Fernando Luis Rosario Marín, más conocido en el mundo de la salsa como Willie Rosario, se presentará el próximo 29 de diciembre en el Teatro Jorge Isaacs, desde las 7:00 p.m., para que los caleños disfruten de clásicos como La Mitad, Esa que yo Conocí, A Maína, entre otras canciones que tienen mucho significado para los salseros y en general para quienes disfrutan de la Feria de Cali.



“Esta es una ciudad que siempre recibe con amor a los salseros, la Feria es uno de los momentos del año más importantes para nosotros. Es un privilegio volverme a presentar en el teatro”, manifiesta el puertorriqueño.



Los amantes de la salsa también suelen llamarlo Míster Afinque —Señor afinado—, apodo al que ha rendido honor en sus más de 70 años como músico, “un locutor de Nueva York me puso ese nombre, porque cuando fundé mi primer orquesta en esta ciudad lo hice de una manera compacta, es decir para que la disfrutaran los bailadores, ese fue mi estilo desde el principio, y así me quede, por ahí otro ‘loco’ de la radio me puso el Rey del Ritmo”, recuerda entre risas el arreglista musical.



Nació el 6 de mayo de 1930, actualmente tiene 92 años y su afinque sigue firme en la música, de la que se enamoró desde niño, “escuchaba las canciones en la radio de mi abuela, poco a poco empecé a imitar los sonidos con latas. Mi mamá al ver esto me regaló una guitarra e inicié clases, pero cuando vi por primera vez la orquesta de Machito y un timbalero boricua, Ubaldo ‘Uva Nieto’ fue cuando supe que lo mío es la percusión”, dice. El legendario compositor habló con El País sobre Cali y su propia historia musical.

Los caleños se identifican con muchas de sus canciones, como Del Obrero a la 15, ¿cuál es la historia de este tema? ¿Se inspiró en Cali?

Cali ha adoptado esta canción porque se relaciona con la ciudad y es una linda casualidad. Pero en realidad, la canción tiene una historia a unos cuantos kilómetros de distancia. En la época de 1920 había un trolley (transporte público) que lo llevaba a uno por todo San Juan. Y en la parada 15 quedaba la calle Cerra, que era donde quedaban las tienda de discos, y las oficinas de música. Así que uno de los músicos, Trini Clemente, me trajo esta canción, porque desde el barrio donde él vivía, El Obrero, hasta la 15 uno no se demoraba nada. En Cali también hay un barrio Obrero y una calle 15. Esta es una canción que siempre tengo que tocar en la Sucursal.



En el sencillo Los Salseros se Van, en una de sus estrofas usted pregunta dónde están los salseros, será que se han ido para Cali, Colombia, ¿cómo surge ese tema?

Es porque Cali es la Capital Mundial de la Salsa. Este género que nació en mi isla, de los puertorriqueños que nos fuimos para Nueva York, pero donde la han adoptado, la han amado e incluso la han transformado, sin lugar a dudas, ha sido en Cali.



Le agradezco a este país y especialmente a la ciudad, porque en todos los sentidos han mantenido vivo este género.



En esta edición de la Feria se hará homenaje a los 10 años de la partida del maestro Jairo Varela, ¿cómo fue su relación con él?

Creo que fue la segunda vez que fui a Cali, y toqué en un sitio que era del maestro, que lo conocí. Fue un gran amigo, al cual realmente admiraba, porque tenía unas ideas profundas sobre la salsa y lo que es ser colombiano y vallecaucano. Desde el nombre del grupo que es fácil de recordar y que identifica a las personas, Grupo Niche. Para mí Jairo es de ‘los verdaderamente grandes’ de la salsa, tanto así que su grupo y su música siguen vigentes.



¿Y usted cómo se ha mantenido vigente después de muchos años?

Es gracias a la voluntad de Dios. Quizá me he mantenido, porque en mi casa me enseñaron a ser honesto, responsable y respetuoso, creo que todas esas cosas han ayudado a que aun esté tocando salsa por ahí. Aunque, son muchos años ya. Uno se siente un poco cansado, pero estamos en la Tierra hasta que Dios quiera. Eso sí, ya no quiero viajar tan lejos, para no tener viajes de 30 horas, ni nada de eso.



EL REY DEL TIMBAL

¿Cómo desarrolló ese estilo único que tiene para tocar los timbales?

