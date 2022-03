Mes nuevo, música nueva: los lanzamientos de marzo

Después del exitoso lanzamiento de ‘Att: Amor’ junto a Mike Bahía, y el inicio de su esperada gira ‘Amantes Tour’ en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, la espera acabó y finalmente la artista caleña Greeicy lanzó el disco ‘La Carta’, una producción que contiene como focus track el sencillo ‘Tóxico’ y además celebra doble estreno: Por un lado, su nuevo álbum, y por el otro, su rol protagónico en la serie juvenil ‘Ritmo Salvaje’ de Netflix.



Cuenta la cantautora caleña que pasó por momentos de todo tipo: extrema felicidad, conexión con la música a otro nivel, desesperos emocionales, decepción, angustia, mil preguntas sin respuestas y muchas verdades encontradas, y en medio de cada espera, siempre le sucedieron cosas mágicas que la reconectaron con su nuevo disco, el cual llegó para enseñarle. Algo que definió como “un máster en paciencia”.



“La carta es un disco que viene terminándose desde hace casi 3 años, antes de la pandemia y por muchas razones, se pospuso hasta el día de hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estado de ánimo. Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza pero en medio del camino, la misma ‘carta’ llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso que amo”.

Goyo y su Na Na Na



La reconocida cantante, compositora y rapera afrocolombiana, Gloria ‘Goyo’ Martínez, lanzó este fin de semana su primer álbum solista, además de un especial en HBO Max llamado ‘En letra de otro’. La artista, integrante de la agrupación ChocQuibTown, estrenó ‘Na Na Na’, la primera canción que se dio a conocer de su nuevo trabajo que combina el ritmo del dembow caribeño con arreglos que transportan a la discoteca, así como los juegos de palabras de Goyo, mientras ella canta la empoderada letra de una mujer que está dispuesta de alejarse de una relación que no se centra en el amor fiel.

El especial de HBO presenta a Goyo como la primera mujer en protagonizar un capítulo de la serie En Letra De Otro interpretando sus canciones favoritas.



‘Te espero’

El ídolo global de la bachata, Prince Royce, se une con la estrella argentina, María Becerra, para lanzar su nuevo sencillo ‘Te Espero’, una bachata romántica e irresistible no solo por su ritmo sino también por la melodiosa voz característica de Royce que se complementa con la sensualidad y potencia vocal de Becerra. Esta exquisita bachata tiene un toque único, ya que inicia con una interpolación del icónico hit de los 80’s “(I Just) Died in Your Arms” de la reconocida banda británica Cutting Crew, una de las canciones favoritas de Royce. ‘Te Espero’ fue producida por D’lesly “Dice” Lora y Prince Royce.

‘Baloncito viejo’



Blindado con una impecable habilidad de composición y una sensibilidad intuitiva para el Pop de hoy, el reconocido artista colombiano Camilo, ganador de cinco premios Grammy Latino, acaba de lanzar junto a su colega Carlos Vives, un nuevo video musical en el que ambos viajan en el tiempo para compartir una historia de amor a través del fútbol. El tema, llamado ‘Baloncito viejo’, que es lanzado bajo el sello de Sony Music Latin, expresa el amor a través de una metáfora futbolera en la que utilizan el “Baloncito Viejo” como símbolo del amor y la importancia de jugar con responsabilidad para no lastimar al otro. La canción fue compuesta por ambos artistas junto a Jorge Chacín.

La ‘Alcancía’



El cantante y compositor colombiano Llane se fusiona esta vez con Reik, una de las bandas más reconocidas de la música en México y con Khea, cantante y compositor argentino, para presentar su nuevo tema titulado ‘Alcancía’, sencillo que forma parte de su primer álbum discográfico, el cual será lanzado este año. El tema habla sobre la decepción de perder una amor por culpa del dinero aunque de una forma divertida, mostrando una realidad que pasa en algunas relaciones. El tema es producido por Vibarco-Zenzei y Casta, y mezclado el reconocido ingeniero Mosty.

‘Por infiel’



La reciente artista de música popular Karen Lizarazo sorprende a sus seguidores nuevamente con un alegre y parrandero sencillo musical, ‘Por Infiel’. Una clásica canción de vallenato con lenguaje jocoso y una temática con la cual las personas se pueden sentir identificadas. El nuevo sencillo habla de la típica situación en la cual una persona descubre la infidelidad de su pareja y decide terminar la relación por esta razón. Sin embargo, no se aborda desde un punto de vista triste sino desde la alegría de poder volver a las andanzas de la soltería con plena libertad. El videoclip fue dirigido por Bryan Cuadro y contó con la participación de Joaco Guillén, reconocido personaje dentro de la industria musical vallenata.