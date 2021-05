Las reflexiones de Juanes tras volver a su 'Origen' musical

Alejandro Cabra Hernandez

Un Juanes que parece la mezcla de Jesucristo Superstar y de un Beatle del nuevo milenio, reaparece con un álbum en el que incluye nuevas versiones de clásicos que marcaron su infancia, como: Volver, de Carlos Gardel; Nuestro Juramento, de Julio Jaramillo y No Tengo Dinero, de Juan Gabriel. De su adolescencia: Could You be Loved, de Bob Marley; Rebelión, de Joe Arroyo; Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen; Sin Medir Distancias, de Diomedes Díaz; Todo Hombre es una Historia, de Kraken, y de los años anteriores a su debut como solista: El Amor después del Amor, de Fito Páez; La Bilirrubina, de Juan Luis Guerra; Y Nos Dieron las Diez, de Joaquín Sabina y De Oro, de la Familia André.

El paisa presenta este viernes su álbum y de la mano de Amazon Prime, un documental dirigido por Kacho López, con la conceptualización de José Tillán y la coproducción ejecutiva de Jesús López, presidente de Universal Music Latin America & Ibérica, donde interpreta icónicas canciones y conversa con algunos de los homenajeados.



El artista, quien ha vendido más de 20 millones de discos, ha ganado 25 Grammy y Latin Grammy, fue Persona del Año 2019, trabajó para la producción ‘Origen’ junto a Sebastián Krys. Sobre este álbum y la situación de Colombia y la pandemia mundial, hablamos con Juanes.



¿Qué recuerda de sus orígenes?

Yo vivía en una burbuja, en el centro de Medellín y había mucho voltaje de carros pasando, desde siempre vi a mis hermanos tocando guitarra. A mis 7 años tocaba canciones que mi papá y mi mamá escuchaban. En vacaciones nos íbamos a la finca en Carolina del Príncipe y abajo del cuarto donde dormía había una cantina y como el piso era de madera, se escuchaba lo que ponían a sonar en la pianola, canciones de Julio Jaramillo, de Gardel. Eso cambió mi vida para siempre.



¿Qué le diría, después de lo trasegado, al Juanes del origen?

Que me siento orgulloso de él. Cuando estaba en ese origen, tenía muchos sueños y nunca dejé de luchar por ellos. Ese es el mensaje también para este momento de mi vida, dejar de soñar es lo peor que puede pasarte, a veces el miedo puede paralizarnos, pero apostarle a lo que a uno le mueve el alma es la única manera de ser exitoso, pero desde un éxito interior y profundo, de hacer las cosas que te gustan con pasión. Es algo de lo que me siento muy feliz. No ha sido fácil el camino, ni lo será, esa búsqueda es una constante y hace parte del camino, de ese regresar a la infancia, recordando momentos claves de la música, de la vida, refrescar un poco y recordar de dónde vengo.



¿Qué hay después del amor?

El amor es eterno y se transforma en energía y después del amor tiene que venir un estado donde no hay ni desamor, ni odio, ni tristeza, es un estado que permanece siempre y que está en todo el universo.



¿Qué concepto buscó con el documental?

Quisimos hacerle un homenaje a los momentos más importantes de la música en televisión, desde The Beatles cuando se apoderaron de los principales programas en su primera visita a Estados Unidos. Esos momentos claves, con sus diferentes épocas desde los años 60, pasando por los 70 con el momento más hippie del rock hasta llegar al glam de los ochentas.



¿Siendo un cantautor que graba sus propias canciones, cómo sintió el proceso de grabar los éxitos de otros exponentes musicales?

Fue muy distinto. Este álbum me recordó cuando estudiaba diseño industrial, donde para hacer un proyecto tenías que investigar y entender de qué se trataba. Cada canción de ‘Origen’ la investigamos, conocimos de manera profunda su estructura, su armonía, los acordes de las palabras y la letra en su conjunto. Una cosa es cantarla en una parranda y otra grabarla, que tenga sentido para mí, que parezca mía.



Exploramos sonidos, claves en mi vida, en mi historia, siendo cuidadosos en los detalles, desde los instrumentos hasta los micrófonos, para hallar el hilo conductor ideal.



