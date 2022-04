Madonna sería la artista invitada de Maluma para su concierto en Medellín este sábado

Un ícono de la música mundial acompañará a Maluma en su concierto de este sábado en el Atanasio Girardot. Así lo reveló el cantante en exclusiva a El Colombiano y parece ser que ya se conoce de quién se trata.



Se especuló con nombres como los de Jennifer López, que parece que no estará presente en el show. Según fuentes cercanas al artista antioqueño le que la artista sorpresa sería Madonna, que debe llegar este viernes a la ciudad.



Ambos artistas se conocen desde 2019 cuando juntos interpretaron el tema 'Medellín'.



Aunque no ha confirmado la información, allegados al músico dijeron que lo más probable es que este viernes, en la prueba de sonido, oficialice la presencia de la llamada Reina del pop.



El show

'Medallo en el mapa' es el nombre del concierto con el que Maluma celebra sus 10 años de carrera musical.



Además de artistas locales, entre ellos Blessd, confirmado por el propio Maluma, se espera además de Madonna otras figuras de la música mundial.



El Colombiano conoció que Carlos Rivera y JLo, que se habían filtrado como posibles invitados, no estarán el sábado en el Atanasio Girardot.