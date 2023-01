Marie de la Roche, la diseñadora colombiana que rompe todos los esquemas

La diseñadora bogotana Marie de la Roche, llega a Colombia con su exitosa marca de accesorios que ha impactado y cautivado el mercado de Oriente Medio, donde inició. Sus piezas están presentes en las tiendas St. Dom, donde espera que sus productos sean acogidos con el mismo amor que ella dedica a cada accesorio.



La marca, que lleva el mismo nombre de su creadora, se distingue por ser atemporal y de buena calidad, ya que para ella es importante que quienes compren sus productos puedan disfrutarlos por muchos años. También son amigables con el medio ambiente.



Los accesorios que diseña Marie de la Roche son bolsos. Cuenta con diseños únicos de variados colores, formas y tamaños. Aunque estos accesorios se pueden categorizar como femeninos, muchos hombres son amantes de sus diseños y los portan con orgullo, como lo comenta su creadora.



Desde la apertura de la compañía en 2016, Marie de la Roche ha tenido gran acogida en el mundo de la moda. Importantes personalidades como Beyoncé, Lily Collins, Victoria Justice, Courtney Kemp, Maria Rahajeng, Loujain Hadada, Vanjess, entre muchas otras, han utilizado sus diseños.



Actualmente, la marca tiene presencia en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Singapur, Filipinas, Macao, Indonesia, Japón, Italia, Alemania, Lituania, Portugal, Estados Unidos, y ahora en Colombia, donde empodera a mujeres y hombres sin importar su cultura o manera de vestir.



Marie de la Roche con su bolso Atena, inspirado en el casco de la cresta de la diosa griega Athena, evocando la fuerza de la mujer. Especiales para El País

La influencer Diana Ganeeva con el bolso Micro Croc Whiskey, inspirado en el movimiento Art Deco. Especiales para El País

Su amor por la moda



Desde que era una niña, Marie de la Roche se interesó en el diseño de modas. Creció mirando Fashion TV con el mismo entusiasmo con el que veía sus caricaturas favoritas de Disney Channel. “Uno de los desfiles que más recuerdo fue el de Gianni Versace, me acuerdo de verlo como a los cuatro o cinco años y se me hizo increíble que alguien pudiera crear algo tan maravilloso”, afirma la diseñadora colombiana.



Para la pequeña Marie era impresionante como la estética podía ser asociada con un nombre y desde ese momento supo que quería ser diseñadora, así comenzó a crear vestidos para sus universos imaginarios con las revistas de Barbie.



Sus padres al ver el gusto de la niña por el diseño, le regalaron su primera máquina de coser, rosada y pequeña, como recuerda. Desde ese momento la moda se convirtió en su única opción, “es algo que amo y siempre me ha gustado en todas sus expresiones como una manifestación del arte”, enfatiza.



Al criarse en una familia ‘nómada’, como ella lo describe, la diseñadora siempre tuvo claro que su hogar es donde está su familia, no un lugar específico “nunca he estado muy arraigada a ningún sitio en particular, para mí mis raíces están donde mi familia nuclear esté”.



Estudió Diseño Industrial en la Universidad de los Andes y gracias a su crianza, pudo salir de Colombia y buscar nuevas oportunidades, llegando a Kuwait, donde sus padres estaban realizando un proyecto y quedó enamorada del país. “No volví a Colombia, seguí andando por el Medio Oriente, Asia y Europa, explorando oportunidades diferentes”, explica la empresaria.

En esta etapa, tuvo la oportunidad de estudiar Diseño de Modas en la escuela Marangoni en Milán, y en Raffles Design en Singapur. Posteriormente, hizo un merchandising internship con marcas de lujo como Bottega Veneta y Goyard, donde aprendió a adaptarse a un entorno distinto y, como ella describe, “crear cosas regionales, para diferentes mercados, además de cómo piensa un mercado diferente”.

Inicio de la marca

En 2016, la diseñadora bogotana decidió iniciar su propia marca de bolsos aplicando todo su aprendizaje académico y laboral. Su idea fue “desafiar las tendencias, hacer algo que pudiera ser más permanente”, y para ella los accesorios tienen ese valor especial.



Para de la Roche no es necesario usar ropa extravagante o llamativa siempre, pues cuando el accesorio habla por sí mismo cuenta una historia y crea puntos de conversación. Además, empodera a las personas que usan los diseños.



Por esta razón, las formas de sus creaciones no son convencionales, son piezas atemporales. Para Marie esto es importante, ya que las personas pueden usarlas por muchos años y no pasan de moda.



“Queríamos crear algo que tenga un valor a largo plazo y te haga sentir bien, que te haga sentir empoderada, que sea un hito, pero sobre todo que esté hecho con mucho amor”, afirma Marie de la Roche.



