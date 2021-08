Yina Calderón, la reconocida 'influencer' y ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele, sigue dando de qué hablar por sus controversiales decisiones.



Pero esta vez, los focos están puestos en la mamá de Calderón, Merly Ome, quien a través de redes hizo un desesperado llamado de ayuda.



Ome mostró su gran preocupación ante las casi 10 cirugías que su hija anunció que se hará, con el objetivo de convertirse en la 'Barbie humana colombiana'.



"Estoy un poquito triste porque Yina se me enloqueció. Se le dio por sacarse dos costillas. Eso es una operación muy riesgosa, aunque estará en manos de muy buenos médicos, pero es riesgosa. Además son más cirugías lo que se va a hacer", relató la mamá de Yina Calderón.



Y, seguido, suplicó entre lágrimas "que me ayuden, las personas que la queremos... (poner) una velita o (hacer) una oración para que todo salga bien, aunque va a estar en manos de un buen médico... o vayan al perfil de ella, escríbanmele que no se haga eso, que eso es muy duro".



Casi diez cirugías para ser una 'Barbie'

El pasado 5 de agosto, Yina Calderón publicó a través de Instagram su deseo de realizarse un total de casi diez cirugías, entre ellas el retiro de sus costillas flotantes, con el fin de convertirse en la "Barbie humana colombiana".



"Tengo un gusto por las muñecas, por las 'barbies', desde niña, por eso tomo la decisión de transformarme en una Barbie de verdad, la primera Barbie humana colombiana. Por eso me voy a someter a casi 10 cirugías plásticas, en una cirugía todos los procedimientos, entre ellos retirar mis dos costillas flotantes, colocar caderas y dejar un rostro que ustedes no van a reconocer, pero que van a decir 'esa es una muñeca de verdad, una muñeca Barbie'", describió la empresaria.



Aunque inicialmente anunció que el procedimiento sería el pasado martes, este miércoles indicó que aún faltaba un examen antes de entrar al quirófano.



"Estoy súper tranquila, mañana (este jueves) tengo el último examen que es el de preanestesia y 'nos fuimos'", dijo en las historias de su cuenta de Instagram.



Y recalcó que su único propósito es tener "apariencia de muñeca. Yo sé que suena un poco loco, para algunas como que se me zafó el último tornillo que tenía medio ajustado pero es eso, quiero tener apariencia de muñeca. Es un gusto propio que tengo".