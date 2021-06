Daniel Molina Durango

María Mulata y Los del Maipo se unen para colaborar en ‘La vida que yo he llevado’

Se trata del más reciente sencillo de esta agrupación chilena; una canción compuesta en Cartagena y grabada a la distancia de la mano de esta gran exponente del folclor colombiano.



Entre sonidos de guitarra y acordeones llega al mercado musical latinoamericano esta hermosa canción con la que su autor, Alfonso Ureta, hace una mirada hacia su interior, reconociéndose y aceptándose con sus bondades y defectos en un camino sanador personal.



Nadie mejor que Maria Mulata para enriquecer esta creación con su inigualable tono sonoro, que inspira al compás de vallenato.



La banda de Nueva Música de Raíz oriunda del Cajón del Maipo estrena su más reciente canción, la cual cuenta con la participación especial de la reconocida cantante, compositora e investigadora colombiana.



"Fue una oportunidad de hermanar dos países que tienen muchas cosas en común, me sorprendió cómo han asimilado allí las músicas colombianas y cómo Los del Maipo pudieron hacer una canción basada en ritmo de "Paseo" con un lenguaje chileno demostrándonos que son más cosas las que nos unen de las que nos separan como países latinoamericanos", expresó la talentosa artista María Mulata.



'La vida que yo he llevado’ es un vallenato que viene siendo el segundo adelanto del próximo álbum de estudio de esta agrupación chilena, nacida en el 2010 que como objetivo siempre ha buscado rescatar lo más auténtico del espíritu latinoamericano fusionándolo con elementos del jazz, el rock y el pop.



La sonoridad caribeña de esta canción no podía contar con otra colaboración más acorde para interpretarla que la de María Mulata, una de las figuras continentales más relevantes de la música de raíz folklórica, con quien Los del Maipo tienen una larga amistad y vienen trabajando hace años en algunos proyectos en conjunto.



“Fue interesante mezclar dos sentires, es muy diferente cómo vemos la vida desde el trópico y cómo la ven en el sur desde lo austral, la canción está llena de nostalgia típica de esa zona, pero su ritmo nos hace hablar de la muerte de una manera más optimista, este contraste de letra nostálgica y ritmo optimista se nota mucho en el contraste de las voces también, la voz de Alfonso rasgada, sentida y nostálgica y la mía inspirada en los "dejos" del Caribe, le inyectaron la alegría propia del trópico a la canción", agregó la cantante.



Esta gran colaboración podrá ser disfrutada oficialmente a partir del 4 de junio del 2021 por Spotify y el canal de Youtube de Los del Maipo, acompañada de un video clip en estudio grabado a distancia entre el Cajón del Maipo y Bogotá, encontrándose ya rotando en diferentes medios de Chile, Colombia y América Latina.



Una conexión latinoamericana:



María Mulata y Los del Maipo se conocieron el 2013 durante la gira promocional del primer disco “Son Pa’l Mundo” de estos últimos por Colombia y, posteriormente, trabajaron juntos en la producción de la gira que la colombiana hiciera por Chile el 2018, compartiendo escenario en algunas de sus presentaciones. María Mulata fue ganadora de la Competencia Folklórica del Festival de Viña del Mar el año 2007 y desde ahí ha tenido una estrecha relación con Chile. Ha sido dos veces nominada a los Gammy Latinos (2013 y 2018) y ha recorrido gran parte del continente y Europa con exitosas presentaciones.