¡Lo contó todo! Príncipe Harry habló sobre sus polémicas revelaciones de su libro 'Spare'

El príncipe Harry aseguró este domingo en una esperada entrevista para la cadena de televisión británica ITV que decidió publicar su polémico libro de memorias para defenderse tras años de filtraciones sobre su vida en los tabloides británicos.



"Durante estos 38 años, muchas personas hablaron sobre mi vida de manera interesada. Esto me hizo pensar que había llegado el momento de explicar mi propia historia", dijo durante la entrevista, transmitida pocos días después de la polémica levantada por revelaciones en sus memorias sobre disputas con su hermano, su vida sexual y el consumo de drogas.



"Me fui de mi país natal con mi mujer y mi hijo temiendo por nuestras vidas", afirmó Harry a ITV, sobre su decisión de irse a vivir a California.



El lanzamiento mundial de la autobiografía del príncipe de Inglaterra, titulada "Spare" ("En la sombra" en español), está previsto para el 10 de enero, pero una gran parte del contenido se filtró el jueves cuando fue puesta a la venta por error de forma anticipada en España.

Entre los detalles filtrados está la acusación de que su hermano William - heredero al trono - lo atacó durante una discusión sobre su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, un relato de cómo perdió su virginidad, una confesión sobre consumo de drogas y la afirmación de que mató a 25 personas mientras estuvo desplegado en Afganistán.



Durante la entrevista difundida el domingo, pero grabada antes de que se filtrara el contenido del libro, Harry volvió a acusar a la familia real de "complicidad" con la hostilidad de los tabloides contra Meghan Markle y él mismo.



Este domingo, The Sunday Times mencionó a fuentes cercanas del príncipe Guillermo que afirman que está "triste" pero que permanece en silencio por el bien de su familia y del país.

"Lloró una vez"

En la entrevista de poco más de una hora y media, Harry afirmó que todavía cree en la monarquía, aunque no sabe si desempeñará algún papel en su futuro.



En el último video, Harry reveló que "lloró una vez" después de que su madre Diana muriese y se sintiera culpable por no poder expresar su dolor, mientras saludaba a la multitud de los asistentes.



Contó que una vez pidió a un conductor llevarlo por la ruta que tomó el vehículo de Diana por el túnel de París a la misma velocidad en que ocurrió el accidente que cobró la vida de su madre.

"Me han preguntado si quiero abrir otra investigación", indicó Harry sobre la muerte de Diana. "En esta etapa realmente no veo cuál sería el punto".



El libro se centra en su tensa relación con William, y aseguró que su hermano mayor intentó golpearlo durante una discusión sobre Meghan. "Vi esta niebla roja sobre él", relata.



Al respecto, dijo que su incipiente relación con Meghan generó un distanciamiento con William y su esposa Kate.



Negó las versiones de la prensa de que las dos parejas inicialmente se entendieron, aunque afirmó que "siempre esperé que los cuatro nos lleváramos".



"Pero muy rápidamente se volvió Meghan versus Kate (en la prensa)", agregó.

Críticas a Camila

El príncipe también critica en el libro a la segunda esposa de Carlos y ahora reina consorte, Camila.



Escribió que tras la muerte de Diana, Camila "comenzó a jugar el juego extenso: una campaña dirigida a casarse y eventualmente alcanzar la corona".



Citó detalles de conversaciones privadas que aparecieron en la prensa y "solo pudieron haber sido filtrados" por Camila.



"Amo a mi padre, amo a mi hermano, amo a mi familia, siempre lo haré", sostuvo Harry en la entrevista, en la cual dijo creer que hay "100% de posibilidades" de que se reconcilien.

"No creo que mi padre o mi hermano lean el libro. Realmente espero que lo hagan", sostuvo.



En otro trecho, Harry negó que considera "racista" que un miembro de la familia real hubiera preguntado por el color de piel de su hijo Archie antes de nacer.



El tema generó discusiones luego de que la pareja contó sobre esa pregunta durante una entrevista con Oprah Winfrey en 2021.



"Yo no lo dije (que fuera racista), la prensa británica lo dijo", afirmó.



Según el diario The Sunday Telegraph, fuentes cercanas a Carlos dijeron que para el rey, una reconciliación con Harry es la "única salida de este enredo".