El desafío nace de la mitología griega: levantar una roca durante el máximo tiempo posible. El vendedor de coches Jo Jin-hyeong aguantó unas dos horas, en un programa de telerrealidad que puede suponer otro éxito global de la cultura surcoreana.



A la estela de películas como "Parásitos" o series como "El juego del calamar", la industria audiovisual apunta a los programas de telerrealidad como el próximo contenido surcoreano que puede popularizarse en el extranjero.



"100: Habilidad física", una nueva producción de Netflix, sigue a 100 hombres y mujeres en una magnífica condición física, incluidos ex deportistas olímpicos o soldados de unidades de élite, que se enfrentan a difíciles pruebas.



Es la primera producción sin guion en liderar la lista de visionados en lengua no inglesa de la plataforma, aprovechando la popularidad alcanzada por "Singles Inferno", un programa de citas que se convirtió en un éxito el año pasado.



100: Habilidad física, rompiendo barreras



Parte del encanto del programa son los participantes: Jo, que empezó a frecuentar el gimnasio como un enclenque adolescente y nunca se dedicó profesionalmente al deporte, descubrió que podía imponerse a algunas de las personas más fuertes del país. El hombre de 41 años ganó una de las pruebas más brutales, inspirada en el castigo de Atlas de la mitología griega, en la que los competidores tenían que levantar y sostener en el aire una piedra enorme.



Jo aguantó dos horas y 14 minutos. "Cuando la levanté, pensé que iba a terminar en unos 30 minutos", dijo. Pero se repitió: "Aguanta solo diez minutos más, luego diez minutos más..." de esta manera, Terminó cuarto en el torneo, algo que nunca hubiera pensado.



"Empecé a ejercitarme en la escuela secundaria porque estaba demasiado flaco. Quería ser más fuerte", dice, emocionándose al pensar en su juventud.



Lea también: Chiribiquete, el tesoro natural de Colombia que empieza a ser golpeado por la deforestación

Jo Jin-hyeong, concursante del nuevo programa surcoreano "100: Habilidad física". Va por la audiencia internacional. Foto: AFP

Después de que películas como "Parasite", ganadora de un Oscar, y series de televisión como "Squid Game", galardonada con un Globo de Oro, ayudaron a popularizar el contenido coreano en el extranjero, figuras de la industria dicen que los reality shows de alta calidad de Corea del Sur pueden ser los siguientes en la línea de dominación.

Las producciones surcoreanas triunfan por su autenticidad



En los últimos años, el contenido surcoreano ha conquistado el mundo. Un 60% de los usuarios de Netflix vieron algún producto del país asiático en 2022, según datos de la compañía.



La plataforma, que gastó más de 1 billón de wones (759 millones de dólares) para desarrollar contenido coreano entre 2015 y 2021, anunció que iba a expandir su producción de reality de ese país este año.



"Los programas de no ficción coreana no viajaron antes de que Netflix los empezara a hacer globales", dijo Don Kang, vicepresidente de contenido surcoreano de la empresa. "Hay algunas cosas que hemos hecho para hacer los programas más comprensibles para el público global", agregó.



Para el vendedor de coches Jo, una de las razones del éxito es el genuino compañerismo de los participantes. comenta que "Nos animábamos uno a otro en cada prueba, nos consolábamos cuando alguien perdía".



La "relativa honestidad" de estos programas surcoreanos es parte del encanto para el público extranjero, dijo Regina Kim, escritora de entretenimiento y experta en las producciones de ese país que vive en Nueva York. Ella aclara que "es un soplo de aire fresco para la audiencia estadounidense que puede estar cansada de ver estrellas del reality emparejándose o luchando todo el tiempo. Definitivamente, puede haber más reality shows coreanos que se popularicen en el extranjero".



Lea también: Imperio de luz, la película en la que Sam Mendes cuenta su historia

Éxito global

​

"100: Habilidad física" causó cierta controversia al enfrentar concursantes de distintos géneros entre ellos, generando preguntas sobre si era justo o no. A la postre, los cinco mejores clasificados fueron hombres.



Pero Jang Eun-sil, una de las 23 mujeres compitiendo, dijo que el formato era "original y refrescante" y que le ayudó a motivarse a lo largo de los desafíos. "Solo di lo mejor de mí en cada momento, así que no tengo ningún lamento y nunca pensé que fuera injusto", afirmó esta luchadora de 32 años, alabada por el liderazgo que demostró durante el programa.



Aunque no ganó, competir le sirvió para llevar su deporte a una mayor audiencia, aseguró. "Para ser honestos, la lucha es un deporte poco popular en Corea del Sur", explicó Jang, orgullosa de que gracias a ella más compatriotas se hayan dado cuenta de que existen mujeres luchadoras. También notó una llegada de seguidores globales a sus redes sociales. "Planeo añadir subtítulos en inglés" al canal de YouTube, explicó.