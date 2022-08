¡Meté la mano, sacá y huelé! Prográmese con el Festival Petronio Álvarez que inicia hoy en Cali

Este miércoles inicia en Cali el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su versión número 26, regresando a sus fechas habituales desde hace varios años, luego de que en la pasada edición, se realizara en el mes de diciembre por la pandemia del covid-19 en la ciudad.



A continuación, encontrará la programación completa del Festival, que irá hasta el próximo lunes 15 de agosto.

Programación XXVI Festival de Música del Pacífico Petronip Álvarez:

Miércoles 10 de agosto:



Quilombo Pedagógico: Coliseo El Pueblo (Unidad Deportiva Alberto Galindo) - 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



11:00 a.m. a 12:00 m.

Concierto Dialogado – Grupo Sonar del Rio

Narrativa sobe la tradición – Daniela Larrando



12:00 m. a 2:00 p.m.

DJ



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Impacto simbólico de las Colonias del Pacífico – Pedro Hernando González Sevillano.



3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Oralidad /Oralitiva del Pacífico biodiverso – Félix Domingo Cabezas Prado.



4:00 p.m. a 4:50 p.m.

Poesia del Pacífico – Mary Grueso Romero, Tulio Guillermo Diuza Jory, Hernando Revelo Hurtado



5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Concierto Dialogado con el Maestro Luis Carlos Ochoa

Grupo Timca infantil (violines caucanos) de Santander de Quilichao. Dirigido por el Maestro Hardinson Castrillón



6:30 p.m. a 7:00 p.m.

DJ



7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Concierto Liliana Montes: «Cantos de aquí y allá»



Música - Escenario principal



6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Betty Garcés acompañada de marimba

Huellas petronito

Palmeras (Santander de Quilichao – Violín)

Bejuco (Tumaco- Libre)

Bombo Negro (Buenaventura –Marimba)

Baterimba (Santander de Quilichao – Libre)

Son Familia (Itsmina – Chirimia)

Jueves 11 de agosto

Quilombo Pedagógico: Coliseo El Pueblo (Unidad Deportiva Alberto Galindo) - 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



11:00 a.m. a 12:00 m.

‘El Percusionista’ – Obra de Gorsy Edú – Teatro La Mascara – Susana Uribe



12:00 m. a 2:00 p.m.

DJ



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Narrar con dignidad: Comunicación Afro y Políticas Públicas.



3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Rueda de Negocios Pacificnes – Secretaría de Desarrollo Económico de Cali.



5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Inauguración Sala de Arte

Conversación con curadores y artistas



6:30 p.m. a 7:00 p.m.

Concierto Dialogado de músicas tradicionales caucanas: Escuela de Música Timcca de la Fundación Colombina – Director Maestro Hardinson



7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Presentación Grupo Yembemá



Música - Escenario principal



6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Concurso musical:

5 agrupaciones de Chirimía

5 agrupaciones de Violín Caucano

7 agrupaciones de Marimba

5 agrupaciones de modalidad Libre



Concierto:

Semblanzas del Río Guapi (Guapi – Marimba)

Plu con pla (Tumaco – Libre)



Cocinas Vivas: ​Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



1:00 p.m. a 2:30 p.m.

CONVERSATORIO: Salvaguardia y la gestión del patrimonio vivo (Secretaría de Cultura – Secretaría de Turismo de Cali)



2:30 p.m. a 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina de Monte – La casa, los huertos y las fincas- (Juntanza de cocineras de la muestra)



4:30 p.m. a 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina Pacifico y su relacion con el manglar (Juntanza de 3 cocineras de la muestra)



Bebidas vivas: Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

CONVERSATORIO: Del Sacatín a las Barras: Patrimonio Vichero y comercio Justo – (Fundación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura)



4:30 p.m. a 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cultivo de caña, proceso de molienda, fermentación y destilado del VICHE – Juntanza con los productores Jose Tilson Arroyo, Onesimo Gonzalez, Evert Daniel y degustación.

