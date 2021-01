Las nuevas cartas que se juegan Netflix, Disney y Amazon en la batalla por el streaming

Erika Mantilla

La guerra de las plataformas OTT, ‘Over the top’ (servicio de libre transmisión), como Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO Go, según Víctor Solano, consultor en reputación digital de Grandes Genios, “es el reflejo de una tendencia actual en la cual el usuario está buscando contenidos para consumirlos en el momento que quiere, sin esperar una sincronía con el tiempo, un momento de emisión”.



En medio del bombardeo de estrenos de series y de películas, saber cuál plataforma es mejor que otra, depende, según Solano, “de lo que el usuario esté buscando”, porque cada una tiene su plus.



En Netflix, explica, “se encuentran distintas categorías y géneros, proporciona propuestas basadas en algoritmos alrededor de lo que el usuario ya ha consumido. Amazon Prime tiende más hacia el cine y series específicas, y basa su valor principalmente en títulos de reciente exposición o que, ojalá, no aparezcan en las otras plataformas”. Respecto a Disney+, asegura que su plus es incluir contenidos de los canales que van por cable y los últimos títulos que no se encuentran fácilmente en estos. Y se consiguen muchísimos títulos y contenidos como los de Pixar”.



Si bien el año pasado se hablaba de las ‘streaming wars’, para referirse a la continua entrada de nuevas plataformas de vídeo bajo demanda y la ampliación de competencia de Netflix, hoy el campo de batalla se amplió, al punto que las plataformas se enfrentan incluso con las salas de cine, víctimas de la pandemia por el Covid-19 y de la cuarentena. En Estados Unidos estas últimas bajaron su recaudación a tiempos cercanos a la Segunda Guerra Mundial y en España, Comscore confirmó una caída en las exhibiciones de más del 72%, mientras que plataformas de streaming como HBO Max, Disney Plus y Netflix fueron uno de los pocos negocios ganadores de la situación de 2020. Su número de suscriptores se incrementó en más de un 50 % entre todas las plataformas. Y que decir de Netflix que generó un aumento de suscriptores que ronda ya los 200 millones de usuarios globales.



Entre las estrategias de esta guerra de streaming estuvo la decisión de Warner de adelantar en HBO Max, para el mercado estadunidense, sus grandes estrenos de 2021, empezando por Wonder Woman 1984 que salió en plena Navidad, y continuando con Dune, Matrix 4 y Godzilla vs. Kong.



Disney+ respondió con una ráfaga de estrenos, durante las festividades decembrinas, con 10 series de Marvel y 10 de Star Wars y la muy esperada película ‘Soul’, tras probar de forma híbrida con ‘Mulán’ unos meses antes.



Por su parte, Juan Carlos Romero, docente del programa de Cine y Comunicación Digital de la U. Autónoma de Occidente, opina que “las grandes compañías están disputándose lo que todos creemos que va a ser la versión del consumo audiovisual digital del futuro. La pandemia ha reordenado el escenario y ese reordenamiento pasa por la dificultad que hoy en día se tiene para el consumo de las producciones audiovisuales en salas. El público es el gran beneficiado de esto, pero esperemos que esto no sea sacrificando la sala de cine”.

Lea además: Siete curiosidades de 'Soul', la película más reflexiva de Pixar que cautiva al mundo

Disney +



Durante este mes presentará parte de su catálogo, así como producciones nuevas. En cuanto a películas, el 15 de enero estará disponible ‘Magic Camp’, el 22 será el turno para ‘El único y gran Iván’, una de las producciones que la plataforma tenía lista para estrenar en salas de cine en el 2020, pero que no fue posible por la pandemia. El día 29, el turno será para ‘Clouds’.



En cuanto series, desde el 8 de enero empieza la segunda temporada de ‘Mucho más allá: Creando Frozen’. Ese mismo día, para los amantes de uno de los universos más importantes de superhéroes, se estrena ‘Marvel Studios Leyendas’. El día 15 llega ‘WandaVision’ y la serie ‘Una vida de perros con Bill Farmer’, y para el 22 de enero ‘Muppets Ahora’, ‘Pixar Popcorn’, ‘High School Musical: El Musical: El Sing-Along’ y más de superhéroes con ‘Marvel 616’. Y el 15 de enero estará ‘High School Musical: El musical: La serie: El especial’ y la producción ‘El Ristorantino de Arnoldo’.

