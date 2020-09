Jhon Edward Montenegro Jimenez

El cantante de música popular Luis Alberto Posada confirmó que estuvo contagiado de covid-19.



En un video publicado en su perfil de Instagram dijo que hace aproximadamente dos meses sufrió los fuertes síntomas del covid-19.



En ese momento, "no creí mucho que me había dado el covid, pero resulta que hoy (este miércoles) que me hice el examen sí me salió que había tenido el covid".



Posada relató que tuvo una fiebre muy alta y un fuerte dolor en los huesos, síntomas intensos que "nunca había llegado a sentir".



El cantante reconoció que varios integrantes de su familia también se contagiaron. "Le dio a mi esposa, a mi suegra, a mi cuñada, a mis hijos, a todos mis allegados", afirmó.



Sin embargo, no se vieron gravemente afectados por la enfermedad, según Posada.



Además, señaló que un primo suyo que venía de Medellín fue la fuente de contagio del covid-19.



"Gracias a Dios salimos ilesos de esta. Un abrazo para toda mi gente linda. Bendiciones, cuídense mucho", reflexionó el artista.



El cantante es reconocido por canciones como 'Me tomas y me dejas', 'El precio de tu error', 'Este maldito amor' y 'Basta con licor'.