Desde el momento de su lanzamiento, la marca comenzó a experimentar un crecimiento exponencial muy orgánico. Gracias al consejo de una gran amiga, de la Roche comenzó a llevar sus bolsos a sus reuniones sociales, lo que le ayudó a conocer más a fondo los gustos de las personas y tener retroalimentación para mejorar.



Durante todo ese proceso, la diseñadora se cuestionaba sobre cómo hacer que la industria de la moda sea mejor. Sus familiares y amigos comenzaron a hablar en todo su círculo sobre la marca de Marie y un par de meses después de lanzar la marca en Instagram, una estilista de Vogue México se contactó con ella para que le enviara dos bolsos para una sesión de fotos en Nueva York. Desde ese momento, comenzó un efecto de bola de nieve y la marca tuvo más reconocimiento.



Dos meses y medio después, su primer cliente fue Harvey Nichols en Kuwait. Ahí pudo tener un espacio dentro de la tienda de esta importante cadena de lujo. Esto fue un gran impulso para su carrera y hoy su marca tiene presencia en más de diez países.



Otro factor diferencial es que su línea de alta costura usa pieles exóticas responsables. “Son productos que ya han tenido un uso”, explica la diseñadora. De esta manera se maximizan los recursos y se hace responsable con el medio ambiente.



Utilizando los conocimientos adquiridos en su tesis de grado, Marie comenzó a usar pieles de pescado tratadas, de conejo ‘recicladas’ de abrigos vintage y otras materias primas de origen animal que son desechadas y, en su marca, se les da una nueva oportunidad de uso.

Orgullosa de sus raíces

Gracias a su nombre, muchos creen que Marie es francesa o de alguna otra nacionalidad europea, incluso oriental. Por ello, en las últimas colecciones de su marca ha querido representar su cultura.



“Yo diría que mis raíces colombianas se ven reflejados en el diseño. Cuando piensas en qué es lo que nos hace latinos te viene a la mente una persona contenta, que le gusta el color, que es jovial, que bromea y tratamos de traer, de tener, ese espíritu alegre a la marca”, describe la empresaria.



Su marca refleja el color y la pasión, por esto, cada temporada trae colores diferentes. Sus dos últimas colecciones han dejado ver sus raíces, una de ellas es Amazonas Salvaje y la más reciente, la de Primavera-Verano se basó en la Leyenda de El Dorado.



Esta última colección, inspirada en la Laguna de Guatavita, tiene colores platinados, que representan las joyas que se ofrecían a los dioses en la leyenda, en contraste a los colores frutales que simbolizan la naturaleza que rodea a la laguna. La colección presenta la dualidad del día y la noche.



Compromiso social

La manufactura de su empresa la realizan mujeres cabezas de familia, quienes cuentan con condiciones dignas de trabajo y todas sus prestaciones legales. Para Marie, es importante que su marca ayude a otras personas, ella fue criada para ayudar “de lo poco o mucho que tienes, das”. Por ello, la diseñadora ha utilizado su voz para que la industria de la moda no sea sólo algo de lujo y fotografía, sino que sirva para que las comunidades vulnerables puedan salir adelante.



Su marca ha impactado en muchos sectores, ha creado talleres de creación de negocios con piezas vintage, apoyando a niñas sobrevivientes de la explotación sexual en Asia, donde ellas han podido crear emprendimientos, mejorando su calidad de vida y reivindicándolas como mujeres fuertes.



Así mismo, apoyan a refugiados de guerra, en conjunto con UNHCR en Indonesia, creando programas de pasantías en áreas como manufactura y cocina. Este proyecto está en crecimiento constante y les da la oportunidad de recibir un pago y poner en práctica sus habilidades.

Marie de la Roche en Colombia

La llegada de la marca al país ha sido muy especial para Marie. La entrada de sus productos en las tiendas St. Dom de Bogotá, Cartagena y Miami ha sido la manera



de traer la marca a Colombia. “Ojalá que a las personas les guste, que puedan apreciar la manufactura que hay detrás, el tipo de pensamiento, el tipo de inspiración, ya que son productos hechos con muchísimo amor”, afirma con entusiasmo.



Sus productos en tienda incluyen parte de la colección Primavera-Verano 2023 basada en la Leyenda de El Dorado, también parte de su línea clásica y Cassiopeia, una colección de fiesta que cada temporada tiene un volumen diferente, “una colección iridiscente que celebra sentirse bien”, que comenzó hace un año y medio, y va por su tercer volumen.



En la actualidad, la marca trabaja en una colaboración con MAMÁ TIERRA, en la Guajira y de esta manera apoya el acceso a la educación.