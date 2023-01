“Yo digo R, tú dices BD”: Lo que debe saber para entender la 'fiebre' por el regreso de RBD luego de 13 años

“Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar. Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel. Si soy rebelde, es que quizás, nadie me conoce bien”.

Esta canción de la agrupación mexicana RBD se convirtió en un himno para gran parte de la generación de los años 90. Y es que su fama fue tanta, que en la primera década del 2000, incluso quienes no son ni fueron seguidores de la banda, reconocen, por lo menos, tres de las canciones de estos “rebeldes” con causa.



Para muchos volver a tararear en concierto sencillos como Sálvame, Solo Quédate en Silencio, Un Poco de tu Amor, Ser o Parecer o Este Corazón, entre otros clásicos que marcaron a toda una generación, era un sueño casi imposible de cumplir. Sin embargo, ahora después de casi 13 años de separación la banda pop decidió volver a los escenarios con el Soy Rebelde World Tour, una noticia, que como era de esperarse, ha emocionado sobremanera a sus seguidores.



“Con palabras no alcanzo a describir lo que sentimos sus seguidores al enterarnos que habrá una gira, donde participarán esas cinco personitas, que hicieron parte de nuestra vida”, cuenta Claudia Escamilla, comunity manager del Fan Club Oficial de RBD en Colombia.



Aunque para algunos es difícil de entender, el sociólogo de la Universidad del Valle, experto en procesos culturales y musicales del siglo XX, Hansel Mera, explica que esta es una reacción normal y común en los fans, “es una generación que ya se encuentra en la edad adulta.



Este concierto significa volver retornar en la nostalgia. Es una oportunidad para volver al mundo encantado de la juventud, del temprano frenesí y de la romantización de amor”.



La gira tendrá una serie de conciertos donde participarán cinco de sus integrantes: Anahí, Dulce María, Maité Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, quienes celebraron su regreso a escena con un video corto en el que muestran fragmentos de la exitosa telenovela Rebelde —que fue la génesis de la agrupación musical—, y partes en blanco y negro de los recientes encuentros que han tenido.



En el video, que revivió la nostalgia a través de escenas de la famosa telnovela y cierra con la icónica corbata, que representó tanto a la banda como a los integrantes de la producción, no se dan fechas definitivas.

Y aunque en el videoclip se anticipa una gira este año, no será sino hasta el 19 de este mes que se publicarán, de manera oficial, las fechas y los escenarios donde se presentarán los cinco rebeldes.

Eso sí, en el mismo material audiovisual se da acceso a una página web en la cual las personas podrán inscribirse para adquirir toda la información y las boletas de los conciertos.



Por otra parte, la ausencia de Alfonso (Poncho) Herrera -que vivió en 2014 en Colombia ya que era parte del elenco de El Capo-, quien interpretó a Miguel Arango en la telenovela Rebelde, ha causado una serie de especulaciones en las redes sociales y la farándula mexicana.



En algunos medios se mencionó que el actor habría rechazado la oferta porque el proyecto no cumplía con sus demandas económicas. Aparentemente, exigía 10 millones de dólares para volver a ser parte del proyecto, porque no le enorgullecía haber hecho parte de este.



Lo que el exrebelde desmintió en Twitter, al asegurar que le parecían molestas dichas especulaciones, “generalmente no presto atención a noticias que solo propician cosas desagradables (...) Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”.



Por su parte, su excompañera Maité Perroni apoyó a su amigo ‘Poncho’: “Tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien”, aseguró en el programa mexicano Chismorreo, emitido el 3 de enero de este año.



Aunque queda un sinsabor en el aire por no tener a los seis integrantes cantando y bailando juntos en los escenarios, para muchos de sus seguidores volver a un concierto de RBD significa un hermoso regalo, y el amor, tanto por ‘Poncho’, como por los demás, sigue intacto.



“Por su puesto que nos duele porque la banda fue exitosa gracias a sus seis integrantes; sin embargo, desde un principio hemos sabido que a Poncho no le gusta cantar. Nuestro cariño hacía él sigue y seguirá siempre”, expresa Claudia Escampilla.



Durante la pandemia y en medio de los sentimientos negativos que se generaron a nivel mundial, cuatro de los integrantes (Anahí, Maite, Christopher y Christian) se unieron para realizar el concierto Ser o Parecer, el cual se transmitió vía streaming, en diciembre del 2020, por lo que seguidores de todo el mundo pudieron disfrutar de esta experiencia llena de nostalgia con la música que escucharon desde niños y adolescentes.



“El concierto abrió todas las puertas de las cosas positivas que vendrían para RBD. Verles de nuevo juntos interpretando esas canciones que nos marcaron fue un regalo muy grande que llegó con muchas sorpresas. Ha sido un abrazo al corazón”, dice Claudia.

