fe’. La canción la escribí a los 6 meses de embarazo, quería que ellas, Luna y Paloma, de una manera instintiva, me ayudaran desde mi vientre a escribir una obra para ellas. La canción resume varios consejos: 1. Ser siempre la fe, a pesar de todo lo malo que nos pase. 2. Cambiar el odio, cada vez que podamos, por amor; y la duda, por fe. 3. Saber que aunque tengamos miedo, el amor por lo que hacemos siempre es más fuerte.

¿Qué quiere transmitir a su público con ‘Seré la fe’?

​

La canción es una oración, cuando estaba embarazada la compuse pensando en el legado que quería dejarles a mis hijas. Entonces recordé que lo más valioso para entregarles es lo que pueda enseñarles. Y entonces escribí: Deben ser “fuertes como el hierro” en situaciones adversas pero “dulces como una flor” con quienes nos rodean. La canción lleva un mensaje de coraje para quienes buscan respuestas en situaciones de crisis.

¿Cuáles son sus metas a futuro con la música?

​

Más música. Desde que comencé con mi carrera hace más de 15 años, nunca que me he quedado quieta, siempre componiendo, haciendo arte... A veces me alejo de los medios, pero nunca dejo de hacer música.

Respecto a su labor protegiendo al medio ambiente, ¿por qué cree que la gente no ha tomado consciencia con este tema?

​

Yo creo que es porque están encerrados en si mismos. En la medida que podamos ver más allá de nuestras supuestas necesidades, y nos liberemos de pensamientos equivocados de consumo, nos volveremos más conscientes de nuestro ambiente.

Medio ambiente



¿Qué acciones tomar para proteger el medio ambiente?

​

Es más fácil de lo que parece, porque al final es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, disminuir el consumo significa no comprar por impulso, eso le hace bien al ambiente y a nuestra economía.



O al viajar y entrar en sincronía con el ambiente, vemos las necesidades básicas para estar bien. No necesitamos hoteles que destruyan las playas, sino lugares que armonicen con la naturaleza. No debería ser una opción de consumo turístico, debería ser una exigencia.