Viernes 12 de agosto

Quilombo Pedagógico: Coliseo El Pueblo (Unidad Deportiva Alberto Galindo) - 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



11:00 a.m. a 12:00 m.

A Marimbear con el método OI – Héctor Tascón



12:00 m. a 2:00 p.m.

DJ



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Memoria Sonora para la paz. Resistir hasta el final: con la participación de artistas de Suárez y Buenos Aires, Cauca; y César López (músico de la Escopetarra), aliado de la paz en Colombia.



3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lanzamiento de la XIII edición del concurso de cuentos » El Brasil de los Sueños». Conversan Beatriz Miranda, directora de Ibraco, y Jenny Valencia, ganadora del XII concurso Brasil de los Sueños



4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Arte afro contemporáneo. Experiencias del Semillero Litoraridades del Instituto Departamental de Bellas Artes – Conversatorio con Artistas del Salón de Artes Visuales.



5:00 p.m. a 5:30 p.m.

Grupo Petronito – RAZA PACIFICO

Grupo Tavaco – Ivan Byaneith Álvarez



5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Folklorombia



6:30 p.m. a 7:00 p.m.

DJ



7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Presentación del Grupo Catangón (Marimba)



Música - Escenario principal



6:00 p.m. a 12:00 a.m.

​Concurso musical:

5 agrupaciones de Modalidad Libre

7 agrupaciones de Marimba

5 agrupaciones de Violín Caucano

5 agrupaciones de Chirimía



Concierto:

Homenajes póstumo

Grupo Changó (Tumaco – Marimba)



Cocinas Vivas: ​Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



1:00 p.m. – 2:30 p.m.

CONVERSATORIO: Soberanía en el territorio para la conservación y perpetuación del territorio – Leonor Espinosa, Edna Liliana Valencia y Kim Hass



2:30 p.m. – 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: El Maíz y su importancia en la cocina pacifico – Juntanza Cocineras de la muestra.



4:30 p.m. – 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina Pacifico y su relación con el manglar – Juntanza de 3 portadoras de la muestra.



Bebidas vivas: Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Juntanza: Plan especial de Salvaguardia y paisaje cultural vichero.



3:00 p.m. – 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: Bebidas ancestrales y su espiritualidad – expositores y maestros productores.



4:30 p.m. – 5:30 p.m.

JUNTANZA: El viche más que una bebida, una cultura entre los Bartenders.



5:30 p.m. – 6:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: Semifinal del Concurso de Coctel de viche



Pasarela - Tarimas alternas 3:00 p.m. - 6:00 p.m.



3:00 p.m. – 4:00 p.m.

Ambientación de danzas con la compañía Folclorombia.



3:30 p.m. – 4:00 p.m.

Grupos musicales, conversatorios y barberos free stiling.



4:00 p.m. – 4:30 p.m.

Reconocimiento a lideres y desfiles con las creaciones de los mismos.



4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Pasarela Herencia Natural – Jofer de Jara, Visaje Negro, Unipacífico y Valentina Restrepo



Noche estelar: 5:30 p.m. – 6:00 p.m.

Desfile Vizcaino

Desfile Esteban African

Desfile Jhon Valencia

Desfile Diego Guarnizo

Sábado 13 de agosto

Quilombo Pedagógico: Coliseo El Pueblo (Unidad Deportiva Alberto Galindo) - 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



11:00 a.m. a 12:00 m.

‘La Bahía de todos los Santos y Jorge Amado, el bahiano universal’ con Paloma Jorge Amado (escritora y antropóloga cultural de Brasil).

Modera: Secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga Sánchez.



12:00 m. a 2:00 p.m.

DJ



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Memoria Sonora para la paz. Resistir hasta el final: con la participación de artistas de Suárez y Buenos Aires, Cauca, y César Lopez (músico de la Escopetarra) Aliado de la paz en Colombia.



3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Alumbradoras de Vida. La parteria y los retos para garantizar los derechos culturales de las comunidades negras.

