Morat, Alejandro Fernández y Elvis Costello estrenan discos, escúchelos

Andrés Camilo Osorio

Alejandro Fernández

El cantante mexicano estrenó este viernes ‘Hecho En México Edición Especial’, la edición deluxe de su último álbum que incluye 3 nuevas canciones: “No Prenderé La Luz (inédita)”, “Ibas de salida (inédita)” y su nuevo sencillo, la versión mariachi de “No Lo Beses”.

'Hecho En México Edición Especial' se desprende de su más reciente álbum, ‘Hecho En México’, que debutó en el puesto número 1 del listado Top Álbum Latino de Billboard y marcó un hito en la carrera musical de Alejandro Fernández, otorgándole el Latin Grammy a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi además de una nominación al Grammy anglo.

Morat, nuevo álbum

La agrupación colombiana Morat lanzó ‘¿A Dónde Vamos?’, su tercer trabajo discográfico, un título que refleja a la perfección la incertidumbre con la que hemos vivido en el último año y disco con el que volverán a recorrer España y Estados Unidos gritándole al amor y al desamor a partes iguales.

Este nuevo álbum tiene canciones con Danna Paola, Sebastián Yatra, Cami y Andrés Cepeda.

Elvis Costello y su colaborador desde hace mucho tiempo, el productor Sebastian Krys, han reunido a un impresionante elenco internacional con algunos de los artistas de pop y rock latino más importantes del mundo para interpretar el álbum This Year´s Model, de Elvis Costello and The Attractions, totalmente en español.

Las inspiradas adaptaciones al español se basan en las clásicas interpretaciones de estudio de la banda, extraídas de las grabaciones maestras originales, que han sido mezcladas recientemente por Krys y revelan una nueva energía e intensidad en las interpretaciones instrumentales de 1978 de The Attractions.

Spanish Model cuenta con artistas como: Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas (cantante principal de Enjambre), Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat , Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra y Vega.

Todos ellos cantan estas canciones universales e intemporales, que han sido traducidas y adaptadas al español por expertos con el objetivo de conservar su significado, energía, actitud e ingenio.