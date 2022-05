¿Misión imposible? Los diez consejos para ser un buen ex

l amor es un sentimiento que eleva a las personas, llenando sus días de felicidad y romance. No obstante, este puede tener fecha de caducidad. El hecho de terminar una relación no quiere decir que la expareja deba cortar contacto por completo. Está bien poder seguir con una amistad, aunque esto conlleva algunas reglas.



El tiempo es un factor determinante, unido al respeto, que no debe perderse, y comprender que las cosas terminaron. La sumatoria de esto ayudará a que las dos personas puedan mantener una relación sana. De esto depende que se restauren las heridas del alma y se pueda seguir con una vida tranquila; en el caso de las parejas que tienen hijos, es una decisión que va más allá, pues se trata de pensar en el bienestar social y emocional de los pequeños. Sin embargo, lograr perdonar a una persona, que tal vez hizo tanto daño, puede ser una tarea difícil, pero no imposible.



Es natural tener emociones durante los primeros encuentros con el ‘ex’. Intente salir de forma amistosa de la relación, pero, cuidado, mantenga siempre la distancia de seguridad.



El amor no desaparece de la noche a la mañana. Tener sentimientos inesperados puede acabar generando una aparente reconciliación. No dé falsas esperanzas ni caiga en la trampa del espejismo de las segundas oportunidades. Déjelo ir, la vida sigue.



Llevársela bien con el ‘ex’ es una oportunidad para tener un buen amigo que ya conoce muchas áreas de la vida. Tome nota.

1. Respetarás las nuevas relaciones



Si alguna de las partes de la antigua relación decide iniciar un nuevo romance, esto es completamente válido, indiferente del tiempo o la forma cómo se terminó la relación. Por esta razón, se debe evitar tener contacto con la nueva novia (o) de su expareja. No la busque por redes sociales, ni frecuente lugares en común donde se puedan encontrar. Si aún está interesado en su ‘ex’, no tiene nada de malo, pero tenga en cuenta que si afecta la nueva relación de su pareja, solo lo alejará más.



2. Mantendrás distancia



Antes de intentar entablar una buena relación con su ‘ex’, lo primero es entender que ya han terminado. De ahí que la distancia sea una herramienta útil para sanar. Aunque esto suena contradictorio a alimentar una amistad, el psicólogo clínico Miguel Gómez explica que el contacto cero durante la etapa de duelo intenso permite procesar y sanar oportunamente porque “sin duelo no hay sanidad”. Tomarse el tiempo necesario para reparar las heridas, hará que más adelante la amistad se dé sin apegos y buscando siempre el bienestar de ambos.



3. No serás su mejor amigo



Es posible mantener una buena relación amistosa con la expareja; no obstante, ya no es su responsabilidad conocer todo lo que sucede en la vida de esa persona. Mantenga una relación armoniosa con límites claros. Al no respetar las nuevas reglas que requiere una amistad, se verían afectadas las emociones de los implicados, principalmente si ya se han iniciado nuevas relaciones. Aunque parezca innecesario, poner las reglas claras puede ser una buena estrategia. “No se hace duelo con el cadáver en la sala”, explica Paula Dávida, psicóloga.



4. No hablarás mal de él o ella a los hijos



Ver una relación sana en los padres ayuda a criar hijos saludables emocionalmente. Por esto es fundamental que ellos no se enteren de los problemas y errores que han tenido los adultos, así como mantener la cordialidad.



Si hay alguna queja sobre la otra persona, los pequeños no son las personas indicadas para escucharlas. “Los niños son participes de las situaciones de manera directa o indirecta, está de más involucralos en estas situaciones”, cuenta Paula Dávila, psicóloga clínica.



​5. Dejarás el pasado atrás



El pasado es una carga muy pesada que no permite avanzar con facilidad. Dejar atrás los errores y reproches permitirá mantener una relación cordial y una amistad fluida. “Es recomendable mirar hacia delante y andar sin equipaje de dolores que ya no tienen manera de arreglarse”, comenta el psicólogo Gómez. De lo vivido no queda más qué aprender.

Después de dejar ir podrán mantener una conversación sin comentarios incómodos o removiendo situaciones de dolor; si en algún momento considera que tiene un tema pendiente por tratar, evite hacerlo en público, la exrelación también es de dos.



6. No mentirás



Son amigos, no es necesario mantener una imagen falsa sobre su estado emocional; no niegue sus nuevas parejas, no se invente enfermedades para que comparta tiempo con usted. Por otra parte, dé a conocer de manera clara cúales son sus intenciones; si una de as partes aún guarda la esperanza de salvar la relación, es mejor tomar distancia por un tiempo, manteniendo cordialidad. “Las mentiras nunca son positivas, si no te sientes cómodo expresándote como eres, o es necesario mentir para que la persona se sienta bien, la relación tiene fallas que evaluar”, comenta Dávila.



7. No levantarás falso testimonio



No es necesario hablar de su expareja con amigos y conocidos; pero si la conversación llega a ese punto y es cómodo tratar el tema, recuerde que una relación es de dos y que seguramente ambos cometieron errores.

Por otra parte, no invente eventos falsos para quedar como la víctima, así como tampoco saque a relucir todos los defectos de su expareja. “Este comportamiento lo que hace es crear relaciones tóxicas tanto para los ex como a su alrededor”, cuenta Dávila.



8. Desearás su bien sin mirar con quién



Que no puedan ser felices juntos no quiere decir que no merezcan la felicidad. Aunque sea doloroso ver cómo el otro es feliz lejos de usted, el amor debe evolucionar de pareja a amistad. Ahora usted se encuentra fuera del rango emocional, deje a un lado los celos. Si se siente feliz porque la otra persona está disfrutando de los nuevos placeres del amor, ha dado un paso fundamental en una sana amistad. Si no se siente feliz por este nuevo paso de su ‘ex’, por lo menos evite desear cosas negativas.



9. No espiarás su vida personal



Las redes sociales suelen un ser un gran aliado para el amor, son el espacio donde las personas pueden compartir su cariño con amigos y conocidos. Al momento de terminar una relación, la expareja es un ser libre, por lo tanto puede realizar acciones como comentar fotos de sus amigos, coquetear por redes, entre otras. Los amigos no sufren de celos extremos ni se cortan las alas de la libertad. Respetar la privacidad aporta de manera positiva al crecimiento de la amistad. Tampoco opine sobre la forma como la otra persona vive su duelo



10. No te ilusionarás



Así como es importante tener claro cuáles son las intenciones de su expareja, analice también cuáles son las suyas. Si aún de su parte hay un sentimiento más allá de la amistad con su examor, es recomendable mantener distancia y buscar estrategias para sanar.



No están iniciando en cero, evite hacerse daño idealizando a una persona. Sus ilusiones también pueden crear momentos incómodos para la otra persona. “Es importante sanar las heridas de lo que no fue, para avanzar en esta nueva amistad”, menciona Dávila.