Los RBD confesaron que al escuchar el tema Siempre He Estado Aquí, que marcó su regreso en el 2020, tuvieron sentimientos encontrados. Cortesía El País

Con 180 premios en solo 4 años,

la banda RBD tiene una mención en el famoso

libro de los Récord Guinness por ser el grupo que obtuvo una mayor cantidad de reconocimientos.

Christopher Uckerman (Diego Bustamante), Dulce María (Roberta Pardo), Anahí (Mia Colucci), Maité Perroni (Lupita) y Christian Chávez (‘Giovanni’ Méndez) se reencontraron en noviembre del año 2022. Foto: tomada de Instagram @christianchavezreal

La banda mexicana RBD fue creada hace 18 años. Su música y el cariño del público por los intérpretes fue tan grande que sobrepasó el proyecto televisivo y se convirtió en un proyecto aparte, el cual continuó hasta 2009, aun después de que la telenovela llegara a su fin en 2006.



Un fenómeno con el que se identificaron muchos seguidores mientras vivían la etapa de la adolescencia, en la que los jóvenes buscan líneas sociales para identificarse. “A lo largo de la historia se han presentado grupos sociales que evocan una especie de héroe en las pantallas o en el mundo de la sonoridad, con el cual los jóvenes de una generación, en este caso los de los 90, se identifican; similar pasó con Elvis, con Valentino en los años 20, etc.”, sostiene Hansel Mera.



Fue tal la fama de la agrupación, que los jóvenes fueron galardonados en múltiples ocasiones con discos de platino y oro, y algunos de su álbumes se grabaron en inglés y portugués. Además, realizaron giras por más de 23 países y cantaron en 116 ciudades, incluyendo algunos de los escenarios más importantes del mundo como el Estadio Coliseo de Los Ángeles; el Madison Square Garden, de Nueva York, en Estados Unidos; el Vicente Calderón, en Madrid, España, incluso una de sus presentaciones fue en el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.



“Hablar de RBD es hablar de un proceso musical en el que los jóvenes se identificaban con cada personaje, un boom entre el 2004 y el 2009, estaban en la lista de canciones favoritas para programar en las emisoras. Incluso, ahora después de tantos años, se ve cómo ellos y distintos artistas cantan sus canciones, como es el caso de Karol G”, manifiesta Pipe González, disc jockey de La FM 98.5 Cali.



Brasil es un país clave para la banda. Y es que allí sus seguidores los quisieron más que en cualquier otro lugar, más incluso que en México. En suelo brasileño la banda grabó dos álbumes en portugués, pero también vivió uno de sus momentos más amargos cuando en 2006, durante una firma de autógrafos, sus seguidores se salieron de control y protagonizaron una estampida que dejó más de 40 heridos y tres fanáticas, dos de ellas menores de edad, perdieron la vida. Una situación de la que nació la Fundación Sálvame, para ayudar a los niños en condición de calle de Brasil, en 2013. Anahí retomó su trabajo en este proyecto.



Algo similar, pero más macabro, ocurrió con Menudo —grupo puertorriqueño— cuando se presentaron en 1993 en el distrito de Jesús María, en Perú, en el estadio del Lawn Tennis de la Exposición.

A 20 minutos de iniciado el concierto, el público de las últimas filas empezó a presionar para avanzar y acercarse a los cantantes; muchas chicas quedaron atrapadas contra las rejas de contención del estadio. La falta de aire terminó por matar a Cecilia Huamán, de 15 años. Solo al bajar del escenario les dijeron a los chicos de Menudo que una fan había muerto y 200 habían resultado heridas o semiasfixiadas. Así nació Mil Ángeles, la canción dedicada a la fan muerta.



Una sensación similar de culpa y vacío vivieron los RBD, que después de la tragedia, debieron continuar con sus actividades agendadas en el país carioca, así que posterior al fatídico día siguieron dando conferencias de prensa y recibiendo premios por el éxito que el proyecto tuvo en el país latinoamericano, al cual regresaron años después para presentarse en nuevos conciertos. “Fue algo terrible porque sabes que, aunque sea tu culpa, si tú no existieras o no hubieras ido a cantar esa gente no se hubiera muerto ahí. Es algo que yo traía cargando y tenía pesadillas”, recordó Dulce María en una entrevista con Yordi Rosado, en 2020.



Quienes en el 2004 pasaban por su adolescencia fueron testigos del boom que causó RBD, que vendió más de 15 millones de discos en todo el mundo y en los Estados Unidos más dos millones de álbumes. Las emisoras de radio programaban éxitos como Otro Día que Va, los conciertos eran consecutivos y los integrantes trabajaban arduamente, construyendo una familia como banda, mientras se alejaban más de sus seres queridos.



