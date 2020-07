Los éxitos del ayer que disparan el rating de la tv colombiana

Natalia Moreno Quintero

Desde una pasión que nunca acaba, pasando por los mejores temas musicales de un ídolo, hasta repetir el primer beso lésbico en una novela colombiana.



Parece como si la televisión nacional hubiera viajado en el tiempo, ya que, a causa de la cuarentena y el aislamiento, se ha generado la tendencia, en todos los canales, de repetir aquellas producciones que marcaron una época.

Pasión de gavilanes

La historia de drama, comedia y romance, escrita por Julio Jiménez y protagonizada por Mario Cimarro, Michell Brown, Juan Alfonso Baptista, Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss, es una de las reencauchadas de la televisión nacional, que vuelve a Caracol televisión.



La novela narra la búsqueda de venganza que emprenden los hermanos Reyes, luego del suicidio de su hermana menor.



Sin embargo, su plan se ve tergiversado luego de cruzarse en el camino con las hermanas Elizondo, mujeres con quienes empiezan un romance que les hace perder de vista su meta inicial.



El actor Juan Alfonso ‘el gato’ Baptista, quien dio vida en la serie a Óscar Reyes, considera que la reemisión de esta producción “es un encuentro de emociones. Solo viendo las promociones se me movían las fibras”.



Y no es para menos. El personaje de Óscar es uno de los más recordados en su carrera actoral. “Óscar Reyes fue el personaje que me permitió conocer diferentes culturas y fronteras”, comentó Baptista.



El actor, quien también estuvo en las pantallas nacionales con su personaje de Mark Salinas en ‘La venganza de Analía’, considera que ‘Pasión de gavilanes’ es un flashback a lo que él era en sus inicios como actor y es una forma de verse a él mismo antes y ahora en su carrera.



Por su parte, Natasha Klauss, quien interpretó a Sara Elizondo, la mayor de las tres hermanas, siente una inmensa gratitud por la reemisión de ‘Pasión de gavilanes’, una novela que marcó su vida.



“Lo que uno quisiera en la carrera es lograr tener proyectos que impacten al público”, comenta la actriz, luego de recordar que esta novela es uno de los títulos con mayor recordación de la televisión colombiana.



Además, considera que el canal decidió retransmitir la serie, luego de mucho tiempo sin volverla a traer al aire, “porque sabían que el público iba a responder de manera positiva ante la novela. Al final es el público y el rating el que ‘decide’ ese tipo de cosas. Igualmente, con toda la coyuntura del aislamiento, seguramente decidieron irse a la segura, con algo que antes funcionó y no correr un riesgo con algo nuevo”.

‘Pasión de gavilanes’, un duelo entre el amor y el honor, generó gran expectativa en redes sociales antes de su regreso al aire el 6 de julio a las 8:00 p. m.



Esta serie, que ha sido traducida a diversos idiomas, como el mandarín o el inglés, espera volver encender la llama de la pasión en el público colombiano.

Rafael Orozco, el ídolo

La exitosa bionovela musical que cuenta la historia de Rafael Orozco, uno de los cantantes más importantes del género vallenato, regresó el 2 de julio a la televisión nacional.



Protagonizada por Alejandro Palacio y Taliana Vargas y con la participación de Sarah Mintz y Mario Espitia como personajes antagónicos, la historia ficticia pretende recrear la trayectoria, obra y muerte del hombre que marcó un hito con su música, la cual también podrá disfrutarse en la serie.



La actriz Taliana Vargas, quien encarnó a Clara Cabello, el amor de Rafael Orozco, encuentra muy positivo que los canales estén decidiendo reencauchar los clásicos de la televisión colombiana, “porque son historias muy bonitas, que alejan a la gente por un rato de la realidad y les da alegrías”.



La exseñorita Colombia, quien en estos momentos no podría hacer parte de ninguna producción, porque está a la espera de su segundo hijo, es consciente de que en estos momentos tampoco sería posible producir nuevos materiales, por el mismo distanciamiento que exige el covid.



Por eso Vargas opina que la pandemia es el momento propicio para “retomar estos clásicos que le regalan alegría a la gente, a un pueblo y a un país que ha sufrido, porque los colombianos podrán reunirse en familia en las noches, para pasar un rato agradable y, en este caso, lleno de música alegre”.

Los pecados de Inés de Hinojosa

Hace 32 años medio país se escandalizó por las escenas con una importante dosis de erotismo -para la época y su televisión-, que protagonizaron Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco en ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’.



Gracias a la pandemia, Señal Colombia decidió repetir esta serie, que es considerada patrimonio, todos los martes, miércoles y jueves, a las 9:30 p.m. También estará disponible en la plataforma de entretenimiento, RTVCPlay.



Bajo la magistral dirección de Jorge Alí Triana y un guión basado en el libro ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’, del autor Próspero Morales Pradilla, esta telenovela fue una “superproducción de época que marcó una diferencia en su momento y que sigue muy vigente porque hace la reproducción de toda la vida cotidiana de la época de la colonia”, comentó Silvana Orlandelli, directora del canal público, cultural y educativo Señal Colombia.



También señaló que es “maravilloso ver los parajes cómo fueron reproducidos perfectamente; el cuidado con el diseño de arte y el tener los elementos que se usaban en la época. Esto lo hace ser una serie histórica de gran factura y con vigencia”.



‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, también conocida como ‘Las Hinojosa’, está ambientada en el Siglo XVI, relatando los conflictos culturales derivados de los primeros 25 años de asentamiento español, particularmente en Tunja, la capital del departamento de Boyacá.



Esta historia, que cambió los parámetros de la televisión colombiana en la década de los ochenta, cuenta la historia de Inés, una mujer mestiza que transgrede el orden social con su sexualidad desenfrenada.



La belleza y sensualidad envuelven a Inés y Juanita de Hinojosa, dos mujeres apasionadas que, ante las tentaciones, ceden a sus instintos y generan un ambiente de misterio, pecado y traición.



Además de la participación estelar de Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco, dentro del elenco también están actores de la talla de Kepa Amuchastegui, Gustavo Angarita, Diego Álvarez y Delfina Guido.



¿Los televidentes estarán listos para repetir una serie que generó uno de los mayores escándalos nacionales de esa época (1988)?

Otras series

A las mañanas de RCN regresó ‘Amor en Custodia’. Narra la vida de Paz Delucci, una famosa diseñadora de modas y gran empresaria, que es desdeñada por su marido y quien se enamora de su guardaespaldas.



De lunes a viernes a RCN vuelve ‘Diomedes, el cacique de la junta’, que muestra la vida y carrera del cantautor de música vallenata Diomedes de Jesús Díaz, incluyendo sus problemas con las drogas, el alcohol e inclusive la cárcel.



Con la misma Marbelle en el papel protagónico, la novela ‘Amor Sincero’, que narra la vida de la cantante y actriz colombiana Marbelle, regresa a RCN de lunes a viernes.