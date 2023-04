Michelle Yeoh, ganadora del Óscar a Mejor Actriz, insta a mujeres a no dejarse "encasillar"

La malasia Michelle Yeoh, primera intérprete de origen asiático en ganar un Óscar a la mejor actriz, abogó por la diversidad en el mundo del espectáculo y exhortó a las mujeres no dejarse "encasillar".



"He tenido la gran suerte de poder trabajar todo el tiempo con directores muy interesantes, diversos y vanguardistas, lo que me ha permitido luchar en lo que creo realmente: la representación, la diversidad y sobre todo la emancipación de las mujeres", dijo la actriz en Kuala Lumpur, en su primera rueda de prensa en su país natal tras ganar el Óscar en abril.



"No creo que porque seamos mujeres, seamos el sexo débil. No tendríamos que permitir nunca que nadie nos encasillara", afirmó.



El Óscar que recibió "representa tanto para muchas de nosotras", prosiguió, recordando que, tras su victoria, "oyó los gritos de alegría y felicidad en todo el mundo hasta Los Ángeles".



Yeoh, de 60 años, recibió la prestigiosa estatuilla por su papel en la comedia surrealista 'Todo en todas partes al mismo tiempo', con un elenco en su mayoría asiático y que se llevó en total siete premios.



Esta cinta disparatada de ciencia ficción se convirtió en un símbolo en Hollywood, criticado estos últimos años por su falta de diversidad.



Durante la rueda de prensa, a la pregunta sobre qué consejo daría a los jóvenes, Yeoh respondió: "No seas como yo, sé tú mismo. Creo que serás mejor".