¡Let's rock!: Este miércoles inicia la preventa para el concierto de Guns N' Roses en Bogotá

Este miércoles arranca la preventa de la boletería para el regreso a los escenarios colombianos de la mítica banda de rock de Los Ángeles, California, Guns N’ Roses.



Con 37 años de historia, volverán con buena parte de su formación original encabezada por el siempre polémico Axl Rose, junto al Duff McKagan y uno de los guitarristas más virtuosos de la historia del rock: Slash.



La cita será el próximo 11 de octubre de este año en el estadio El Campín, el mismo lugar en el cual se presentaron hace 30 años, en medio de serios inconvenientes técnicos, la banda no completó la presentación pactada. Todos sus fanáticos esperan que esta vez sí lo hagan.

‘Not In This Lifetime Tour’ fue la gira que en 2016 los trajo por última vez a Colombia, en Medellín, la primera con la reunión de algunos de sus integrantes originales, tras su ruptura en la segunda parte de la década de los noventa y sólo quedará Axl al mando.



‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child o’ Mine’, ‘Dont’ Cry’, ‘Paradise City’, ‘Nightrain’, ‘November Rain’, ‘Civil War’, ‘You Could Be Mine’, ‘Mr. Brownstone’, ‘Live and Let Die’, ‘Knockin’ on Heaven’s Door’, ‘Patience’, son algunas de las canciones que los fanáticos esperan escuchar en vivo en este reencuentro.



Este miércoles, 20 de abril, se iniciará la preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval a partir de las nueve de la mañana, se habilitará la venta para público general, a partir de $133.000 incluido el servicio. El 22 de abril estará abierta la boletería para el público en general.



Se podrá comprar las boletas en EntradasAmarillas.com y también en puntos físicos en Bogotá: Parqueadero Externo del Movistar Arena costado Norte y Calle 85 #11-78.