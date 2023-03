Los premios del freestyle tendrán su primera gala presencial

Este viernes en la Gran Carpa Américas Corferias de Bogotá (Colombia) albergará la primera gala presencial de FMS Awards.



Tras dos eventos online y en plató (2019 y 2021), la tercera edición de los premios más deseados del circuito del freestyle contará con todos sus protagonistas en el mismo lugar donde se desarrollará la Gran Final de FMS Internacional los consiguientes días 11 y 12 de marzo.



Le puede interesar: Sony Music Entertaiment realizará una serie animada con el astro del fútbol Lionel Messi



Los artistas y el ecosistema del freestyle estarán allí expectantes a la espera de recoger un gratificante premio, que contará con alfombra roja propia.



A través del canal de Urban Roosters también podrás disfrutar de un evento que reunirá a la élite del freestyle y conocer los resultados han sido filtrados gracias a la votación de más de 15 mil personas y de una posterior etapa en la que la industria (artistas, creadores de contenido y medios de comunicación) han determinado sus ganadores.



Se trata de 22 categorías entre las que se destacan Mejor público, Mejor minuto de presentación, Freestyler favorito del público, Mejor beat, Mejor productor musical, Mejor competición del Under, Mejor promesa, Mejor Host, Mejor DJ, Mejor jurado, Freestyler revelación, Minuto del año y Mejor batalla entre otras.



Colombia seguirá de fiesta ya que recibe la tercera competencia internacional de FMS. En 2019 Lima (Perú) vibró con la coronación y la temporal retirada de Aczino. Al superar la pandemia, llegó el turno de un joven Gazir que en 2021 reinó en Madrid (España) alzándose como vigente campeón internacional. Y ahora llega el momento de conocer al tercer campeón o al bicampeón.



Lea además: "Que alguien me pellizque a ver si estoy soñando", Shakira sobre sus recientes éxitos musicales



El mayor evento del año de freestyle rap llega los próximos 11 y 12 de marzo a Bogotá, Colombia, exactamente a la Gran Carpa Américas Corferias, para buscar al mc más completo del panorama hispano.



Las ligas de España, Argentina, México, Chile, Perú y Colombia sumarán 24 clasificados en total. El sábado 11 de celebrarán los play-offs con batallas 1 vs. 1 que decidirán que 12 artistas accederán a la Gran Final del día siguiente. Los que pierdan, tendrán una nueva oportunidad en la Last Bullet, un repechaje con seis batallas 1 vs. 1 entre los perdedores para dar tres cupos más que acompañarán a los previamente mencionados y al vigente campeón, Gazir, en el día más esperado del año.



La primera temporada de Freestyle Master Series se llevó a cabo en España en el año 2017. A través de rimas, musicalidad, estructuras, puesta en escena y, en definitiva, hip hop, sus raperos hicieron historia en un formato liguero que busca al freestyler más completo. Desde entonces, la liga se ha expandido a nuevos países (Argentina, México, Chile, Perú, Colombia, Brasil y Caribe) convirtiendo sus raperos en ídolos de masas alrededor de todos los países de habla hispana y logrando millones de visualizaciones en sus eventos.



Las batallas consisten en un uno contra uno dividido en cinco rondas. En primer lugar, el Easy Mode, un minuto en el que se improvisa con palabras cada diez segundos. Le sigue, dentro del mismo round, el Hard Mode, una prueba más exigente en la que los conceptos aparecen cada cinco segundos. Después es turno de las temáticas, momento en que el dos conceptos deben ser desarrollados durante cuatro patrones cada uno. La tercera prueba se denomina Random Mode, donde puede tocar el kickback (formato de pregunta y respuesta), los personajes contrapuestos, los objetos, las imágenes o el Beat Mode (opción de fluir sobre diferentes géneros musicales). Le siguen los minutos libres y, para concluir, el Round Deluxe. El cierre de la batalla se desarrolla en tres compases a capela, seguido de un 4x4 con instrumental.



Lea aquí: Con su gira 'El amor después del amor', Fito Páez agota boletería para su show en Colombia



Con seis batallas por jornada, los gallos buscan una victoria directa que les otorgue los tres puntos frente al vacío de su contrincante. Un triunfo tras réplica, el cual se decide con un 4x4, da dos puntos al ganador y uno al perdedor. Al término de la liga, habrá un campeón nacional, dos descendidos directos y otros dos freestylers que lucharán por la permanencia mediante un sistema de play-off contra el tercer y el cuarto clasificado del ranking de ascenso.