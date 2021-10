La polémica influencer barranquillera anuncio que su próximo procedimiento estético se transmitirá en vivo desde Cartagena el próximo miércoles, además la modelo cobrará boletería para ver la transmisión a través de dos paquetes: uno preferencial y otro VIP.



“Va a haber dos boleterías; la VIP y la preferencial. En la VIP van a recorrer todo, desde que salgo de mi casa hasta mi llegada a la clínica y en la otra me van a ver cuando me den ‘chuzo", dijo entre risas.



La boletería VIP tendrá un costo de 225 mil pesos, la boletería preferencial, en cambio, tendrá un costo de 70 mil pesos.

Andrea advirtió que el encuentro virtual no tendrá ningún tipo de censura. La cirugía será llevada a cabo por Javier Soto, quien cuenta con una clínica en La Heroica, ha realizado sus procedimientos anteriormente y está catalogado como uno de los mejores profesionales en el país.



Con respecto a su próxima cirugía ‘La Valdiri’ aun no ha dejado claro qué parte de su cuerpo será sometida al procesamiento estético, además reveló que en su página web más de 500 mil personas ingresaron al sitio en menos de 10 minutos.