Netflix

El pasado 5 de enero se estrenó la docuserie ‘La historia de las palabrotas, que presenta Nicolas Cage; son seis episodios para explorar el origen y la evolución de palabras malsonantes en inglés, alternando declaraciones de expertos con valoraciones de famosos.



Llega la segunda temporada de ‘Pose’, serie en torno al mundo queer, que esta vez se dedica a los 90’s, entre el ‘Vogue’ de Madonna y la decadencia de muchas de las estrellas. Se pasarán seis temporadas de ‘Dawson's Creek’, serie telenovelesca que retrata los conflictos de adolescentes.



El 15 de enero llegan la tercera temporada de la serie animada del creador de ‘Los Simpson’, ‘(Des)encanto’, y ‘Bling Empire’, reality que sigue a millonarios asiáticos de Los Ángeles que buscan la diversión en grande.



El 20 de enero: ‘Madre solo hay dos, el 21, la cuarta temporada de ‘Ten Percent’, el 22, ‘Destino: La saga Winx’, pronto estará ‘The Netflix Afterparty’, panel de comedia semanal. Se destacan los documentales: ‘Minimalismo: Menos es más’, ‘Familia de medianoche’, ‘El cerebro creativo’, ‘Trabajo confidencial’ (corrupción de Wall Street).

Amazon Prime Video

Tendrá más de 30 estrenos, con series y películas para completar su cada día más nutrido catálogo. Justamente mañana estrena la tercera temporada de American Gods, una de sus más exitosas producciones sobre héroes y mitos y La Que se Avecina, ficción en clave de humor sobre las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio.



El 15 de enero llegan varios títulos del ánime japonés como Tokyo Ghoul (Temporadas 1 a 3), Ataque a los Titanes (Tempoada 3), Haikyuu!! Riku vs Kuu, Reena y Gaudy (Slayers Revolution) y Yu Yu Hakusho. El 21 de enero, la tercera temporada de South Park. El 22 llega la primera temporada de ‘ 3 Caminos’, que enseña los caminos de Santiago y Star Trek: Lower Decks.



El 15 de enero se estrenan las películas: Escuela de Rock , One Night in Miami (2020). El 18, Los Japón. El 20, Forte. El 25, Explota Explota, Los Muertos No Mueren y Yesterday. El 26 de enero, La Posesión de Mary (2019).



HBO Go

Este domingo estrenará su nueva serie, ‘Beforeigners’, la historia sobre un nuevo fenómeno que comienza a suceder en distintas partes del mundo. Flashes de luz poderosos se registran en el océano y personas del pasado de tres períodos históricos resurgen: la Edad de la Piedra, la Era Vikinga y el final de los años 1800.



El 25 de enero será el turno para la serie ‘Painting with John’, combinando imágenes de pinturas de Lurie, música original e irreverentes opiniones sobre cómo explorar el lado artístico infantil, su ambivalencia sobre la fama y otros temas diversos, la serie recuerda la importancia de priorizar un momento de cada día para la creatividad, la diversión y algunas travesuras.



Sin duda, uno de los estrenos más esperados será la segunda temporada de ‘Batwoman’, el 29 de enero. Todo arrancará luego de la misteriosa desaparición de Batman, Kate Kane, prima de Bruce Wayne, vigila Ciudad Gótica como ‘Batwoman’. Armada con entrenamiento militar y pasión por la justicia, Kate honrará el legado de su primo mientras lucha con sus propios demonios.



Además, el segundo de los dos episodios especiales de la serie dramática ganadora del Emmy, ‘Euphoria’, se estrenará el domingo 24 de enero a las 9:00 p.m. El episodio sigue a Jules (interpretada por Hunter Schafer) durante las fiestas de Navidad mientras reflexiona sobre un año que termina.