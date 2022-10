Martín De Lima, el caleño que triunfa en el cine y el Heavy Metal

Escenas míticas e historias memorables, han quedado grabadas en la mente de muchos, gracias a la inefable tarea de la música cinematográfica, y una de esas mentes, es la del caleño Martín De Lima, a quien el gusto por el cine, la música y el arte, le han llevado a conquistar un sueño, ser el creador de su propia banda sonora para diversas producciones.



Se graduó en Cali del colegio Bolívar en 2017, y desde entonces comenzó a consolidar una prolífica carrera musical que hoy lo ha llevado a ser parte de importantes producciones audiovisuales.



“Tomé un año sabático en Estados Unidos luego de salir del Colegio, pero fue más que todo para dedicarme a estudiar música y mejorar mi manejo con los instrumentos y el tema de la composición. Comencé a practicar y después a hacer música para escenas de películas. Fue durante ese tiempo que me di cuenta de lo mucho que me gustaba la música”, cuenta el caleño.



Así que inició sus estudios en Berklee College of Music, en Boston - Estados Unidos, donde se graduó con doble titulación: como ingeniero de sonido y como compositor de música para cine.



Fue entonces cuando aquellos pinos en el campo le abrieron las puertas para participar en producciones cinematográficas como el cortometraje The Sandman, de la directora caleña Gala del Sol.



Justamente, por ese trabajo recibió el reconocimiento a Mejor Partitura Original otorgado por HIMPFF, Hollywood International Moving Pictures Film Festival 2018, luego de competir entre 820 presentaciones de bandas sonoras y sonidos de películas.



No obstante, también participó en otras producciones como el corto Calamity Falls, de Hadley Hillel, y en las producciones de Troy Charbonnet, quien ha trabajado como realizador de videos musicales de artistas como Bruno Mars. Y, por si fuera poco, De Lima se unió recientemente a la productora estadounidense Rooster Teeth, que pertenece a la compañía Warner, para participar como compositor de la serie animada RWBY.



“Creo que mi gusto por la música y el cine es lo que se ha prestado, en cierta forma, para volverme un cineasta. La música es la que afecta las escenas, cuenta una historia mucho más allá de lo que las imágenes muestran. Y eso ha implicado volverme un contador de historias, darles ese apoyo sonoro es llevarlas a una dimensión extra”, destaca De Lima, de 25 años, quien gracias a su trabajo, ganó la beca Georges Delerue Scholarship de Berklee, la más importante del departamento de música para cine.



Sin embargo, no solo le apasiona realizar bandas sonoras para el séptimo art. También lo hace la música que toca y compone junto a su banda de heavy metal y Rock, OK Goodnight. Banda con la que desde hace cuatro años, emprendió una carrera a la par de su proyecto con el cine, y con la que ya ha tocado en diferentes escenarios de Boston, como el gran auditorio de Berklee Performance Center.



“La música para mí es eso que acompaña la vida. No creo que sea un fin en sí misma, para mí tiene un significado mucho más ligado a mi vida. Muchas veces, cuando estoy pasando por un momento difícil, la música me acompaña, pero también me recuerda un momento puntual de mi vida”, manfiesta el artista que en su banda, cumple funciones de tecladista y pianista.



Ahora, este talentoso caleño que asciende rápidamente en una respetada industria, espera poder consolidar su carrera en la música, pues sueña con iniciar su gira musical por los Estados Unidos, tour que quedó aplazado por la pandemia.



Y si se preguntan si hay público para esta gira, la respuesta es sí. Tan solo en Spotify, la banda acumula más de 70 mil oyentes mensuales.