Cuando formé mi grupo en los años 60, me acordé de un consejo que me dio mi abuelo: ‘Trata de ser siempre el primero’. Entonces, el rey del timbal era Tito Puente haciendo solos. Decidí formar un grupo compacto, bien afincado, con arreglos interesantes para que la gente pudiera bailar. No soy el rey del timbal, ese era Tito, pero soy el rey del afinque, según dicen.



Sus primeros pasos profesionales fueron en la radio en Nueva York ...

La situación de Puerto Rico en aquellos días era bastante difícil, así que nos fuimos a ver nuevas oportunidades. Tuve suerte de conseguir un trabajo dando noticias en una ciudad cosmopolita y poder seguir creando música que es lo que me apasiona.



¿Por qué cree que la salsa de los años 70 continúa generando una fascinación inagotable?

Nosotros somos una generación que llegó después del mambo, además cada grupo ha creado su sonido propio yo no sueno como Bobby (Cruz), ni Como el Gran Combo (de Puerto Rico) y todos gustan. Lo que le digo a los jóvenes es “tienes que tocar”, así no se vea en el momento mucho dinero, este es un trabajo de constancia. Ya tenemos que pasar el bastón, y estos chicos, que son muy buenos, deberán seguir creando sus ritmos propios, no imitarnos, sino construir su propia ruta.

“Siempre que voy

a Cali con la orquesta somos muy bien recibidos.

Este año

me gustaría tocar un par de boleros de mi primer disco, y espero que les guste mucho”.



Willie Rosario,

músico y director de orquesta.

Incluir el saxo barítono en las orquestas de salsa es un invento que aun el género le agradece... ¿cómo es esa historia?

Cuando apenas inició la orquesta, yo estaba buscando una esencia propia, y tenía cuatro trompetas. Pensé en violines, clarinetes y otros, pero no estaba convencido. Por esos días también tocaba Bossa Nova con la orquesta de Harvey Mason, y ahí escuché el saxofón barítono y pensé: “esto es lo que yo estoy buscando”.



Los saxofonistas de las orquestas de Puerto Rico y el mundo deberían hacerme una estatua (risas).

Háblenos sobre su relación con el músico y director Bobby Valentín...

Él nació en un pueblo cerca al mío, pero se crió en el mío, Coamo, —se mudó porque su madre murió cuando estaba pequeño—. Nosotros nos conocimos en Nueva York y nos hicimos amigos, porque éramos del mismo pueblo.



Él es un genio musical, es considerado el mejor arreglista de salsa, incluso fue él quien me apoyó para incluir el saxo en la orquesta. Tengo que agradecerle porque hizo mis primeros arreglos.



Muchos artistas reconocidos han pasado por su estudio, ¿cómo descubrió a Tony Vega y Gilberto Santa Rosa?

A Tony Vega lo vi por televisión cantando con un grupo, cuando lo contacté, él vino a la orquesta y pudimos trabajar siempre muy bien. Gilberto era un poco más difícil —lo escuché cuando estaba en una orquesta y me gustó mucho—, así que lo invite y él, como siempre ha sido buen negociante, me dijo: “lo siento Willie, pero qué voy a hacer yo en tu orquesta si tú tienes dos cantantes”.



Ya en 1980 ahí sí vino a la orquesta y grabamos 6 LP, entre ellos éxitos como El Antifaz, y Qué Pasa Contigo. Ahora en su carrera como solista es un gran cantante, para mí él es el mejor. Me hace muy feliz que haya pasado por mi orquesta y escuchado mis consejos.



¿Cómo recuerda sus colaboraciones con la Fania All Star?

Este grupo fue muy importante para la salsa, porque la dieron a conocer en mundo entero, desde Latinoamérica hasta África. Músicos admirables, Johnny Pacheco, Bobby Valentín, El Conde (Rodríguez), Cheo (Feliciano), entre otros artistas fenomenales. Ellos eran lo mejor que había, haber trabajado juntos fue una gran experiencia.

Infaltables para los caleños



El músico puertorriqueño ha confesado que la Sucursal del Cielo es un público exigente, y conocedor de este género musical, y que, por lo general,

tiene una lista de canciones que no pueden faltar en ninguna de sus presentaciones. Estas son las infaltables:



Del Obrero a la 15.

A Maina.

Duda.

Poco a poco.

Changó Ta Vení.

La Mitad.

Preparen Candela.

Anuncio Clasificado.

Qué Pasa Contigo.



