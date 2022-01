Así suena 'Regresé', lo nuevo de Sebastián Yatra junto a Justin Quiles y L-Gante

Sebastián Yatra estrenó en la noche de este jueves 'Regresé', sexto sencillo que da a conocer del álbum que lanzará el próximo 28 de enero, 'Dharma'.



Se trata de un tema que mezcla ritmos románticos y urbanos, y que reúne a Yatra con el puertorriqueño Justin Quiles y el argentino L-Gante.



En el sencillo, los intérpretes "exploran el deseo en una misteriosa distorsión de una realidad compartida que surge al conectar con una ex", resaltaron desde Universal Music, casa disquera del colombiano.



"'Regresé' es una canción divertida y todo el proceso de grabación fue emocionante. Justin y yo estábamos muy intrigados por L-Gante, un artista bastante talentoso. Soy fan de su trabajo así que fue muy emocionante cuando decidió unirse a este sencillo", indicó Sebastián Yatra.



El video oficial, dirigido por Daniel Durán, fue lanzado también este jueves y lleva a los oyentes "a través de un misterioso y lujurioso reencuentro con un amor perdido".



"Me gustó colaborar con Sebastián y crear esta canción de cero en el estudio. Fue un momento especial, nos reímos demasiado y nos la pasamos muy bien. La participación de L-Gante no podía faltar, le dio el toque final. ¡Argentina, Colombia y Puerto Rico para el mundo!", aseguró Justin Quiles.



Finalmente, el argentino L-Gante destacó: "La verdad es que la pase muy bien grabando este tema. Es un paso grande para mí y agradezco la oportunidad de estar en esta canción. Es primera vez que grabo en este estilo romántico. Es algo diferente a lo que estoy acostumbrado, pero me gusta".



Oscar y gira mundial

Sebastián Yatra ha comenzado con todo un 2022 que promete grandes éxitos en su carrera.



El éxito de 'Encanto' y 'Dos Oruguitas', compuesta por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Yatra, le permitió al colombiano lograr un nuevo hito personal: llegar al top 50 de Spotify en Estados Unidos, siendo la única canción en español en estar, en estos momentos, en ese escalafón.



El tema que suena en el clímax de la película de Disney inspirada en Colombia está prenominado al Oscar y espera quedarse con una de las postulaciones que se darán a conocer el próximo 8 de febrero, para luego luchar por llevarse la codiciada estatuilla.



Yatra además prepara su próxima gira mundial, 'Dharma World Tour', que iniciará el próximo 23 de febrero.