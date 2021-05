¿Cómo combatir 'fake news' durante el paro?, consejos para no caer en la desinformación

Álvaro José Carvajal Vidarte

Desde el primer día de paro nacional, el cual tuvo lugar el 28 de abril, las redes sociales han sido el soporte para que personas dedicadas a la ciberdelincuencia y el hostigamiento provoquen alteraciones a través de falsas noticias. Un método con el que, según expertos, buscan desestabilizar el orden público y la calma de la ciudadanía.



Entre los casos más recientes está la falsa información sobre el almacén Éxito Simón Bolívar, donde se decía que el lugar del sector de Calipso era un supuesto “centro de torturas”.



“Desde Grupo Éxito negamos rotundamente que el Éxito Simón Bolívar haya sido un ‘centro de torturas’. Este almacén ha sido objeto de múltiples hurtos y saqueos que no responden al espíritu de las marchas legítimas y pacíficas. No se puede con injurias tratar de convertir a las víctimas en supuestos victimarios”, indicaron las directivas en un comunicado el domingo pasado.



Además, para frenar la noticia falsa, se permitió una inspección a las instalaciones conformada por la Secretaría de Paz de Cali, Personería Distrital, Policía, defensores de derechos humanos y hasta líderes de los jóvenes que protestan en el sector.



Tras dicha inspección, todos los delegados corroboraron que no había indicios para soportar los falsos señalamientos en contra del almacén.

Lea también: Audios y videos con información falsa no se detienen con el paro



Asimismo, tras una información que ha circulado por redes sociales y algunos portales web, sobre la existencia de un supuesto centro de tortura en el sótano del Centro Administrativo Municipal, CAM, durante la coyuntura del paro nacional, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Danis Rentería, expresó que “jamás una institución como la Alcaldía será un centro de tortura ciudadana, la Alcaldía es el centro de la democracia de todos los que vivimos en esta ciudad”.



“Por favor, no generemos este tipo de información contraproducente y dañina. La Alcaldía jamás podría ser un centro de tortura porque nuestra misión es garantizar y promover los derechos humanos de quienes viven en el Distrito Especial de Santiago de Cali”, reiteró Rentería.



Otra de las noticias falsas que más causó zozobra en la ciudad fue la del motel Eclipse, que por poco termina destruido. “Querían quemar esto, con todo y gente adentro”, dijo José Martínez, el gerente del establecimiento. “La ola de desinformación inició por transmisiones en vivo donde se sostenía que desde la edificación se hacían disparos a manifestantes que se encontraban a cientos de metros, en el puente de los Mil Días”.



Por todo esto, Martínez hizo un llamado a la comunidad para que no se sigan presentando este tipo de incongruencias. “Estamos con que hay un mecanismo de protesta, pero no estamos de acuerdo con esto, que quieran acabar y destruir”.

En caso de identificar una noticia falsa,

las personas pueden acudir a la plataforma del Centro Cibernético Policial caivirtual.policia.gov.co el cual apoya y reporta estos casos.

¿Cómo combatir las noticias falsas?



La directora de la Cámara Colombiana de Seguridad Privada, Claudia Marcela Giraldo, explicó que “debemos saber gestionar al momento de compartir información, pero adicionalmente creo que debemos administrar el morbo que se genera, preguntándonos cuánto suma o resta lo que difundimos y seguidamente validando si es el contexto adecuado para comunicarlo”.



A su vez, el experto en seguridad Gustavo Orozco afirmó que “el impacto de las noticias falsas es clarísimo en los temas de gestión de la seguridad y de orden público, es decir, son un maximizador del susto y la incertidumbre, sobre todo cuando son fuera de contexto y se aplican en la coyuntura actual. Cualquier noticia por insignificante que parezca, termina incendiando la situación aún más. Esto evidencia que aquí todo mundo quiere imponer su propia lectura tendenciosa”.



A lo que agregó el experto en seguridad Juan Carlos Araque: “La ciudadanía se debe valer por los medios de comunicación legalmente constituidos para surtirse de la información verdadera, hacer caso omiso a lo que circula en las redes sociales, lo cual solo busca desequilibrar el país y vislumbrar solo zozobra, terror y odio”.



“El país necesita de todos para salir adelante con esta situación que ha perjudicado a empresas y personas que, de buena manera, solo buscan seguir para generar empleo y solucionar sin interrupciones las desigualdades”, acotó.



Puede leer: El 'estallido' de información sin verificar que circula en redes durante el paro