Participantes: Audrey Mena de Ilex (Acción Jurídica), Julián Vivas (comunicador social y periodista).

Modera: Liceth Quiñonez de Asoparupa.



4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Las nuevas puertas del retorno: las artes en la diáspora africana.

Participantes: Gilbert Shang Ndi (Camerum), Doctor en Literatura Comparada; Lucia Mbomio (España), Periodista y Escritora; Baff Akoto (Británico-Ghanés), Cineasta; Kiluanji Kia Henda (Angola), Artista Visual; Rafael Palacios Callejas (Colombia) Coreógrafo y Creativo.

Modera: Paula Moreno (Colombiana) Ex-Ministra de Cultura y presidenta de la Corporación Manos Visibles



5:00 p.m. a 6:30 p.m.

Grupo Petronito: Gigantes del Pacífico – Elizabeth Plaza Valencia

Grupo Cantadoras del Pacífico



6:30 p.m. a 7:00 p.m.

DJ



7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Presentación Mi Raza (Chirimía)



Música - Escenario principal



6:00 p.m. a 12:00 a.m.

4 Agrupaciones ganadores 2021:

Son y sabor (Quibdó – Chirimía)

Romance Nortecaucano (Guachene – Violín)

Raíces Ancestrales (Cali – Marimba)

Renacer del Pacífico (Cali – Libre)



Concierto voces afrolatinas:

Zully Murillo (Chirimia – Chocó), Totó la Momposina (Atlántico), Susana Baca (Perú), Nidia Góngora (Marimba – Cali)



Invitado internacional:

Grupo Ile Aye (Brasil)



Ensamble Urbano:

Afrolegends, Lil’Keren, Hendrix B, Junior Zamora, Dawer X Damper, Josman, Cynthia Montaño y Carolina Mosquera; dirigidos por Alexis Play).



Concierto ChocQuibTown



Cocinas Vivas: ​Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



1:00 p.m. – 2:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: El tapao, plato de resistencia (Plato homenaje) – Nidia Gongora y Elsi Maria Valencia



2:30 p.m. – 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina del Archipiélago – Los dulces tradicionales (Juntanza de portadoras de tradición de San Andrés y Providencia)



4:30 p.m. – 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina Bahiana Brasil, el dialogo con la cocina Pacifico – Paloma Vidal y Juracy Costa del Instituto de Cultura de Brasil.



Bebidas vivas: Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



1:00 p.m. – 2:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Bebidas tradicionales como medicina ancestral y tradicional – Lucia Solis.



3:00 p.m. – 4:00 p.m.

JUNTANZA DEMOSTRATIVA: Proceso de elaboración de bebidas tradicionales (tomaseca, curao y vinetes)



4:30 p.m. – 5:30 p.m.

JUNTANZA: Introducción de las bebidas ancestrales y coctelería en establecimientos nocturnos.



5:30 p.m. – 6:00 p.m.

DESMOSTRATIVO: Semifinal concurso cóctel de viche.



Pasarela - Tarimas alternas 3:00 p.m. - 6:00 p.m.



2:00 p.m. – 3:30 p.m.

Ambientación danzas, grupos musicales, conversatorios, peinadores e invitados body paint y pasarela.



4:00 p.m. – 4:30 p.m.

Presentación modelos de territorios Pacífico



4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Pasarela Aracelly Bolívar

Pasarela Jacky Castillo

Pasarela SENA



Noche estelar – 6:00 p.m.

Pasarela de Neila Preciado

Pasarela de Nancy Lozano

Pasarela de Martha Ruiz (invitada internacional de Estados Unidos)

Pasarela homenaje a Carlos Astro Zapata



Domingo 14 de agosto

Quilombo Pedagógico: Coliseo El Pueblo (Unidad Deportiva Alberto Galindo) - 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



11:00 a.m. a 12:00 m.

Concierto Dialogado – Grupo Residuo Sólido



12:00 m. a 2:00 p.m.