“Estábamos trabajando todo el tiempo, no teníamos tiempo ni de enojarnos entre nosotros, podías disgustarte y a las horas teníamos ensayos o grabaciones. Por eso nos queremos tanto, somos una familia”, comentó en el programa mexicano Enfrentados, Dulce María, conocida como Roberta en la novela.



Pero, como es de esperarse en medio del amor no podía faltar el drama, en varias ocasiones se conocieron discusiones entre los artistas de la banda, como la ocasión en la que en el Estadio El Campín, Anahí se enojó con Poncho porque este la trató de ‘caprichosa’, o cuando Christopher se quiso salir de la agrupación, razón por la que debió grabar solo su parte del video Tu Amor.



Incluso desde antes de que iniciara la telenovela Poncho y Dulce tenían una relación amorosa, la cual terminó en medio del proyecto, y tuvieron que aprender a separar lo personal de lo laboral, compartiendo diariamente.



El tiempo ha pasado y cada uno de los integrantes han tomado sus propios caminos, Anahí y Dulce ahora son madres y aunque se han dedicado a sus familias, también han trabajado en proyectos actorales y musicales. Por su parte, Maité Perroni se casó hace poco y es reconocida por proyectos como Oscuro Deseo y Doblemente Embarazada. Los otros RBD no se quedan atrás, pues Alfoso (Poncho) Herrera hace poco fue galardono con el Premio Ariel a Mejor Actor, por su papel en la película El Baile de los 41. Por la misma línea actoral se encuentran Christopher y Christian.

Netflix presentó en enero de 2022 la serie Rebelde, una continuación de la telenovela original, que cuenta con actores de la serie original, como Estefanía Villarreal (Celina) y Karla Cossio (Pilar). Foto: Especial para El País

Colombia fue el primer país en el que realizaron el Tour Generación. En Bogotá asistieron más de 40 mil personas en el estadio El Campín. La gira también llegó a Medellín y Cali.

El canal musical MTV presentó una serie llamada RBD La Familia, la cual mostraba la historia de un grupo de amigos que vivían en el mismo edificio y tenían una banda de rock, aunque el concepto era un poco distinto, el guion se relacionaba con lo que el público amaba del grupo original RBD. Foto: AFP

La agrupación musical surgió a raíz de la telenovela para público adolescente, fue una producción dirigida por Pedro Damián, y protagonizada Anahí (Mia Colucci), Dulce María (Roberta Pardo), Christian Chávez (‘Giovanni’ Méndez), Christopher Uckerman (Diego Bustamante), Maité Perroni (Lupita) y Alfonso Herrera (Miguel Arango).



La producción de Televisa, que contó con tres temporadas, es una adaptación de la telenovela argentina Rebelde Way. La historia original se estrenó en 2002 en Argentina y, en 2004, se emitió en México la adaptación.

Rebelde Way también tuvo su propio grupo musical llamado Erreway que triunfó en varios países. Aunque a diferencia del mexicano RBD, este grupo solo tenía cuatro integrantes, Marizza Spirito, interpretada por Camila Bordonaba; Pablo Bustamante, quien era Benjamín Rojas; Mia Colucci, que hizo de Luisana Lopilato, y Manuel Aguirre, como Felipe Colombo.



Pero, el equipo de producción consideró que era necesario sumarle humor, por esta razón se creó el personaje de Giovanni. Mientras que el personaje de Lupita fue una forma de representar a las jovencitas.



“Estábamos buscando un sexto rebelde y le dije, debe de ser Lupita porque ella identifica a las chamacas mexicanas, es de Guadalajara, además es becada, tiene ese espíritu de lucha”, contó Luis Luisillo, uno de los directores de la serie, en una entrevista en 2010.



Poco a poco la historia que se contaba en los pasillos del colegio Elite Way School fue tomando tanta importancia en el público que para la tercera temporada alargaron los capítulos hasta una hora y media. “Hablar del estilo de Rebelde, era tener una identidad, desde la forma de vestir hasta la manera de pensar”, dice Pipe González.



Los jóvenes también inspiraron una edición especial del juego Pretextos, donde ganaba quien inventara las mejores excusas en situaciones extraordinarias. Incluso, en mayo de 2007, la marca Mattel lanzó una edición especial de su más famosa muñeca con los personajes de Mía, Roberta y Lupita, convirtiendo a las actrices en las primeras mexicanas en tener su personaje convertido en Barbie.



Además, junto a Walmart, RBD tuvo una línea de productos que incluía ropa, accesorios, relojes, artículos de cuidado personal. Y como si eso fuera poco, los RBD cuentan con su propio día oficial: el 4 de octubre de 2007.