Dice que este álbum marcará el camino adonde se va a dirigir después, ¿y qué es lo que sigue?

El timing de este álbum no estaba planeado, comencé a grabarlo en enero del año pasado, terminamos en marzo, el Covid estalló, el mundo se cerró y me quedé en mi casa componiendo, después de terminar ‘Origen’, que fue recordar todo y me dio unas bases increíbles para seguir adelante.



Ahora tengo cantidad de música nueva, inédita para el nuevo álbum que vendrá. Fue importante recordar qué canciones me llevaron a dedicarme a la música, la importancia de la percusión, del rock en mi sonido y sentir la emoción que se genera cuando tienes un baterista, un bajista, un guitarrista tocando música en vivo.



A propósito de la situación actual en Colombia, ¿cuál considera que es el papel de su Fundación Mi Sangre y qué mensaje le da a los jóvenes que exigen sus derechos?

En la Fundación llevamos 15 años trabajando con líderes de la comunidad y generando ambientes más favorables para que el concepto de la paz y la reconciliación sea más cercano a nuestros imaginarios.

Mi llamado es a la sensatez, a la calma. Estamos en un momento de muchísimo ruido, rabia y frustración, yo también siento eso. Ver las imágenes que hemos visto, el abuso de la policía y de las fuerzas armadas, lo que ha pasado en la calle, la confusión, te ponen en un lugar de tristeza, rabia y frustración. Y más en Cali, donde lo que hemos visto es muy doloroso, pero al final nos va mostrando el país que realmente somos y que no hemos podido entender, somos indígenas, afros, minorías, y que por razones históricas, desde el comienzo de la patria ha sido excluyente siempre.



Este grito social, la inconformidad, tiene mucha validez, lo que pasa es que se mezclan otras fuerzas oscuras que alteran las realidades. En todo eso tiene que ver el Covid, el narcotráfico... Hago un llamado a la sensatez y a que en las próximas elecciones de alcalde, gobernador, del senado, tengamos la conciencia de por quién vamos a votar, analicemos los planes de gobierno, teniendo en cuenta que el 70 % de lo que se promete no se cumple.



Debemos ser más agudos y participativos, para no llegar a estas instancias y para que si el país tiene la forma de redirigir su futuro, sea de manera positiva, podamos seguir creciendo y haya inclusión y oportunidades para todos.



Hace unos años le pedía a Dios que si se moría fuera de amor, ¿hoy en día qué le pediría?

Pues, mirá, siento que mi concepto de Dios, de la religión, de la fe, ha ido cambiando fuertemente. Hoy en día veo a través de mis hijos a Dios y siento que el milagro de la vida existe porque los tengo a ellos y eso para mí es lo más sagrado, pido siempre por su salud, por su vida, por mi familia y por uno mismo.



La conexión espiritual, más allá de cualquier religión, conectarse con una fuerza superior me parece muy importante y me da la oportunidad de reflexionar más y de entender al otro, que no todos somos iguales y que cada quien tiene una forma distinta de pensar.



¿Cómo llegó a ese look actual, que ha sido motivo de memes?

No hubo un plan más que el cabello que va creciendo con los días, ya en los años anteriores había tenido el cabello largo, ha sido parte de mi lenguaje corporal hace mucho tiempo. Me encantan los memes, me dan mucha risa, me encanta reírme de mí mismo, es parte de lo que acepto como broma. Lo importante es sentirse cómodo.



¿Cuál ha sido el momento que la pandemia le ha regalado y que no hubiera podido vivir sin esta?

Tiempo en casa, con los hijos, para mí, poderme sentar a estudiar cosas que había querido, parar un poco el ritmo de vida, después de viajes, hoteles y aviones. Es un tiempo extra con el que no contábamos.



La pandemia me mostró a la vez la opulencia con la que veníamos como humanidad, dábamos todo por hecho. Este bicho está en cualquier parte y es invisible, esa sensación de ese nuevo terrorismo me puso a pensar en el valor de la vida, de la familia, las amistades, y el tiempo que le dedicas a las cosas. Han sido muchos cambios de prioridades para mí.