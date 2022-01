Los secretos que Diego Verdaguer le reveló a la periodista caleña Pilar Hung

"Nunca me rendiré, salvo que el cuerpo no pueda", con esta cita Pilar Hung, periodista caleña que ha dedicado su vida a la música romántica, recuerda a Diego Verdaguer, el cantante argentino-mexicano que falleció este viernes por covid-19.



Verdaguer fue entrevistado por Hung en el 2015, después de un concierto en la ciudad de Bogotá. Durante la conversación, el cantautor comentó sus proyectos, sueños y aspiraciones musicales.



La periodista le contó a El País que el fallecimiento del reconocido artista fue una sorpresa para todos sus fanáticos porque en ningún momento se confirmó que Diego se había contagiado, ni que su estado de salud era delicado.



"Fue una terrible sorpresa, porque yo creo que su enfermedad fue uno de los secretos mejor guardados, nadie sabía que estaba contagiado e incluso seguía activo en sus redes sociales", mencionó la comunicadora.

Puede leer: ¿Quién era Diego Verdaguer, el reconocido cantante argentino que murió por covid-19?



Además, recordó las palabras de Verdaguer en la entrevista que le realizó años atrás en la que el cantautor le contó que "espero tener la fuerza y la voluntad que Dios me dé para retirarme de mi cuerpo en el momento oportuno sin sufrir y sin hacer sufrir a los demás".



La respuesta del cantante argentino quedó registrada en video, allí afirmó que "los artistas cuando nos vamos, y somos apreciados por el público, dejamos generalmente un legado, canciones, filmaciones que de alguna manera acompañan a la gente durante muchísimo tiempo, a mí me pasa eso con artistas grandes que han pasado por mi vida y de la de ustedes seguramente".



Pilar recuerda al cantante como una persona muy cálida, tranquila y amable, por lo que aseguró que había confirmado que Diego no solo era un gran artista, sino que además, "conocí al ser humano, a la persona con la que se puede conversar de cualquier tema".

Los proyectos

Pilar comentó que antes de su muerte, Verdaguer había estado preparando varios proyectos profesionales, uno de ellos era una gira musical con su esposa y también cantante, Amanda Miguel, con quien compartió escenarios por más de 40 años.



Otro proyecto que alcanzó a ser anunciado hace unas semanas fue su libro 'Camino al Escenario', una creación a través de la cual el artista relató su historia y la de los personajes que marcaron su vida e influyeron, de una u otra forma, en el artista en el que se convirtió.



Sin embargo, debido a su repentina muerte hubo algunos propósitos que "no pudo realizar", según comentó Pilar, uno de ellos se trataba de un museo en vida, mediante el cual quería que sus seguidores pudieran conocer su historia y acercarse a sus recuerdos.



"Él guardaba los recuerdos de su carrera musical, los autos con los que había participado en los videos más importantes de su carrera, guardaba muchos objetos que fueron importantes afectivamente dentro de la construcción de su carrera musical", detalló la periodista.



Pilar agregó que "él hubiera querido hacer esto en vida, porque una vez muerto estos objetos se perdían o no había quién los pudiera apreciar".