DJ



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Nuevas sonoridades del Pacífico y su vínculo con lo tradicional.

Modera Mariangela Rubbini (periodista y curadora musical).

Invitados: Alexis Play, músico, productor y compositor, y Jhon Francisco Gallo Ruíz, compositor, músico y arreglista de música tradcional del Pacífico, Director de la agrupación Pregones del Manglar de Mosquera, Nariño.



3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lanzamiento de la Federación Nacional de Parteras Tradicionales de Colombia. En el marco del VI Encuentro de las organizaciones de parteras del Pacífico asociadas a la Federeacion.



4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Africanía, comunicación y literatura, nuevas narrativas desde el antirracismo.

Panelistas: Glorian Sacha Antonetty Lebron, periodista, poeta activista,directora de la Revista Étnica (Puerto Rico). Yeison García López, poeta, activista, director del festival Conciencia Afro y del Espacio Afro en Madrid (Colombia – España). Lucía Asué Mbomio Rubio, periodista, escritora y activista (Guinea Ecuatorial-España)

Modera: Edna Liliana Valencia Murillo, periodista, activista, escritora, poeta y consultora en representacion afro para Disney Animation Studios. Autora del libro «El Racismo y yo».



5:00 p.m. a 6:30 p.m.

Grupo Petronito: Brisas del Cauca. Dirigida por Adriana España.

Voces de la Marea.



6:30 p.m. a 7:00 p.m.

DJ



7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Concierto de Cierre Grupo Socavón (Marimba)



Música - Escenario principal



6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Final del concurso y premiación: 12 agrupaciones



Presentaciones:

Mano e Currulao (Cali – IPC)

Alegres de Telembí (Barbacoas –Marimba)

Sambembe (Cali – Libre)



Homenaje a dos grandes Maestros de la música chocoana: Leonidas Valencia y octavio Panesso Arango

Ensamble homenajeados (Chocó – dirigidos por Yassir Sax)



Concierto ‘Navegando entre el San Juan y el Atrato’ (Saboreo y La Contundencia)



Cocinas Vivas: ​Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



1:00 p.m. – 2:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina de monte, y el dialogo con la cocina Pacífico.



2:30 p.m. – 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina Bahiana Brasil, y el dialogo con la cocina Pacifico (Instituto de Cultura Brasil Colombia)



4:30 p.m. – 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: La cocina Patrimonial para el desarrollo sostenible de los territorios (Sec Turismo )



Red de festivales gastronómicos



Bebidas vivas: Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



1:00 p.m. – 2:30 p.m.

JUNTANZA: Bebidas relacionadas y la partería.



3:00 p.m. – 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVA: Bebidas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Bebedizos, pipilongo.



4:30 p.m. – 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVA: arrechón, crema de viche, vinos artesanales y otras bebidas del Pacífico – Demostración con expositores transformadores.



5:30 p.m. – 6:00 p.m.

DESMOSTRATIVO: Final concurso cóctel de viche.



Pasarela - Tarimas alternas 3:00 p.m. - 6:00 p.m.



2:00 p.m. – 3:30 p.m.

Ambientación danzas, grupos musicales, conversatorios y maquilladores.



4:00 p.m. – 4:30 p.m.

Desfile y premiación modelo revelación

Pasarela Chindy Laura

Pasarela Petra Lombardi – Slow Fashion

Pasarela Ruben al Cuadrado



4:30 p.m. – 5:00 p.m.

Ecopasarela (inspirada en el medio ambiente) – Invitada Clara Serna

Desfile academia de dibujo profesional con staff de modelos de inclusión



Noche estelar – 6:00 p.m.

Pasarela Felipe Giraldo

Pasarela Consuelo Cruz



Lunes 15 de agosto

Muestra de expresiones tradicionales: Coliseo El Pueblo (Unidad Deportiva Alberto Galindo) - 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



Oferta de cocina y bebidas autóctonas del Pacífico