Maduros y sin caducidad: los secretos de los hombres que hacen de la edad su mejor estilo

Cuando el estilo, más que la moda, ha vuelto a tomar el lugar que le corresponde, tanto mujeres como hombres han volcado su mirada hacia construir una estética propia, mucho más afín con sus personalidades y dada a enmarcar ese sentimiento de jovialidad y juventud que mucho tiene que ver con la edad.



Una estética que ha ido acaparando también a los hombres ‘maduritos’ o mayores, aquellos que se resisten al paso del tiempo aún en su sentir y por qué no, en su ‘outfit’.



Y es que hoy, mucho más dados a revolucionar su clóset, y a incluir prendas versátiles a las que antes no les daban valor, ni oportunidad, se han arriesgado a lucir colores, trajes ajustados, pantalones o vaqueros tipo cropped, el cabello arreglado, y uno que otro accesorio. Todo a fin de proyectarse como personas más satisfechas consigo mismas y con su apariencia.



“Hay que entender que la moda ha evolucionado mucho y la tendencia actual es comprimir la edad con el estilo. Qué quiere decir eso, que una persona de 55 años se puede ver y sentir perfectamente como una de 35, si así lo desea. Evidentemente hay una serie de condiciones que se deben cumplir para esto, pero principalmente, va mucho más orientado a que la persona tenga una actitud juvenil, fresca, extrovertida... características que la hacen poder salirse de lo tradicional y atreverse a mostrar su espíritu a través de la ropa”, manifiesta Rafael Cure, diseñador de moda masculina.



Lea además: ¡Por todo lo alto! Así fue como Lele Pons y Guaynaa celebraron su matrimonio



Para él, aunque todo es cuestión de actitud, una acertada manera de vestir y proyectar menos edad de la que se tiene, sin parecer un adolescente tardío, es prestar atención a la morfología del cuerpo, identificando qué prendas se adaptan y le van mejor al cuerpo.



“En mi caso, uso pantalones ajustados y tenis, me gusta llevarlos con una camisa blanca por fuera, —claro que esta debe de ser corta—, un look fresco y juvenil al que si quiero, puedo agregar un blazer y un pañuelo estilizado en el bolsillo para hacerlo más vestidor. Eso mismo lo puede hacer una persona de 25 años, es el mismo lenguaje independientemente de la edad”, resalta el diseñador.



Algo similar opina el reconocido presentador de La Red y crítico de moda Juan Carlos Giraldo, para quien con el paso del tiempo, la edad va siendo cada vez más relativa.



“Es mucho más importante el estilo de cada persona que la edad misma. Es decir, un hombre de 50 años en 1990, hace 33 años, era absolutamente distinto al hombre de 50 años de la actualidad. Aquellos que hoy tienen 80, eran hombres absolutamente acartonados, personas demasiado rígidas al momento de vestirse. Pero el de hoy es mucho más cuidadoso físicamente, se preocupa por su figura, su alimentación, etc, lo cual permite que la ropa también sea mucho más actual”.



Ahora bien, Giraldo advierte que, no ser acartonado tampoco tiene que ver con vestirse con la “ropa de los hijos”.



“La gran conclusión de todo esto, es que la edad cada vez es menos el marcador de qué me pongo, sino mi propio estilo, a qué me dedico, cómo veo la vida, y cómo me quiero proyectar. Brad Pitt, por ejemplo, tiene 60 años, pero siempre va vestido de manera muy cool. En Colombia, tenemos a Iván La linde, quien está rondando los 50 años; no es acartonado y siempre luce bien vestido y de forma muy juvenil, lo que lo hace ver mucho menor a su edad real”.



Pero si bien, cuidar la imagen que se proyecta, y querer arrebatarse algunos años con las prendas, ha primado en la actualidad, también hay que tener en cuenta que la preocupación por verse y lucir bien, a como dé lugar, para parecer más joven, puede pasar a ser algo patológico.



Paula Dávila, psicóloga clínica, explica que, “en algunos hombres suele darse, de una manera muy marcada, la popularmente conocida crisis de los 50, donde sienten que están perdiendo la vitalidad, hay unos cambios corporales significativos y eso hace que en algunos casos, busquen compañeras o parejas muy jóvenes, —como lo hace Leonardo DiCaprio—, y que también quieran vestirse de manera mucho más juvenil. Esto no es algo malo, sin embargo, cuando se convierte en un tema obsesivo, y se pierde de vista lo importante, sentirse bien consigo mismo, sí pasa a serlo”.

Ricky Martin, a sus 51 años, padre de dos gemelos conserva un estilo fresco y un look muy juvenil. 123rf

Lea también: Los reality surcoreanos van por la audiencia global

Tips para conseguir un ¡estilazo!

-Rafael Cure, diseñador de prendas masculinas, recomienda mantenerse muy monocromático en los looks, aunque precisa, que es cuestión de personalidad el ser arriesgados.

“Una acertada opción a la hora de elegir las prendas superiores puede ser utilizar camisas en colores limpios como el azul celeste y el blanco. Si vamos a usar una camisa por fuera, optar porque esta no sea muy larga. En cuanto a los pantalones hay que evitar que sean muy largos, o que se les acumule mucha tela abajo, pues esto le quita elegancia al look.

Si se usa blazer, busque que este también sea corto y evite llevarlos con camisas con muchos geométricos. Tenga en cuenta que todo lo que use, depende también de la ocasión”.



-Juan Carlos Uribe, experto en relaciones públicas y protocolo, enfatiza en que, “aunque los hombres se han reinventado y hoy son mucho más arriesgados, deben seguir teniendo en cuenta el código de vestuario. Es decir, permanecer acordes a la ocasión. Además de mantener muy bien puestos: bien perfumados, peinados y pulcros”.



-“Un hombre de 50 años usa jeans, tenis y camisas informales con mucha más tranquilidad que antes. Conozco muchos hombres que están rondando los 60 y nunca están vestidos en su cotidianidad como hombres de esa edad”, dice Juan Carlos Giraldo.