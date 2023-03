"Que alguien me pellizque a ver si estoy soñando", Shakira sobre sus recientes éxitos musicales

La cantante barranquillera Shakira sigue facturando, mientras canta. Después de sus éxitos 'Te felicito' con Rauw Alejandro, 'Monotonía' con Ozuna, ambos temas posicionados en las principales listas de reproducción y plataformas digitales como YouTube, Spotify e iTunes, la rompió con el productor argentino Bizarrap y su BZRP Music Sessions #53.



Su nombre sigue en la cumbre de la industria musical y ha sido tendencia mundial desde comienzos de este año con dicha canción, siendo una de las más escuchadas del 2023, muestra de ello son sus más de 396 millones de reproducciones en YouTube.



Indudablemente, su junta con Bizarrap ha sido todo un hit mundial y aún dos meses después de su lanzamiento sigue marcando logros, mientras vive, a su manera su duelo después de su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, luego de descubrir sus infidelidades.



Y como si eso no fuera suficiente, ahora la intérprete de Dónde Están los Ladrones, se unió en uno de los duetos más esperados por los colombianos, su anhelada colaboración 'TQG' junto a la 'Bichota', la artista urbana antioqueña Karol G, una canción que está actualmente en los primeros lugares en Colombia y diferentes países del mundo.



Los millones de reproducciones que han tenido ‘Music Sessions #53’ y ‘TQG’ no tienen comparación, siguen batiendo récords a diario,tanto así que Shakira compartió con sus seguidores un nuevo récord de sus dos canciones, estar en el top 10 de los Billboard Hot 100.



La ex pareja de Piqué presumió en redes sociales lo que ha obtenido con sus dos temas, considerados las dos primeras canciones en español de una mujer que se posicionan en el importante top 100.



Por eso, Shakira no aplica la falsa modestia al decir públicamente: "Las primeras dos canciones en español y femeninas en debutar en el top 10 en el hot 100 de USA. Primero con Bizarrap y ahora con TQG. Alguien que me pellizque a ver si estoy soñando".