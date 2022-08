Muestra de Cine Español, en la Cinemateca La Tertulia: conozca las nuevas miradas

La novena Muestra de Cine Español, organizada por la Embajada de España, se exhibe por estos días, hasta el 25 de agosto, en la Cinemateca La Tertulia, de Cali, y hasta el 27 en Bogotá y en otras ciudades del país.

Son 14 películas que buscan acercar al público colombiano a los títulos más destacados y recientes del cine español. La programación ha sido

seleccionada por Andrés Bayona, director del BIFF - Bogotá International Film Festival y por Luis Felipe Raguá, coordinador de programación de la muestra.



Este año el lema #NuevasMiradas busca resaltar la riqueza de la cultura española observada a través del lente cinematográfico, “las 14 películas que conforman la programación son un espejo de nuestra sociedad, moderna, rica, diversa e inclusiva”, comenta Juan-Pedro Pérez-Gómez Delaunay, Consejero Cultural de la Embajada de España en Colombia; es por esto que la novena Muestra de Cine Español le otorga un lugar especial y relevante a los temas de género y a la comunidad LGBTIQA+.

Este año el invitado ha sido el director valenciano Adrián Silvestre, quien estará en Bogotá para presentar ‘Mi Vacío y yo’ y ‘Sedimentos’. “Estas forman un díptico que resume lo que he aprendido con estas mujeres trans en cinco años. Ambas hablan de la identidad”.



En sus películas, Silvestre trabaja con intérpretes naturales a partir de sus propias vivencias, explorando los límites entre la realidad y la ficción.



Hoy, a las 6:00 p.m., se presentará en la Cinemateca La Tertulia, Ane, de David Pérez Sañudo y Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, a las 8:00 p.m. El 25 de agosto el público podrá apreciar Ermitaño, de Arturo Loaiza, a las 8:00 p.m.

Adrián Silvestre ha leído y se ha empapado de todo lo que ha ocurrido desde los años 70 hasta hoy. Hay un trabajo íntimo y cercano con las personas que estarán en la pantalla. Foto Especial para El País

"Sedimentos habla más desde el pasado, por qué somos como somos y en Mi Vacío y Yo, es más enfocado en el presente, en cómo se forma esa identidad y qué obstáculos debe superar Rafi (la protagonista), para encontrar su verdadera identidad".

¿Es el cine cada vez más incluyente?

Pues debería, el mundo está cambiando y el cine cada vez representa más realidades. Yo como espectador lo veo y como director trato de incluir cosas que no había visto hasta ahora.



¿Usted estudió actuación, no dirección de cine, en qué lo ayudó ese proceso, para dirigir?

Cuando era adolescente me gustaba mucho el teatro y las artes escénicas porque me permitía desarrollar la creatividad a muchos niveles, la hora de crear una historia, una escena, de darle una forma estética. Pero después me di cuenta de que lo que me gustaba era estar detrás de cámara y desde los 18 años estudié cine. Y de ahí aprendí mucho a trabajar con actores y actrices.



Han dicho que sus ficciones parecen documentales realistas, ¿esa es su intención?

Sí, bueno, porque al final, yo creo que independientemente de que sea una ficción o un documental, a mí como creador lo que me gustaría es captar la vida en su esencia y que mis propuestas fueran lo más realistas posibles, en el sentido de que uno las vea y se las pueda creer, que uno se deje llevar por ese personaje y que pueda sentirse cerca de ese relato. A mí me parece que como espectador veo ficciones donde hay una distancia que no puedo traspasar. Y a veces veo documentales a los que les falta eso que tiene la ficción de hacer que todo sea cinematográfico. Así que yo me siento muy bien explorando en ambos lenguajes.



¿Cómo ha sido trabajar con actores naturales?

Para mí es algo muy orgánico y satisfactorio, es lo que he hecho siempre. Me parece que la manera de trabajar es muy distinta que con un reparto absolutamente profesional, hay otro tipo de estímulos que le van muy bien a la película, le otorgan ese sentido de realismo, te ayudan a construir lo que ocurre, en términos de guion, cuando estás creando una escena, te ayudan a que esta tenga más capas, más profundidad.



En Colombia tenemos un director que se ha especializado en trabajar con actores naturales...

Sí, Víctor Gaviria.



Él y el propio Ramiro Meneses, protagonista de Rodrigo D, No Futuro, contaba que ellos no eran actores tan naturales, porque en medio del proceso recibían talleres. ¿Ocurre lo mismo en su caso?

Es una gran paradoja y me gusta que hayas traído a colación a Víctor Gaviria, porque yo que trabajo con intérpretes naturales, siempre sale su nombre como el padre de los actores no profesionales. Él trabaja con niños de la calle y sus procesos de trabajo los tuvo que inventar en su época. Yo los llamo actores no profesionales. Él tomó niños y niñas de la calle y les enseño de qué se trata ser uno mismo ante la cámara. Jean-Luc Godard y Robert Bresson hablaban de la virginidad del intérprete, si ya has actuado, no eres actor natural, ya has perdido la inocencia. Tú no enseñas como enseñarías en una escuela de actores.



"Sedimentos (documental), y Mi Vacío y Yo (ficción), forman un díptico que resume lo que he aprendido con estas mujeres trans en cinco años. Ambas hablan de la identidad”.



Adrián Silvestre, cineasta español.

¿Cómo llegó a Rafi Pérez, la protagonista de Mi Vacío y Yo?

Llegué a través de un grupo de mujeres trans en Barcelona que hacen proyectos cinematográficos y Rafi era muy jovencita, llevaba hacía muy poco tiempo en España y me comentó que estaba escribiendo un libro con algunas vivencias que le habían ocurrido durante su profesión. Y me compartió estos textos y me maravillé con el potencial cinematográfico que yo tenía ante mí. Y empezamos a desarrollar el guion juntos.



¿Las mujeres trans se sienten identificadas con sus historias?

He trabajado con un grupo concreto de una ciudad concreta, que se representan a sí mismas. Pero en la medida en que hemos mostrado las películas en el mundo la comunidad trans y otras personas se han sentido identificadas y se han dado cuenta de que no somos tan diferentes.



¿Qué le ha dicho Rafi Pérez de su proceso durante la película?

Fue un proceso delicado, es una persona que está teniendo la generosidad de abrir su vida al equipo y más adelante, al público de todo el mundo. Una vez terminamos la película ella está muy empoderada, se ha dado cuenta de que todo lo que mostró en la pantalla, lo ha superado y puede abrir nuevos caminos con más fuerza, por sí misma.



¿Considera que España se ha abierto más frente a la comunidad trans?

Cada vez se tiene una mayor visibilidad de la comunidad en España. La cuota de representación es cada vez mayor. Evidentemente una comunidad no puede mejorar si su reclamación de derechos no va acompañada por una ley que lo ampare. Lo importante es obtener los derechos y que la gente los asuma y los haga respetar. Quiero ser optimista y pensar que vamos por buen camino y que en las generaciones venideras respetarán la diferencia de manera más natural y consciente.