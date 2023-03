Murió Laura Valenzuela, reconocida actriz y presentadora española 

El viernes 17 de marzo falleció Laura Valenzuela en Madrid, España, donde residía. La actriz y presentadora de 92 años había sido ingresada, hace unos días, en el Hospital La Princesa donde permaneció hasta su muerte, según su única hija Lara Dibildos, quien agradeció "por todo el cariño y el respeto" que le mostraron a su madre.



Rocío Laura Espinosa López-Cepero, nombre real de la famosa, nació en Sevilla en 18 de febrero de 1931. Trabajó primero en una tienda de moda, y comenzó su carrera como modelo debido a su porte, alta estatura y elegante figura.



En 1954 debutó en el cine con la película 'El pescador de coplas'. Dos años después ingresa como presentadora de televisión.



Tras conocer al productor de cine José Luis Dibildos, tiene un nuevo despunte en su carrera cinematográfica. Sin embargo, regresa a la televisión en 1968 como presentadora de las emisiones Contamos Contigo y Galas del Sábado. Dos años después se casa con Dibildos y decide retirarse para dedicarse a su familia y dar a luz a su hija.



En 2012 anunció su retiro definitivo. "Ya he decidido que me quiero acostar pronto, quiero descansar. Lo que me apetece son comidas, meriendas, cenas con la familia y los amigos más íntimos y ya. Y no maquillarme", mencionó en aquel entonces.



Se le recuerda por películas como El Inquilino, La Violetera, Aquellos Tiempos del Cuplé, Las que Tienen que Servir, Soltera y Madre en la Vida, entre otras. En la pantalla chica trabajó en programas como Canción 71, Mañanas de Primera, Entre Tú y Yo, Date un Respiro y Las Mañanas de Telecinco, por mencionar solo algunos.