'Caos: el inicio', la película imperdible de marzo, vea de qué trata

Caos: El Inicio, es una película que plantea varios interrogantes: ¿Cómo imaginar una sociedad sin mujeres? ¿Cómo se podría vivir si se pudieran ver y escuchar los pensamientos de los demás? ¿Cómo sería una vida sin privacidad?



La historia está ambientada en una sociedad distópica donde los pensamientos se revelan a través de imágenes, palabras y sonidos abrumadores, llamados ‘El Ruido’, una extraña situación causada por un germen que ataca a los hombres, pero no a las mujeres.



El filme de ciencia ficción, la gran apuesta del estudio Lionsgate, llegará a Colombia el próximo 4 de marzo a todas las salas de cine del país y está inspirado en el primer libro de la trilogía literaria para adultos jóvenes Chaos Walking, la novela ‘El cuchillo en la mano’, de Patrick Ness. Este fue publicado el 5 de mayo de 2008 con excelentes críticas. La saga ha sido traducida a 22 idiomas y ha vendido más de 350.000 copias solo en los Estados Unidos y Canadá.

En dos minutos, el tráiler de ‘Caos: El Inicio’ muestra acción, efectos especiales y visuales, dejando ver un Nuevo Mundo en el que las mujeres, en su mayoría, han desaparecido y los hombres no pueden controlar sus pensamientos.El filme, de 109 minutos, tiene programado estreno el 4 de marzo en Colombia y el 5 de marzo en EE.UU. Especial para El País

La esperada producción es protagonizada por Tom Holland, recordado por su papel en Spider-Man, y Daisy Ridley reconocida por haberse ganado el papel de Rey, en la reciente trilogía de la saga Star Wars.

Y su director, el neoyorkino Doug Liman, a quien recordamos por otra cinta de acción y ficción como Al Filo del Mañana, con Tom Cruise y Emily Blunt, Identidad Desconocida, Sr. y Sra. Smith, Jumper, Barry Seal: Solo en América, contó con un presupuesto de 100 millones de dólares.

La historia

Prentisstown no es como el resto de las ciudades: no hay mujeres y desde que sus habitantes se infectaron con el germen, pueden escuchar los pensamientos de la gente a su alrededor en un ruido constante y abrumador. Allí las mujeres han desaparecido y los hombres sufren por lo que llaman “el ruido”, una fuerza que pone todos sus pensamientos en exhibición. No existe la privacidad y no hay secretos.

El guion del filme. Caos: El Inicio es de Patrick Ness y Christopher Ford. Especial para El País

La cacofonía enloquece a muchos hasta que Todd Hewitt (Tom Hollan), el único adolescente en esa comunidad, hace un descubrimiento oculto y silencioso: encuentra por accidente a una chica llamada Viola Eade (Daisy Ridley).



La vida de ella está amenazada y mientras Todd jura protegerla, para eso deberá escapar con ella, aprender a dominar su “ruido” y descubrir su propia fuerza, para desbloquear los oscuros secretos de su mundo. Él tendrá que encontrar su propio poder interior y descubrir los oscuros secretos del planeta.



Los dos insólitos compañeros se verán obligados a emprender juntos una trepidante aventura en un planeta inexplorado, tratando de esconderse en un entorno donde se escuchan todos los pensamientos y se ven todos los movimientos, mientras ambos descubren la verdad sobre las vidas que dejaron atrás y el mundo espectacular al que han aprendido a llamar hogar.



El reto en esta producción es grande para el joven británico Tom Holland, uno de los actores en ascenso más notables de su generación. Se inició en el teatro musical como protagonista de Billy Elliot. En el cine, Holland debutó junto a Naomi Watts en ‘Lo imposible’ (2014) y muy pronto saltó al universo de súper héroes de Marvel. Desde 2016 interpreta al Hombre Araña.



En el elenco figuran, además, la también británica Daisy Ridley, y Nick Jonas, quien hace parte de la banda The Jonas Brothers y desde los siete años actuó en musicales de Broadway; Mads Mikkelsen, así como la dos veces nominada al Óscar Cynthia Erivo, David Oyelowo, el español Oscar Jaenada y el mexicano Demián Bichir, entre otros.

Aunque la película empezó su rodaje en 2017, varios problemas (como las agendas de sus protagonistas) alargaron la producción hasta 2019.

Por su parte, Daisy Ridley ha dicho sobre su actuación en la película: “En ‘Chaos Walking’ (Caos: El Inicio) me dijeron que era intimidante.

“Esta película es uno de los acontecimientos importantes de esta temporada, tanto así que salas de cine de Nueva York volverán a abrir”, Pía Barragán, gerente de distribución de Cinecolombia.

Mientras me estaban poniendo la peluca, yo pensaba: ‘Dios, ¿debería ser más pequeña? ¿Debería estar más callada?’. Y en una reunión con el director dijeron que mi energía era ‘bastante agresiva’ y pensé: ‘¿Pero por qué? ¿Es porque mantuve el contacto visual? ¿Es porque me apasiona lo que estamos hablando?’. No lo sé... Tienes esa sensación horrible que te hunde, Dios, ¿acaso no doy la impresión que creo que doy?”.



Por lo pronto, los fans de la saga en Colombia esperan impacientes la incursión de este filme en salas.

Reflexión



La actriz Daisy Ridley ha dicho que “en esta historia, los hombres han hecho desaparecer a las mujeres porque ellas tienen la capacidad de ver y escuchar sus pensamientos. No quiero parecer negativa, pero me recuerda la violencia hacia las mujeres que hay en la vida real. Hace poco hice un curso de Doula (ayudan a mujeres en el embarazo y el parto), y una de las compañeras fue asesinada por su pareja. Solo hay que ver las estadísticas de la violencia doméstica en el confinamiento para hacernos una idea de lo grave del problema y de lo horrible que ha sido en esta temporada. Patrick Ness, autor de la saga y guionista de la película, ha sabido llevar este asunto tan duro, y del que muchas veces cuesta hablar, a una historia escrita para un público joven”.